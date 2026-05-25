El sentido homenaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata: poesía y memoria en redes

Elba Marcovecchio sonríe mientras abraza a Jorge Lanata, ambos vestidos de blanco, en una imagen que captura el sentido homenaje.

La abogada Elba Marcovecchio eligió las redes sociales para compartir un homenaje público a Jorge Lanata, fallecido el 30 de diciembre de 2024. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen acompañada de un texto que resonó entre sus seguidores, mostrando la dimensión personal y colectiva del recuerdo.

El mensaje incluyó un fragmento del poema “I carry your heart with me”, del escritor estadounidense E.E. Cummings, célebre por su tono íntimo y la potencia de sus palabras sobre el amor y la permanencia. Marcovecchio citó: “Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón). Nunca estoy sin él. A dondequiera que voy, tú vas, mi amor; y lo que sea que yo haga, es obra tuya, mi cielo. No temo a ningún destino, porque tú eres mi destino. No quiero ningún mundo, porque tú eres mi mundo, mi cielo. Aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma espera o la mente oculta). Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)”. Además, mencionó la relación de ese poema con el final de la película In her shoes (En sus zapatos)

PUBLICIDAD

La publicación de Marcovecchio no solo transmitió una vivencia íntima, sino que también invitó a reflexionar sobre cómo la poesía puede transformar el dolor en un acto de memoria compartida. A través de la cita, la abogada vinculó el recuerdo de Lanata con una dimensión universal del amor, describiendo al texto como “Una poesía de las vidas que permanecerán juntas. Una poesía sobre el amor”.

Elba Marcovecchio comparte un emotivo mensaje poético en redes sociales, recordando a Jorge Lanata junto a una fotografía de ambos.

El posteo de Elba generó una inmediata reacción entre seguidores y amigos, quienes expresaron su apoyo y admiración en los comentarios. Entre los mensajes se leía: “Las palabras más justas para definir ese gran amor, único e irrepetible, que ni el tiempo, ni la distancia, ni ninguna circunstancia podrán evitar que siga cada día más vivo. ¡Te abrazo fuerte Elbita!”, junto a otras muestras de afecto y reconocimiento.

PUBLICIDAD

Otros usuarios destacaron la figura del periodista: “Se extraña a Jorge Lanata; mientras se lo recuerde, él vivirá. Sra. Marcovecchio tuvieron la bendición de encontrarse. Que todo lo bueno siempre la acompañe”. También hubo mensajes que resaltaron el gesto de Elba: “Qué bello, Elbita. Te abrazo muy fuerte. Él estaría orgulloso de que lo recuerdes con ecumpeasas palabras tan sentidas. Hermoso matrimonio. Dios los bendiga siempre”.

Estas respuestas muestran cómo el homenaje se transformó en un espacio de encuentro para quienes siguen recordando la trayectoria y la personalidad del periodista, y para quienes acompañan el proceso de duelo.

PUBLICIDAD

Las palabras de la abogada y las reacciones de la comunidad subrayan la vigencia del legado de Jorge Lanata

El uso del poema de E.E. Cummings en el mensaje de Elba revela el papel que puede tener la poesía en la elaboración del duelo y en la expresión de emociones profundas. El fragmento escogido condensa la idea de la permanencia del amor más allá de la muerte y la relevancia de mantener viva la memoria de quienes partieron.

Este homenaje literario no solo fue una forma de recordar a Lanata, sino también de compartir con la audiencia una herramienta para transitar la pérdida, apelando al lenguaje simbólico y universal que ofrece la poesía. El texto selecciona una pieza reconocida por su capacidad de unir lo personal y lo colectivo en torno al amor y la ausencia.

PUBLICIDAD

La historia de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata sumó capítulos públicos y privados, marcados por su casamiento el 23 de abril de 2022. La pareja compartió momentos de exposición y de intimidad, como se refleja en la imagen elegida por la abogada para acompañar su homenaje. La fotografía los muestra juntos, en un entorno doméstico cálido, vestidos de blanco, con gestos de cercanía y serenidad.

El mensaje subraya la importancia de ese vínculo, y cómo el amor y la memoria pueden trascender las pérdidas. El homenaje público se presenta, así, como una síntesis entre el dolor personal y el recuerdo colectivo, utilizando la poesía y la comunicación digital como puentes entre la intimidad y la memoria social.

PUBLICIDAD