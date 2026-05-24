Con una asistencia de Messi, Inter Miami pierde con Philadelphia por la MLS

Inter Miami bajará el telón del primer semestre contra Philadelphia Union (Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

Antes del parate por la Copa del Mundo 2026, Inter Miami choca contra el Philadelphia Union por la 15° semana de la Major League Soccer (MLS). El encuentro en el Nu Stadium, que marca el fin de la actividad de Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de sumarse con la selección argentina, se puede ver por Apple TV.

Philadelphia sorprendió a los tres minutos de juego. Milan Iloski, tras una gran serie de pases, quedó de cara al gol y no dudó: puso el empeine para dejar sin opciones al aquero Dayne St. Clair y decretó el 1-0.

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A los ocho minutos, un nuevo dolor de cabeza apareció para el elenco de Florida: St. Clair cometió un penal. El guardameta dudó ante una corrida de Iloski, que lo quiso gambetear, pero recibió una infracción. Fue el mismo número 10 quien se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol para poner el 2-0.

Sin embargo, el Inter Miami reaccionó poco tiempo después. Lionel Messi, en su primera aparición del partido, dejó de cara al gol a Germán Berterame luego de un error de la defensa visitante y el conjunto local descontó.

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De todos modos, Philadelphia volvió a ampliar la ventaja. El uruguayo Bruno Damiani capturó un rebote dentro del área y decretó el 3-1 antes de los 20 minutos de la primera etapa.

Las Garzas arriban al partido luego de cortar la racha de partidos sin victorias en su nueva casa. Con un tanto de la Pulga, el elenco dirigido por Guillermo Hoyos venció por 2-0 a Portland Timbers. Este resultado extendió una marca de tres triunfos al hilo (4-2 contra Toronto y 5-3 versus Cincinnati) que le permitió asentarse en los primeros puestos de la Conferencia Este.

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Inter Miami se ubica en el segundo lugar con 28 unidades y los supera únicamente el Nashville. En el plano de la tabla acumulada que a final del año otorgará la MLS Supporters’ Shield, el cuadro de Fort Lauderdale está en el cuarto puesto. En la presente temporada, que inició con la dirección técnica con Javier Mascherano y que actualmente es comandado por Guillermo Hoyos, Las Garzas acumulan ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Lionel Messi logró convertir y brindar una asistencia en los últimos cuatro partidos (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

La temporada del Philadelphia Union hasta el momento es desoladora y es el peor equipo de toda la MLS. Con siete unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y nueve caídas, el equipo de Pensilvania logró sumar cuatro puntos menos que los siguientes equipos de la tabla. Su última —y única— victoria fue por 2-1 contra Montréal en Canadá y, desde entonces, acumula siete partidos sin ganar.

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Lionel Messi arriba al encuentro con un enorme presente. Con 13 tantos, es el máximo goleador de la MLS, además de que brindó cinco asistencias. Al mismo tiempo, arrastra cuatro partidos consecutivos marcando y brindando, como mínimo, una asistencia: Orlando City (gol y asistencia), Toronto (gol y dos asistencias), Cincinnati (doblete y una asistencia) y Portland Timbers (gol y asistencia).

La actividad de la MLS culminará con el encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union, por lo que los jugadores quedarán liberados para sumarse a sus respectivas selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026. El próximo partido de Las Garzas será el 22 de julio contra Chicago Fire.

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Formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair, Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos

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Philadelphia Union: Andre Blake, Francis Westfield, Geiner Martínez, Nathan Harriel, Benjamin Bender, Cavan Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques, Agustín Anello, Milan Iloski, Bruno Damiani. DT: Bradley Carnell

Estadio: Nu Stadium

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TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS