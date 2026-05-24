Por qué los humanos no pueden ver la luz ultravioleta y cómo influyó en la evolución

La visión humana solo capta una pequeña fracción del espectro electromagnético, quedando fuera la luz ultravioleta que otras especies sí perciben (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad que perciben los seres humanos está lejos de ser completa. Aunque el ojo humano distingue miles de colores y matices, apenas detecta una fracción mínima del espectro electromagnético. Más allá del violeta, en una región invisible para las personas, se encuentra la luz ultravioleta (UV), una radiación que numerosos animales utilizan para orientarse, alimentarse o comunicarse.

Mientras las abejas identifican flores mediante patrones ocultos y algunas aves reconocen señales invisibles para el ojo humano, las personas permanecen prácticamente aisladas de ese universo visual.

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Según explicó el biólogo evolutivo Scott Travers en un análisis publicado por Forbes, la razón no radica en una incapacidad absoluta de la retina, sino en un mecanismo biológico que bloquea gran parte de esa radiación antes de que llegue al interior del ojo.

El filtro natural que protege la visión humana

La retina humana conserva cierta sensibilidad a longitudes de onda cercanas al ultravioleta. El obstáculo principal aparece en el cristalino, una estructura transparente que actúa como barrera protectora frente a la radiación UV.

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El cristalino del ojo humano actúa como filtro natural, bloqueando la mayoría de la radiación ultravioleta para proteger la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Travers explicó que este tejido funciona “casi como un protector solar”, ya que absorbe gran parte de la luz ultravioleta antes de que alcance la retina. Desde una perspectiva evolutiva, esa limitación habría representado una ventaja importante para preservar la salud ocular.

Un estudio analizó el efecto de la exposición prolongada a radiación ultravioleta sobre cristalinos humanos intactos. Los investigadores detectaron lesiones de dispersión y fotooscurecimiento, señales de daño estructural acumulativo que alteran progresivamente la transparencia del tejido.

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El especialista explicó que el cristalino necesita conservar su transparencia durante gran parte de la vida, aun cuando permanece expuesto de manera constante a la radiación ultravioleta presente en la luz solar. Según indicó, la acumulación de ese daño a lo largo de los años puede favorecer el desarrollo de cataratas y otros problemas oculares relacionados con el envejecimiento.

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede dañar progresivamente el cristalino y favorecer el desarrollo de cataratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, indicó que el cristalino no solo cumple una función de enfoque, sino que también actúa como un filtro protector frente a la radiación ultravioleta.

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La importancia evolutiva de una imagen más nítida

El bloqueo de la radiación UV también habría permitido mejorar la calidad visual. Las longitudes de onda más cortas tienden a dispersarse con mayor facilidad en la atmósfera, el mismo fenómeno físico que explica el color azul del cielo.

Una entrada excesiva de radiación ultravioleta en el ojo podría reducir el contraste y afectar la precisión de las imágenes. Para los primates, cuya supervivencia dependió de interpretar detalles del entorno, distinguir alimentos y reconocer señales sociales, la nitidez visual resultó más relevante que ampliar el rango perceptivo.

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La visión trícrómatica humana está especializada en detectar tonos rojos, verdes y azules, priorizando la interpretación social y la búsqueda de alimentos maduros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema visual humano además evolucionó hacia una fuerte especialización en la visión tricromática, basada en la sensibilidad a tonos rojos, verdes y azules. Según Travers, esta adaptación ayudó a detectar frutas maduras y percibir cambios sutiles en la piel vinculados con la comunicación social y emocional.

Las personas que perciben parte de la radiación ultravioleta

Aunque la visión ultravioleta permanece fuera del alcance de la mayoría de los humanos, existe una excepción documentada por la ciencia. Algunas personas que carecen de cristalino natural, una condición conocida como afaquia, pueden detectar parcialmente este tipo de radiación.

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El fenómeno cobró notoriedad durante las primeras décadas de la cirugía de cataratas, cuando todavía no se implantaban lentes intraoculares modernas de manera sistemática. Un estudio publicado en Perceptual and Motor Skills por el cirujano Robert M. Anderson recopiló testimonios de pacientes que describieron colores inusuales tras la extracción del cristalino.

Algunas personas con afaquia, es decir, sin cristalino natural, pueden percibir parcialmente radiación ultravioleta tras cirugías como la de cataratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos afirmaron percibir tonalidades azuladas o violetas intensas. La explicación biológica es directa: sin el filtro natural del ojo, una mayor cantidad de radiación UV logra alcanzar la retina.

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Travers aclaró que estas personas no desarrollan una visión ultravioleta completa como la de otros animales. Los humanos carecen de un fotorreceptor especializado para captar esas longitudes de onda, aunque los conos sensibles a la luz corta conservan cierta respuesta residual.

Un lenguaje visual oculto en la naturaleza

La percepción ultravioleta forma parte de la vida cotidiana de numerosas especies. Peces, reptiles, insectos y aves detectan señales imposibles de percibir para el ojo humano.

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Entre los ejemplos más estudiados aparecen las aves. Un trabajo científico concluyó que la sensibilidad UV evolucionó repetidamente en diferentes grupos de aves y cumple funciones clave en la selección de pareja, la búsqueda de alimento y el reconocimiento entre individuos.

Las abejas detectan patrones ultravioletas en las flores que funcionan como señales visuales para localizar néctar y polen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas plumas que parecen uniformes para las personas contienen patrones ultravioletas brillantes visibles únicamente para otras aves.

Las abejas constituyen otro caso emblemático. Distintas investigaciones demostraron que numerosas flores poseen “guías de néctar” ultravioletas, dibujos de alto contraste que orientan a los polinizadores hacia el alimento.

Una flor que para los humanos luce completamente amarilla puede exhibir marcas ultravioletas complejas para una abeja. Según Travers, estos ejemplos muestran que cada especie desarrolla un sistema perceptivo ajustado a sus necesidades biológicas y ambientales.

La visión humana priorizó la protección ocular, la definición visual y la interpretación social del entorno. Otros animales evolucionaron hacia capacidades distintas, capaces de revelar señales ocultas en la naturaleza que permanecen invisibles para las personas.