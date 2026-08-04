El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador

Durante la primera semana de agosto, autoridades salvadoreñas registraron hechos violentos en Santa Ana, Morazán y Ahuachapán, logrando la detención de cinco sospechosos relacionados con los crímenes ocurridos en diferentes puntos del país

La violencia homicida marcó el inicio de agosto en El Salvador con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo
La violencia homicida marcó el inicio de agosto en El Salvador con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo
Guardar

La violencia homicida ha dejado una fuerte huella en el inicio de agosto en El Salvador, con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos en distintos puntos del país.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Santa Ana, donde la Policía Nacional Civil (PNC) logró arrestar al responsable horas después del crimen.

En Santa Ana Centro, la madrugada de este lunes, una mujer fue asesinada en su vivienda. La víctima, de 32 años, fue atacada con arma blanca por un hombre que luego huyó de la escena.

Las autoridades desplegaron equipos de Inteligencia, Investigaciones y del protocolo de resolución de homicidios para localizar al responsable. Según la información policial, Eduardo Mauricio Urbina García llegó por cuenta propia a una delegación policial, presentando aparentes signos de ebriedad cuando confesó haber cometido el asesinato. Las investigaciones confirmaron que era vecino de la víctima y mantenía una obsesión no correspondida hacia ella. Al verse rechazado, tomó la decisión de quitarle la vida.

PUBLICIDAD

Urbina García será procesado por homicidio, podría enfrentar una pena de 35 años hasta cadena perpetua.

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
La PNC arrestó en Santa Ana a Eduardo Mauricio Urbina García horas después del homicidio de una mujer de 32 años en su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discusión de billar que terminó en homicidio

El tercer caso se registró en Apaneca, cabecera de Ahuachapán Centro, el día martes 3 de agosto. La víctima, un hombre de 40 años, fue atacada con un objeto contundente tras una discusión en un billar, donde se encontraba bebiendo alcohol junto a otros sujetos.

De acuerdo con la investigación, la riña escaló y los agresores terminaron con la vida del hombre. Tres personas fueron capturadas e identificadas como Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar. Todos serán remitidos ante las autoridades por el delito de homicidio. Una persona más resultó lesionada y permanece bajo atención médica.

PUBLICIDAD

Las autoridades salvadoreñas han reiterado que cualquier persona que atente contra la vida de otra enfrentará la cárcel. El inicio de agosto deja una serie de hechos violentos y una rápida respuesta policial en los tres departamentos afectados, mientras los procedimientos judiciales avanzan para determinar las responsabilidades penales de los capturados.

Mientras que el primer homicidio del mes fue reportado en El Divisadero, en el departamento de Morazán Sur. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitará la cadena perpetua para los presuntos responsables, Rubén Alonso S. y Juan Pablo M., quienes están señalados por la muerte de un adulto mayor de 66 años. La víctima fue reportada como desaparecida el 1 de agosto. Tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto a la PNC, su cuerpo fue localizado el día siguiente en una quebrada, con signos de violencia y quemaduras.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Según la reconstrucción oficial, Rubén Alonso S. atrajo a la víctima bajo pretexto de mostrarle un ganado que supuestamente iba a adquirir en el cantón Loma Larga. En ese lugar, lo esperaba Juan Pablo M., quien lo atacó con un golpe en la cabeza. Ambos sustrajeron $11,200 en efectivo, rociaron gasolina sobre el cuerpo y le prendieron fuego antes de escapar.

El vehículo de la víctima fue abandonado y el teléfono móvil destruido para dificultar el trabajo de los investigadores.

Temas Relacionados

Santa AnaHomicidiosPolicía Nacional CivilPNCEl SalvadorViolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

El programa ofrecerá clases virtuales en tres áreas con alta demanda y está dirigido a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de seis cantones de la provincia de Guanacaste

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

La familia del vecino de Guanacaste en Costa Rica impulsa un proceso ante el Gerontology Research Group para validar su edad y, si el expediente avanza, dejar atrás por más de dos años la marca masculina vigente y que él se convierta en el hombre más viejo del mundo

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ajustan controles en el centro histórico. A través de una credencial entregada a los comerciantes se busca ordenar al sector de alimentos y dar confianza a los turistas.

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

Madre salvadoreña cuenta por qué la lactancia con su primer hijo fue dolorosa, pero también “mágica y maravillosa”

Una madre salvadoreña relató las grietas, el miedo y la falta de orientación con los que arrancó esta etapa, una vivencia que luego cambió con apoyo médico, aprendizaje diario y un fuerte lazo emocional

Madre salvadoreña cuenta por qué la lactancia con su primer hijo fue dolorosa, pero también “mágica y maravillosa”

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

Una alerta naranja y evacuaciones en zonas aledañas al coloso ha generado el aumento de erupciones del volcán de fuego de Guatemala. Las imágenes reflejan la gravedad de la situación.

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

TECNO

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Millonarios vs. Pasto ver online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el riesgo de la publicidad invasiva del streaming ilegal

Qué aplicación debes instalar en el celular para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Todos los códigos de Free Fire y Free Fire MAX que puedes canjear este 4 de agosto de 2026

Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

ENTRETENIMIENTO

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo millonario para salvar 100 especies en peligro de extinción

BTS reactivó su gira Arirang en Nueva Jersey y ya palpita su llegada a Latinoamérica

Los audiolibros de Harry Potter registraron un alza del 551% antes del estreno de la serie

MUNDO

Un barco de Bangladesh y sus 31 tripulantes sobrevivieron 115 días atrapados en el Golfo

Un barco de Bangladesh y sus 31 tripulantes sobrevivieron 115 días atrapados en el Golfo

Recolectores de residuos en Italia ayudaron a recuperar un billete de lotería con un premio millonario

Rusia presentó su nuevo submarino Yasen-M: cómo es el arma que redefine el equilibrio naval

Polonia enfrenta su peor sequía en años, con ríos en niveles históricamente bajos

Estados Unidos espera alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles