Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador

La violencia homicida marcó el inicio de agosto en El Salvador con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

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La violencia homicida ha dejado una fuerte huella en el inicio de agosto en El Salvador, con tres asesinatos y la captura de al menos cinco sospechosos en distintos puntos del país.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Santa Ana, donde la Policía Nacional Civil (PNC) logró arrestar al responsable horas después del crimen.

En Santa Ana Centro, la madrugada de este lunes, una mujer fue asesinada en su vivienda. La víctima, de 32 años, fue atacada con arma blanca por un hombre que luego huyó de la escena.

Las autoridades desplegaron equipos de Inteligencia, Investigaciones y del protocolo de resolución de homicidios para localizar al responsable. Según la información policial, Eduardo Mauricio Urbina García llegó por cuenta propia a una delegación policial, presentando aparentes signos de ebriedad cuando confesó haber cometido el asesinato. Las investigaciones confirmaron que era vecino de la víctima y mantenía una obsesión no correspondida hacia ella. Al verse rechazado, tomó la decisión de quitarle la vida.

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Urbina García será procesado por homicidio, podría enfrentar una pena de 35 años hasta cadena perpetua.

La PNC arrestó en Santa Ana a Eduardo Mauricio Urbina García horas después del homicidio de una mujer de 32 años en su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discusión de billar que terminó en homicidio

El tercer caso se registró en Apaneca, cabecera de Ahuachapán Centro, el día martes 3 de agosto. La víctima, un hombre de 40 años, fue atacada con un objeto contundente tras una discusión en un billar, donde se encontraba bebiendo alcohol junto a otros sujetos.

De acuerdo con la investigación, la riña escaló y los agresores terminaron con la vida del hombre. Tres personas fueron capturadas e identificadas como Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar. Todos serán remitidos ante las autoridades por el delito de homicidio. Una persona más resultó lesionada y permanece bajo atención médica.

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Las autoridades salvadoreñas han reiterado que cualquier persona que atente contra la vida de otra enfrentará la cárcel. El inicio de agosto deja una serie de hechos violentos y una rápida respuesta policial en los tres departamentos afectados, mientras los procedimientos judiciales avanzan para determinar las responsabilidades penales de los capturados.

Mientras que el primer homicidio del mes fue reportado en El Divisadero, en el departamento de Morazán Sur. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitará la cadena perpetua para los presuntos responsables, Rubén Alonso S. y Juan Pablo M., quienes están señalados por la muerte de un adulto mayor de 66 años. La víctima fue reportada como desaparecida el 1 de agosto. Tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto a la PNC, su cuerpo fue localizado el día siguiente en una quebrada, con signos de violencia y quemaduras.

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Según la reconstrucción oficial, Rubén Alonso S. atrajo a la víctima bajo pretexto de mostrarle un ganado que supuestamente iba a adquirir en el cantón Loma Larga. En ese lugar, lo esperaba Juan Pablo M., quien lo atacó con un golpe en la cabeza. Ambos sustrajeron $11,200 en efectivo, rociaron gasolina sobre el cuerpo y le prendieron fuego antes de escapar.

El vehículo de la víctima fue abandonado y el teléfono móvil destruido para dificultar el trabajo de los investigadores.