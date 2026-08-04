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La venta de autos usados cayó casi 13% en julio, la baja más fuerte del año: cuáles fueron los modelos más buscados

Ocurrió en un mercado condicionado por el precio elevado que siguen pretendiendo quienes venden y por una oferta agresiva de bonificaciones de 0 km

Mercado de autos usados al aire libre. Filas de vehículos con capós abiertos, personas inspeccionando. Banderolas de venta y edificios urbanos al fondo.
Las ventas de autos usados cayeron en julio un 12,7% en la comparación interanual, aunque fue el mejor mes del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al igual que lo sucedido con los autos 0 km, las ventas de autos usados de julio tenían el desafiante compromiso de ser comparadas con las del mejor mes de 2025, lo que, en el contexto de una retracción de compras general como el actual, inevitablemente arrojaría un resultado peor que el de los meses anteriores.

Y así fue. Según el informe publicado por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en julio se registraron 156.810 operaciones de compra-venta de autos usados entre particulares, lo que contrastando con las 179.363 del mismo mes en 2025, arroja una fuerte caída de actividad del 12,6%. Se trata de la baja más pronunciada del año, similar a la que se dio en febrero, con un porcentaje también del 12,6%.

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La diferencia entre ambos meses es que en febrero se habían vendido apenas 130.229 unidades y ese fue el mes más bajo de 2026, mientras que julio cayó el mismo porcentual pero fue el mejor mes de los siete transcurridos en el mercado del usado, tanto en uno como en otro año.

En la comparación intermensual, que sirve para ver la progresión del mercado en lo que va del año, julio fue un 0,8% mejor que junio. El período fue de mejora constante de las transferencias a partir de febrero, pero con la salvedad de un mes con una fuerte caída que interrumpió esa curva constante. Mientras en abril se habían registrado 154.792 operaciones, en mayo el mercado se desplomó casi un 7% con 144.050 ventas de ocasión.

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Una de las dificultades que tiene el mercado de usados es el precio pretendido por los vendedores. Así lo aseguran los directivos de CCA.

Ese comportamiento del mercado del usado generó que en el acumulado del año se hayan vendido 1.048.438 unidades, y esto represente una caída del 4,5% respecto a los primeros siete meses del año pasado.

“La estacionalidad de las vacaciones de invierno, más el acontecimiento del mundial de futbol explican en parte esta caída, pero hay un factor más, y muy importante, que es la reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad de mercado que estamos transitando”, analizó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

El ejecutivo explicó que hay “una oferta de 0 km muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos, lo cual obliga a un importante reacomodamiento del valor de los vehículos usados, ya lo dijimos anteriormente, el que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende, el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”.

Pero antes de cerrar su análisis agregó que la falta de una oferta razonable de crédito sigue siendo la materia pendiente para el rubro, ya que el nivel de tasas ofrecidas por los bancos “no son convalidadas por los potenciales compradores”.

Un estudio de iSeeCars.com exploró el impacto del color en la depreciación de más de 1.3 millones de coches usados
La Cámara de Comercio Automotor señaló que la falta de crédito a tasas accesibles sigue siendo uno de los principales frenos del mercado de usados. (Freepik)

Fuera del análisis de las ventas del mes o del semestre, Lamas dio algunos datos interesantes del comportamiento del mercado de autos de segunda mano.

“El segmento de vehículo que menos se desvaloriza en Argentina son los autos de motorizaciones 1.6 o 2 litros que son de gama media o gama baja incluso, que ya tienen probada trayectoria de marca, de respaldo, confiabilidad y de continuidad en el tiempo”, aclaró.

Los usados más vendidos del mes

El Volkswagen Gol sigue siendo el modelo que más usuarios buscan para comprar un vehículo usado. El mes pasado se registraron 8.276 transferencias de ese modelo, contra 5.485 de la pick up Toyota Hilux, que quedó una vez más en segundo lugar. El Chevrolet Corsa quedó tercero nuevamente con 4.174 operaciones, siempre por delante de las otras dos pick ups medianas que se ubican en el Top 10, las Volkswagen Amarok y Ford Ranger, que registraron ventas por 3.768 y 3.722 unidades respectivamente.

Los otros cinco modelos que se mantienen en la lista de los autos usados con mayor demanda fueron el Peugeot 208 con 3.192 vehículos en sexto lugar, el Ford EcoSport en séptimo con 2.955 ventas, el Toyota Corolla con 2.880, el Ford Ka con 2.774, y en décimo lugar el Fiat Palio con 2.687 unidades.

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