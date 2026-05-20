Política

La Argentina rechazó las denuncias de Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano

El canciller Pablo Quirno explicó que el gobierno de Javier Milei contribuyó con un avión Hércules para el traslado de alimentos en medio de los bloqueos realizados por militantes de Evo Morales. “Las acusaciones demuestran lo que es el eje del mal”, planteó

Guardar
Google icon
Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira

El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, rechazó la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.

Esto comprueba lo que es el eje del mal”, introdujo el ministro argentino en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

PUBLICIDAD

Y desarrolló: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”.

Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei había enviado el Hércules y material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

PUBLICIDAD

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, también participó de la conversación radial y agradeció el respaldo de la Argentina.

Quirno contó que tienen una relación muy fluida y aseguró que los campesinos que responden a Evo Morales buscan subvertir el orden democrático.

Bolivia atraviesa una crisis política y económica. Las protestas, que comenzaron de forma esporádica en enero de 2026, escalaron con fuerza a principios de mayo y mantienen al país en una situación de alta tensión.

La movilización reúne a mineros, maestros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales —quien permanece prófugo con orden de arresto por cargos de tráfico de menores—.

Las protestas son violentas. El 14 de mayo, mineros detonaron cartuchos de dinamita en las inmediaciones del palacio presidencial y un grupo intentó ingresar a la fuerza. Algunos manifestantes lanzaron bombas molotov contra efectivos de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Pablo QuirnoBoliviaArgentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chubut: con la implosión del peronismo, el frente oficialista cosecha adhesiones de cara al 2027

El espacio que encabeza el gobernador Ignacio “Nacho” Torres se agranda con nuevas adhesiones, entre las que se destacan peronistas disidentes, una fracción del radicalismo, un sector libertario y el PRO. La Libertad Avanza, con un candidato en carrera

Chubut: con la implosión del peronismo, el frente oficialista cosecha adhesiones de cara al 2027

El PJ suma adhesiones a favor de las PASO y busca un acuerdo para terminar con las intervenciones

En el congreso partidario hubo referencias a la situación judicial de Cristina Kirchner y representantes de distintos sectores del peronismo. La necesidad de un acuerdo y pacificar la convivencia también estuvieron presentes

El PJ suma adhesiones a favor de las PASO y busca un acuerdo para terminar con las intervenciones

Los números que entusiasman al PRO para promover una candidatura de Mauricio Macri

Cerca del ex presidente reconocen que “algo se está moviendo, de abajo hacia arriba”. El teléfono que nunca paró de sonar, el crudo diagnóstico del momento político del Gobierno y la respuesta a las críticas públicas de Martín Menem

Los números que entusiasman al PRO para promover una candidatura de Mauricio Macri

El giro de Milei con Jorge Macri: del “Roma no paga traidores” a una posible negociación

Si bien el vínculo entre el Presidente y el alcalde no es el mejor, en Balcarce 50 destacan el cambio en la gestión porteña. El debate por el futuro electoral

El giro de Milei con Jorge Macri: del “Roma no paga traidores” a una posible negociación

Armas, drones y municiones: un ministro de Lula viaja a la Argentina a ofrecerle material militar al Gobierno

En Brasilia confirmaron las intenciones del viaje a Infobae, donde afirman que las negociaciones para vender esos productos están avanzadas. En el Ministerio de Defensa marcan cautela, pero confirman que habrá una reunión con Carlos Presti

Armas, drones y municiones: un ministro de Lula viaja a la Argentina a ofrecerle material militar al Gobierno

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los detalles de la videollamada de Luis Suárez con Marcelo Bielsa tras sus polémicas declaraciones y la decisión del DT para el Mundial

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

La tensa pelea entre dos tenistas durante un partido de la clasificación para Roland Garros: “Nos vemos afuera”

Lo que no se vio de Boca-Cruzeiro en la Bombonera: las reacciones ante las polémicas, el jugador silbado y el gol que se gritó y no fue

TELESHOW

Nazarena Vélez cuestionó el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Hay cosas que yo no perdono”

Nazarena Vélez cuestionó el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Hay cosas que yo no perdono”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea instó a Cuba a poner fin a la represión política y restringir el control sobre la economía

La Unión Europea instó a Cuba a poner fin a la represión política y restringir el control sobre la economía

Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

Perú: el voto que separa el orden del caos

Los 10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos