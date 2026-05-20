Los detalles de la videollamada de Luis Suárez con Marcelo Bielsa tras sus polémicas declaraciones y la decisión del DT para el Mundial

Los detalles de la videollamada entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay atraviesa días de definiciones y tensiones en la antesala del anuncio de la lista mundialista para Estados Unidos, Canadá y México 2026. Según informó el periodista Diego Domínguez en Canal 5 de Uruguay, se produjo una videollamada clave entre Luis Suárez y el entrenador Marcelo Bielsa, marcada por las disculpas del delantero y la confirmación de que no será convocado para la Copa del Mundo. Esta comunicación se produjo luego de las críticas públicas que el Pistolero hizo sobre la gestión del técnico argentino al frente del plantel.

En las últimas semanas, la relación entre Suárez y Bielsa volvió a ocupar el centro de la escena mediática. El propio futbolista, máximo goleador histórico de la Celeste, había expresado su malestar con el trato recibido por el entrenador durante la última Copa América, realizada en Estados Unidos. Según relató en diálogo con DSports Uruguay, el goleador afirmó: “Mi relación con Bielsa solo fue profesional. La primera charla que tuve fue el 6 de junio, previo a que me reintegre en la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal”.

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En ese contexto, Domínguez reveló que, en los últimos veinte días, se realizó una reunión virtual entre el delantero que actualmente milita en el Inter Miami y el seleccionador uruguayo. Durante esa videollamada, Suárez pidió disculpas a Bielsa por sus declaraciones públicas, en las que quedó expuesta la falta de comunicación entre el entrenador y parte del plantel. El delantero también mencionó las diferencias previas que mantuvo con el técnico antes de anunciar su retiro de la selección. Según el relato del periodista, el intento de acercamiento no modificó la postura del entrenador: Marcelo Bielsa le comunicó a Suárez que no será tenido en cuenta para la próxima cita mundialista, descartando así cualquier posibilidad de su regreso a la Celeste.

“Hubo un Zoom en los últimos veinte días de Luis Suárez con el entrenador Marcelo Bielsa. En esa comunicación, el Pistolero le pidió disculpas al entrenador por lo sucedido tras sus declaraciones públicas en las que, de alguna manera, destapó la falta de comunicación que tenía Bielsa con el plantel. También dejó al descubierto algunas diferencias que tuvo con el entrenador previo a su retiro de la selección”, aseguró el periodista. Y luego, remarcó: “En ese intento de Suárez por volver a la celeste, Bielsa le bajó el pulgar. Quedó ahí totalmente descartada la chance de que Suárez forme parte del plantel para la próxima Copa del Mundo”.

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Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa

El vínculo entre Suárez y Bielsa se tensó tras la última Copa América. El futbolista uruguayo relató que, durante el certamen, el clima interno fue complejo y que varios jugadores experimentaron incomodidad por la metodología de trabajo del argentino. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, esbozó en su momento.

En la misma entrevista, el goleador profundizó en algunos episodios que, según él, marcaron la convivencia en el grupo. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, sostuvo. Además, aseguró: “Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”.

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La Celeste, que inició de buena manera su paso por las Eliminatorias Sudamericanas pero luego decayó su nivel, finalizó en la tercera colocación junto a Colombia, Brasil y Paraguay con 28 unidades, diez menos que el líder Argentina. En la cita máxima los Charrúas, que levantaron la Copa del Mundo en 1930 y 1950, compartirán zona con Cabo Verde, Arabia Saudita y España.

Su debut oficial será el 15 de junio ante los saudíes en Miami. Luego, el 21 de junio, chocarán en la misma ciudad ante el seleccionado africano. Luego cerrarán su participación dentro del Grupo H ante la Roja, una de las candidatas, el 26 de junio en Guadalajara.

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La situación de Miguel Merentiel, delantero del Boca Juniors, también fue confirmada por el periodista de Canal 5. En los últimos quince días, Bielsa descartó la convocatoria del atacante para el Mundial, cerrando así la posibilidad de que el atacante sea parte de la nómina definitiva para la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

“Por otro lado, Bielsa también en los últimos quince días descartó a Miguel Merentiel, el centroatacante de Boca Juniors. No va a estar tampoco convocado al mundial de Estados Unidos, Canadá y México”, concluyó Domínguez.

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