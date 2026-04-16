Qué es doula de la muerte: la formación que despertó el interés de Nicole Kidman

Prepararse para la muerte implica anticipar deseos, redactar directivas anticipadas y dejar instrucciones claras sobre el cuerpo y los asuntos personales, facilitando el proceso de duelo

En las últimas horas, Nicole Kidman reveló que estudia para ser doula de la muerte. Se trata de una formación que tiene como fin acompañar a las personas en sus últimos días; brindar contención y facilitar conversaciones importantes En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, Viviana Bilezker, referente en cuidados paliativos y acompañamiento en el final de la vida, explicó qué implica esa función, cómo acompaña y cuáles son los principales temores de quienes se preparan para partir.

Hablar de la muerte sigue siendo difícil para muchas personas. “Tenemos la idea o la ilusión de que si no nombramos la muerte, va a quedar afuera. Y en realidad sabemos que todos tenemos, desde que nacemos, tenemos ese destino y que todo lo contrario, que cuando podemos hablar, cuando lo podemos compartir y conversar, si bien genera temor, pero una vez que pasamos cierto umbral de miedo y lo naturalizamos, en realidad nos relajamos y dejamos de sufrir", explicó la especialista.

La función de una doula abarca tanto el acompañamiento emocional como la facilitación de diálogos difíciles en el núcleo familiar. “Cuando podemos hablar, cuando lo podemos compartir y conversar, si bien genera temor, pero una vez que pasamos cierto umbral de miedo y lo naturalizamos, en realidad nos relajamos y dejamos de sufrir. Porque lo que yo vi en aquel momento cuando empecé fue mucho sufrimiento por no hablar, por no preguntar, por no abrirse a expresar lo que se siente”.

Nicole Kidman reveló que estudia para ser doula de la muerte tras la pérdida de su madre, impulsando el interés sobre este rol de acompañamiento en el final de la vida REUTERS/Jeenah Moon

Uno de los principales temores expresados por quienes transitan el final de la vida está relacionado con el dolor físico y psicológico, así como la incertidumbre sobre el futuro de sus seres queridos: “Uno, que muchas personas lo expresan, es el miedo a padecer sufrimiento, a no ser atendido adecuadamente, tanto en los síntomas físicos como en los síntomas psicológicos, y no disponer de recursos adecuados para abordar esos malestares”.

“¿Qué va a pasar con mi familia, mis hijos, mis seres cercanos cuando yo no esté?” planteó Bilezker como una pregunta recurrente entre quienes acompañan. “Muchas personas que van camino hacia su fin de vida están preocupadas porque cada uno de nosotros tiene un rol en la familia, en la sociedad, en la comunidad y, bueno, al fallecer queda un espacio vacío, una vacante. Bueno, ¿quién se va a ocupar de mis hijos o de mis nietos? ¿Quién va a cuidar mis cosas? ¿Qué va a pasar con mis cosas? Por eso es muy importante la preparación para la muerte".

En esa preparación, la doula consulta sobre objetos queridos, legado y deseos. Bilezker lo definió: “Por ejemplo, una pregunta maravillosa que le hacemos muchas veces a la gente que acompañamos es: ‘¿Cómo te gustaría ser recordada o recordado?’ Esto dispara muchos pensamientos, muchas sensaciones”.

No es necesario contar con formación médica para ser doula de la muerte; el proceso exige trabajo interno y preparación personal para enfrentar la propia mortalidad

Diferencias y similitudes entre doulas y cuidados paliativos

La doula trabaja en conjunto con equipos de salud y ofrece acompañamiento personalizado desde una perspectiva distinta a la de los cuidados paliativos tradicionales. Bilezker explicó: “Cuidados paliativos son los cuidados que se brindan a una persona que tiene un diagnóstico que compromete de alguna manera importante su salud y su vida”, explicó la profesional.

Sobre la especificidad de las doulas, aclaró: “Lo específico de la doula es acompañar a la persona en ese proceso de preparación para la muerte, sumándose a los cuidados paliativos. No es doula o paliativos”.

Acompañar involucra también a la familia y la comunidad: “La doula de fin de vida es esa persona que va, de a poco, entrando en el mundo de la persona que va a fallecer, conociendo a la familia, conociendo el lugar físico donde la persona va a morir”.

Las doulas de la muerte brindan apoyo emocional y facilitan conversaciones importantes para quienes transitan sus últimos días y sus familias

El trabajo de la doula no termina con la muerte: “La doula es algo así como una acompañante en la transición de la muerte. La doula puede estar presente físicamente en el momento de la muerte y acompaña un tiempo después también a la familia, en este caso, y todo lo que son los rituales que se realizan, ceremonias, homenajes, etcétera, que se preparan antes también para que el proceso se complete. Entonces, la doula interviene antes y sigue después”.

Quién puede ser doula y cómo se prepara

“No es necesario ser médico para formarse como doula”, indicó Bilezker. “Potencialmente todos podemos. Muchas personas son doulas, de hecho, porque la vida, la situación o el sistema al que pertenecen los colocó en ese momento, en esa situación y lo hacen”.

El proceso de formación incluye una instancia de trabajo interno intenso: “Tenés que trabajar mucho internamente. Tenés que tener la formación de doula implica un trabajo interno, con la propia muerte, con la muerte en general”.

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La importancia del acompañamiento

Sobre la preparación para la muerte, Bilezker lo resumió: “Preparar quiere decir encontrarle un lugar a lo que sería la anticipación. Nos preparamos para tantas cosas. Nos preparamos para el parto, nos preparamos para un viaje, para una mudanza. La muerte va a suceder en algún momento. Prepararse no quiere decir controlar. Yo puedo tener una hermosísima preparación y por alguna razón no se puede realizar y ejecutar".

En este sentido indicó que “es valioso todo lo que sucede cuando empiezo a pensar: ‘¿Tengo algo pendiente en la vida?, ¿hay algo que quisiera hacer y que todavía no hice?’. Pendiente puede ser algo muy concreto o una conversación que vengo postergando. Nosotros le damos mucha importancia a la posibilidad de redactar lo que se llaman directivas anticipadas. Poder dejar dicho qué quiero y qué no quiero", comentó.

Y agregó: “Si me encuentro en un escenario en donde no me puedo comunicar. Poder preparar mi legado, dejar dicho qué quiero que se haga con mi cuerpo. Eso es prepararse para la muerte. Ordenar los asuntos que uno tiene”.

La doula del fin de la vida acompaña tanto a quienes parten como a sus familias, facilitando el diálogo, ayudando a tramitar miedos y expresando deseos, y brinda herramientas para atravesar el duelo y resignificar el vínculo más allá de la muerte física.

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