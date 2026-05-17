Incendio en Palermo: evacuaron un edificio y vecinos se resguardaron del humo en la terraza

No se registraron heridos por el siniestro

Un incendio en el barrio porteño de Palermo generó complicaciones este domingo por la mañana, luego de que los vecinos debieran evacuar el edificio y, en algunos casos, resguardarse en la terraza para protegerse del humo. No se registraron heridos.

El episodio ocurrió en un edificio ubicado en Jerónimo Salguero 1209, entre las calles Gorriti y José Antonio Cabrera. Según precisaron fuentes allegadas al hecho a Infobae, el foco se originó en la sala de medidores de la planta baja.

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De acuerdo con lo reconstruido, el equipo de Bomberos de la Ciudad intentó controlar las llamas en un primer momento con extintores de polvo químico seco. Sin embargo, debido a la gran cantidad de humo, no se pudo determinar con precisión la situación inicial del siniestro.

Las llamas ya fueron extinguidas.

En ese contexto, se procedió a la evacuación del edificio. En el octavo piso se encontraba una familia compuesta por un hombre, una mujer y dos menores de edad, quienes fueron asistidos y evacuados hacia la planta baja.

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En el séptimo piso, se hallaban dos hombres, una menor y dos niños, quienes debieron desplazarse hacia la terraza para ponerse a resguardo.

Se detectaron partes plásticas afectadas por el fuego

Al mediodía, el fuego ya había sido extinguido. Además, según pudo saber este medio, no hubo personas asistidas por el SAME.

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El operativo de Bomberos de la Ciudad también informó que en el ingreso al sector de tableros eléctricos se detectaron partes plásticas afectadas por el fuego, en una extensión aproximada de 6 por 2 metros de ancho y 2 metros de altura.