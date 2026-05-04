Cómo el estilo de vida moderno modifica la forma en que el intestino regula los estrógenos

El estudio de Yale revela que el estilo de vida moderno modifica la regulación de estrógenos a través del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre en el intestino va mucho más allá de la digestión. Un nuevo estudio científico sugiere que los hábitos cotidianos, desde la alimentación en la infancia hasta el entorno en el que se vive, podrían modificar la manera en que el cuerpo regula las hormonas.

En particular, los investigadores observaron cambios en el procesamiento de los estrógenos, un grupo de hormonas clave para múltiples funciones del organismo. Aunque el impacto final aún no está completamente definido, los hallazgos abren una nueva línea de análisis sobre cómo el estilo de vida moderno podría estar influyendo en procesos biológicos fundamentales.

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El microbioma intestinal como regulador de hormonas

El trabajo, desarrollado por un equipo de la Universidad de Yale y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se centró en el microbioma intestinal. Este término hace referencia al conjunto de microorganismos —principalmente bacterias— que viven en el sistema digestivo.

Estas comunidades cumplen funciones esenciales: ayudan a procesar alimentos, participan en la defensa del organismo y también intervienen en la regulación de hormonas.

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El microbioma intestinal desempeña un papel clave en el procesamiento y reciclaje de hormonas como los estrógenos, esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas se encuentran los estrógenos. Aunque suelen asociarse con el cuerpo femenino, también están presentes en los hombres y cumplen roles importantes en el crecimiento, el metabolismo y la salud ósea. El microbioma tiene la capacidad de descomponer y reutilizar estas moléculas, en un proceso conocido como “reciclaje hormonal”.

Para entenderlo de forma simple, el cuerpo elimina parte de estas hormonas, pero ciertas bacterias intestinales pueden “reactivarlas” y permitir que vuelvan a circular. Este mecanismo puede modificar cuánto tiempo permanecen activas en el organismo.

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Diferencias entre sociedades y estilos de vida

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que la capacidad de reciclar estrógenos no es igual en todas las poblaciones. Al analizar comunidades de cuatro continentes —incluyendo grupos cazadores, agricultores y habitantes de ciudades— los científicos detectaron que las sociedades industrializadas presentan niveles mucho más altos de este proceso.

En concreto, las personas que viven en entornos urbanos mostraron hasta siete veces más capacidad de reciclaje hormonal que aquellas pertenecientes a contextos tradicionales.

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Las sociedades urbanas presentan hasta siete veces más reciclaje de estrógenos que los grupos rurales o tradicionales, según el análisis de cuatro continentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contraste sugiere que factores como la dieta, la actividad física, la higiene o el acceso a la atención médica podrían estar influyendo en la composición del microbioma. Sin embargo, los investigadores aclaran que todavía no es posible determinar con precisión qué elementos tienen mayor peso en este fenómeno.

Potenciales repercusiones para la salud y el desarrollo

El estudio también puso el foco en una etapa clave: los primeros meses de vida. Allí, la forma de alimentación parece tener un rol importante en la configuración del microbioma.

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Los datos muestran que los bebés alimentados con fórmula presentan entre dos y tres veces más capacidad de reciclar estrógenos en comparación con aquellos que reciben lactancia materna.

Los bebés alimentados con fórmula muestran una diversidad bacteriana mayor y una mayor capacidad de reciclar estrógenos que los alimentados con leche materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se observó que el llamado “estroboloma” —la parte del microbioma encargada de procesar estas hormonas— es considerablemente más diverso en los lactantes que consumen fórmula. En términos sencillos, esto significa que tienen una mayor variedad de bacterias capaces de intervenir en este proceso. Este hallazgo no implica que una forma de alimentación sea mejor que otra en términos generales, pero sí indica que existen diferencias biológicas medibles desde edades muy tempranas.

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Vale destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para el desarrollo óptimo del bebé y ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Además, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas, y favorece el vínculo entre madre e hijo. La evidencia científica sostiene que la leche materna contiene componentes bioactivos que promueven el desarrollo saludable del microbioma intestinal, lo que puede influir en la salud a corto y largo plazo.

Nuevas líneas de investigación sobre microbioma y salud hormonal

A pesar de la claridad de los datos, los investigadores son cautos respecto a sus implicancias. Los estrógenos participan en múltiples funciones del organismo, por lo que cualquier cambio en su regulación podría tener efectos amplios.

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El estudio advierte que las diferencias en la regulación de estrógenos pueden impactar en la fertilidad, el desarrollo y el riesgo de enfermedades hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento en su reciclaje podría influir en aspectos como la fertilidad, el desarrollo corporal o el riesgo de enfermedades asociadas a las hormonas, como algunos tipos de cáncer. Sin embargo, el estudio no concluye si estos cambios representan un beneficio o un riesgo.

Los especialistas destacan que el impacto puede variar según cada persona, su contexto y su biología. Por eso, subrayan la necesidad de continuar investigando antes de establecer conclusiones definitivas.

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Nuevas preguntas para la ciencia

El trabajo abre una serie de interrogantes sobre la relación entre estilo de vida, microbioma y salud hormonal. Entre los próximos pasos, los investigadores planean analizar cómo estas diferencias podrían influir en etapas como la pubertad, el crecimiento o la reproducción.

También buscan comprender mejor el papel de factores cotidianos —como la alimentación, el ejercicio o el entorno— en la configuración del microbioma y sus efectos a largo plazo.

El estudio aporta una mirada novedosa sobre el vínculo entre el intestino y las hormonas, y sugiere que aspectos aparentemente simples de la vida diaria podrían tener un impacto más profundo de lo que se creía.