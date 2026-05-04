Ciencia

Cómo el estilo de vida moderno modifica la forma en que el intestino regula los estrógenos

Un estudio de Yale analizó diferencias en el microbioma desde la primera infancia y determinó que el tipo de alimentación define la capacidad del cuerpo para procesar las hormonas

Guardar
Acuarela de una madre con cabello castaño y blusa celeste claro alimentando a su bebé de piel rosada y cabello rubio con una mamadera. Fondo difuminado azul y beige.
El estudio de Yale revela que el estilo de vida moderno modifica la regulación de estrógenos a través del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre en el intestino va mucho más allá de la digestión. Un nuevo estudio científico sugiere que los hábitos cotidianos, desde la alimentación en la infancia hasta el entorno en el que se vive, podrían modificar la manera en que el cuerpo regula las hormonas.

En particular, los investigadores observaron cambios en el procesamiento de los estrógenos, un grupo de hormonas clave para múltiples funciones del organismo. Aunque el impacto final aún no está completamente definido, los hallazgos abren una nueva línea de análisis sobre cómo el estilo de vida moderno podría estar influyendo en procesos biológicos fundamentales.

PUBLICIDAD

El microbioma intestinal como regulador de hormonas

El trabajo, desarrollado por un equipo de la Universidad de Yale y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se centró en el microbioma intestinal. Este término hace referencia al conjunto de microorganismos —principalmente bacterias— que viven en el sistema digestivo.

Estas comunidades cumplen funciones esenciales: ayudan a procesar alimentos, participan en la defensa del organismo y también intervienen en la regulación de hormonas.

PUBLICIDAD

Ilustración médica de un intestino humano que contiene una gran variedad de bacterias y otros microorganismos de diferentes formas y colores.
El microbioma intestinal desempeña un papel clave en el procesamiento y reciclaje de hormonas como los estrógenos, esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas se encuentran los estrógenos. Aunque suelen asociarse con el cuerpo femenino, también están presentes en los hombres y cumplen roles importantes en el crecimiento, el metabolismo y la salud ósea. El microbioma tiene la capacidad de descomponer y reutilizar estas moléculas, en un proceso conocido como “reciclaje hormonal”.

Para entenderlo de forma simple, el cuerpo elimina parte de estas hormonas, pero ciertas bacterias intestinales pueden “reactivarlas” y permitir que vuelvan a circular. Este mecanismo puede modificar cuánto tiempo permanecen activas en el organismo.

Diferencias entre sociedades y estilos de vida

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que la capacidad de reciclar estrógenos no es igual en todas las poblaciones. Al analizar comunidades de cuatro continentes —incluyendo grupos cazadores, agricultores y habitantes de ciudades— los científicos detectaron que las sociedades industrializadas presentan niveles mucho más altos de este proceso.

En concreto, las personas que viven en entornos urbanos mostraron hasta siete veces más capacidad de reciclaje hormonal que aquellas pertenecientes a contextos tradicionales.

Una familia (padres y dos hijas) camina de la mano por un sendero soleado lleno de hojas secas en un parque urbano, con edificios al fondo.
Las sociedades urbanas presentan hasta siete veces más reciclaje de estrógenos que los grupos rurales o tradicionales, según el análisis de cuatro continentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contraste sugiere que factores como la dieta, la actividad física, la higiene o el acceso a la atención médica podrían estar influyendo en la composición del microbioma. Sin embargo, los investigadores aclaran que todavía no es posible determinar con precisión qué elementos tienen mayor peso en este fenómeno.

Potenciales repercusiones para la salud y el desarrollo

El estudio también puso el foco en una etapa clave: los primeros meses de vida. Allí, la forma de alimentación parece tener un rol importante en la configuración del microbioma.

Los datos muestran que los bebés alimentados con fórmula presentan entre dos y tres veces más capacidad de reciclar estrógenos en comparación con aquellos que reciben lactancia materna.

Primer plano de un bebé con cabello castaño claro y ojos azules, vestido con un mameluco amarillo, tomando leche de un biberón transparente.
Los bebés alimentados con fórmula muestran una diversidad bacteriana mayor y una mayor capacidad de reciclar estrógenos que los alimentados con leche materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se observó que el llamado “estroboloma” —la parte del microbioma encargada de procesar estas hormonas— es considerablemente más diverso en los lactantes que consumen fórmula. En términos sencillos, esto significa que tienen una mayor variedad de bacterias capaces de intervenir en este proceso. Este hallazgo no implica que una forma de alimentación sea mejor que otra en términos generales, pero sí indica que existen diferencias biológicas medibles desde edades muy tempranas.

Vale destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para el desarrollo óptimo del bebé y ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Además, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas, y favorece el vínculo entre madre e hijo. La evidencia científica sostiene que la leche materna contiene componentes bioactivos que promueven el desarrollo saludable del microbioma intestinal, lo que puede influir en la salud a corto y largo plazo.

Nuevas líneas de investigación sobre microbioma y salud hormonal

A pesar de la claridad de los datos, los investigadores son cautos respecto a sus implicancias. Los estrógenos participan en múltiples funciones del organismo, por lo que cualquier cambio en su regulación podría tener efectos amplios.

estrógeno, hormona, fórmula
El estudio advierte que las diferencias en la regulación de estrógenos pueden impactar en la fertilidad, el desarrollo y el riesgo de enfermedades hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento en su reciclaje podría influir en aspectos como la fertilidad, el desarrollo corporal o el riesgo de enfermedades asociadas a las hormonas, como algunos tipos de cáncer. Sin embargo, el estudio no concluye si estos cambios representan un beneficio o un riesgo.

Los especialistas destacan que el impacto puede variar según cada persona, su contexto y su biología. Por eso, subrayan la necesidad de continuar investigando antes de establecer conclusiones definitivas.

Nuevas preguntas para la ciencia

El trabajo abre una serie de interrogantes sobre la relación entre estilo de vida, microbioma y salud hormonal. Entre los próximos pasos, los investigadores planean analizar cómo estas diferencias podrían influir en etapas como la pubertad, el crecimiento o la reproducción.

También buscan comprender mejor el papel de factores cotidianos —como la alimentación, el ejercicio o el entorno— en la configuración del microbioma y sus efectos a largo plazo.

El estudio aporta una mirada novedosa sobre el vínculo entre el intestino y las hormonas, y sugiere que aspectos aparentemente simples de la vida diaria podrían tener un impacto más profundo de lo que se creía.

Temas Relacionados

Microbioma IntestinalEstilo de vidaEstrógenosHormonasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

Científicos de instituciones de 11 países descubrieron que la acumulación de problemas de salud físicos, mentales y funcionales deja huellas específicas en el cerebro. La investigación analizó datos de más de 3.400 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

El uso de redes sociales eleva el riesgo de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, según un estudio internacional

Los expertos analizaron más de 153 estudios y datos de 363.000 menores de entre 2 y 19 años de distintas regiones. Confirmaron que existe una asociación significativa entre plataformas digitales y el incremento de problemas psicológicos

El uso de redes sociales eleva el riesgo de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, según un estudio internacional

El rol determinante de los omega-3 en la preservación de la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo

Diversos estudios señalan que una ingesta adecuada de estos ácidos grasos es clave para mantener la integridad del cerebro y disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y alteraciones anímicas a lo largo de la vida

El rol determinante de los omega-3 en la preservación de la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo

Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio: claves del brote en el crucero del Atlántico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó la situación en la travesía del MV Hondius entre Ushuaia y Europa. Qué dice la ciencia sobre esta enfermedad

Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio: claves del brote en el crucero del Atlántico

Día Mundial de la Risa: Experto salvadoreño pone en foco los beneficios para la salud

Especialistas en salud mental detallan cómo este acto cotidiano activa procesos neurofisiológicos, mejora la oxigenación y favorece la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, lo que impulsa el bienestar integral en las personas

Día Mundial de la Risa: Experto salvadoreño pone en foco los beneficios para la salud
DEPORTES
El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

La resiliencia de Colapinto: cómo hizo para pasar de pelear en los últimos puestos a ser “el mejor del resto” en la F1

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

Estados Unidos pone en marcha el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico