La reaparición de reflejos infantiles duplica el riesgo de demencia

Un estudio publicado en JAMA Network Open vinculó la reaparición de reflejos primitivos en adultos mayores con un mayor riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reaparición de reflejos primitivos en adultos mayores sin deterioro cognitivo despertó un renovado interés científico tras la publicación de un estudio en JAMA Network Open. Investigadores estadounidenses señalaron que la presencia de dos o más de estos reflejos se asoció con un mayor riesgo de desarrollar demencia en los años siguientes, incluso sin síntomas previos.

Los reflejos primitivos, también llamados signos de liberación frontal, son respuestas automáticas de la infancia —como cerrar la mano al contacto o reaccionar ante estímulos en la boca o el mentón— que suelen desaparecer con la maduración del sistema nervioso. Según Science X, su reaparición en personas mayores de 70 años puede indicar procesos tempranos de neurodegeneración.

PUBLICIDAD

Estos automatismos incluyeron el grasp reflex (reflejo de prensión), que se activa al colocar un objeto en la palma y produce un agarre involuntario. El snout reflex (reflejo de hocico) aparece al golpear suavemente la zona perioral y provoca un movimiento involuntario de los labios. El palmomental reflex genera una contracción breve en el mentón al acariciar la palma, y el glabellar tap consiste en un parpadeo persistente tras golpear repetidamente la frente.

Los investigadores estadounidenses observaron que dos o más reflejos primitivos se asociaron con demencia en los años siguientes, incluso sin deterioro cognitivo previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Science X indicó que estos reflejos suelen observarse en adultos con daño neurológico o enfermedades como la demencia. El estudio planteó que su presencia en mayores sin deterioro cognitivo podría anticipar cambios cerebrales antes de que se manifiesten dificultades de memoria o pensamiento.

PUBLICIDAD

Qué son los reflejos primitivos y por qué reaparecen en la vejez

En la infancia, los reflejos primitivos cumplen funciones esenciales, pero desaparecen conforme se desarrolla el sistema nervioso central. En adultos mayores, su reaparición se vinculó de manera tradicional con lesiones cerebrales o con la progresión de enfermedades neurodegenerativas.

El reflejo de prensión implica el cierre automático de la mano al detectar un objeto en la palma. El reflejo de hocico se observa al estimular la zona labial, con un movimiento involuntario de los labios.

PUBLICIDAD

En tanto, el reflejo palmomentoniano provoca un espasmo leve en el mentón al acariciar la palma, mientras que el glabellar tap se expresa como parpadeo persistente al golpear la frente de manera repetida.

Según Science X, estos reflejos aparecieron de forma ocasional en patologías neurológicas, pero también podrían señalar un riesgo temprano de demencia, incluso antes de manifestaciones clínicas evidentes.

PUBLICIDAD

Cómo se realizó el estudio sobre reflejos y riesgo de demencia

El estudio detectó que el deterioro asociado a los reflejos primitivos se observó sobre todo en la memoria y las funciones ejecutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del University of Kentucky Alzheimer’s Disease Research Center analizaron a 873 participantes de 70 años o más entre 2005 y 2024. Durante 19 años, realizaron evaluaciones anuales sobre salud física, memoria y funciones cognitivas.

Del total, 672 voluntarios mantuvieron función cognitiva sana y 201 presentaron alteraciones leves en memoria o pensamiento. Los clínicos examinaron la presencia de cinco tipos de signos de liberación frontal en las revisiones regulares.

PUBLICIDAD

Las pruebas identificaron cambios sutiles en memoria, razonamiento y la aparición de estos reflejos. Según Science X, el seguimiento permitió comparar la progresión hacia demencia en función del número inicial de reflejos y diferenciar perfiles por estado cognitivo.

Relación entre reflejos primitivos y aparición de demencia

Los resultados mostraron que, entre los adultos mayores sanos con dos o más reflejos primitivos, 25,4% desarrolló demencia durante el seguimiento. En cambio, 14,5% de quienes tuvieron uno o ningún reflejo progresó hacia esa enfermedad.

PUBLICIDAD

Haber identificado dos o más de estos reflejos fue un importante signo de advertencia, duplicando casi el riesgo de progresión a demencia, indica Science X. El descenso se observó sobre todo en memoria y funciones ejecutivas, mientras que en quienes ya tenían cierto deterioro cognitivo no se registró un aumento del riesgo asociado a estos signos.

El glabellar tap consiste en un parpadeo persistente tras golpear repetidamente la frente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, 25,4% de adultos mayores sin deterioro cognitivo inicial y con varios reflejos primitivos desarrolló demencia, frente a 14,5% de quienes presentaron uno o ninguno.

PUBLICIDAD

Implicaciones para la detección temprana y limitaciones del estudio

El interés por los signos de liberación frontal radicó en que pueden explorarse con facilidad durante un examen clínico ordinario.

Los biomarcadores y las técnicas de imagen cerebral siguen entre los procedimientos más precisos para detectar señales tempranas de demencia, pero el costo y la disponibilidad limitan su uso. Según los autores, los reflejos primitivos no deben usarse como único parámetro diagnóstico: pueden complementar una evaluación multidimensional y sumar una alerta precoz, en especial en entornos con recursos moderados.

PUBLICIDAD

El estudio subrayó que estas pruebas físicas acompañan, pero no reemplazan, los exámenes especializados. La presencia de dos o más reflejos primitivos justificó una vigilancia clínica más estrecha y nuevas evaluaciones, pero no implicó un diagnóstico definitivo.

Los investigadores advirtieron que los resultados debían interpretarse con cautela porque el trabajo se realizó en un solo centro. Science X sostuvo que harán falta nuevos estudios en otras poblaciones y contextos para confirmar si los hallazgos son generalizables.