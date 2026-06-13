Ciencia

El regreso a los dibujos animados de la infancia se consolida como un recurso contra la ansiedad

La exposición a series clásicas activa recuerdos positivos y una sensación de seguridad emocional, según estudios y análisis citados por Vida Extra, y ayuda a gestionar el estrés cotidiano en la vida adulta

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Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
El regreso a los dibujos animados de la infancia alivia la ansiedad en adultos al activar recuerdos y emociones positivas (Imagen ilustrativa Infobae)

El regreso a los dibujos animados de la infancia se consolida como un fenómeno que trasciende la nostalgia y ofrece un alivio real frente a la ansiedad en la vida adulta. Diversos estudios y análisis, como los publicados por Vida Extra, señalan que la exposición a series clásicas activa recuerdos y emociones positivas, asociadas a etapas de menor exigencia y mayor seguridad emocional.

La conexión emocional con la infancia

Ver dibujos animados de la infancia se ha convertido en una estrategia recomendada por la psicología para quienes buscan gestionar el estrés diario. Especialistas citados por Vida Extra destacan que el reencuentro con personajes y tramas familiares facilita la evocación de recuerdos vinculados a épocas de menos preocupaciones. Esta familiaridad genera una atmósfera de calma, permitiendo a los adultos experimentar una sensación de refugio emocional.

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Imagen de anime de Son Goku, un joven con cabello negro puntiagudo y uniforme de artes marciales rojo, de pie y haciendo un signo de paz
La psicología señala que ver series clásicas de la infancia ayuda a gestionar el estrés diario y ofrece refugio emocional (Captura de pantalla de Dragon Ball (1986))

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Social Psychology sostiene que, ante situaciones de incertidumbre o soledad, las personas tienden a buscar consuelo en recuerdos gratos. La reminiscencia reconfortante, como la define la psicología, permite activar mecanismos de autorregulación emocional, lo que se traduce en una reducción de los síntomas de ansiedad.

Series clásicas como recurso para el bienestar

La tendencia a retomar series animadas, como Dragon Ball, Patoaventuras o He-Man, crece entre adultos de 30 a 40 años. Este hábito se consolida como un recurso emocional que ayuda a reconectar con etapas consideradas más tranquilas.

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He-Man and the Masters of the Universe
Adultos de 30 a 40 años retoman dibujos animados como Dragon Ball, Patoaventuras y He-Man para reconectar con etapas de menor exigencia

La predictibilidad de los episodios y la ausencia de sorpresas refuerzan la sensación de seguridad. Tal como lo explican los expertos consultados por Vida Extra, el cerebro humano responde de manera positiva ante estímulos conocidos, facilitando la gestión de emociones complejas y proporcionando un respiro frente a las exigencias del presente.

Beneficios psicológicos según la ciencia

Las investigaciones recientes demuestran que revivir contenidos animados conocidos desencadena una serie de beneficios psicológicos. Entre ellos, se destacan la mejora del estado de ánimo, la reducción de la ansiedad y el fortalecimiento de la sensación de pertenencia.

La psicóloga Krystine Batcho resalta que “la conexión emocional con las series de la infancia resulta relevante en el desarrollo personal de los adultos”, según cita el medio especializado.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro, con botones de colores azul, amarillo, rojo y verde, y una pantalla de TV borrosa al fondo.
Las investigaciones sobre dibujos animados de la infancia registran mejora del estado de ánimo, reducción de la ansiedad y mayor sensación de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar las voces de personajes familiares o ver capítulos ya conocidos activa recuerdos asociados con momentos de menor presión. Esta experiencia fortalece los mecanismos de autorregulación y contribuye al equilibrio emocional, según los datos presentados por Vida Extra.

El papel de la industria del entretenimiento

La industria del entretenimiento ha respondido a esta tendencia adaptando su oferta. Plataformas de streaming han ampliado sus catálogos con clásicos animados, permitiendo que miles de usuarios accedan fácilmente a contenidos de su niñez.

Según Vida Extra, esta estrategia responde tanto a la demanda de entretenimiento retro como al interés por el bienestar emocional de la audiencia adulta.

Dragon Ball Z: Kakarot, de Bandai Namco.
La psicóloga Krystine Batcho afirmó que la conexión emocional con las series de la infancia resulta relevante en el desarrollo personal de los adultos

Empresas del sector, de acuerdo con el análisis, han rescatado títulos emblemáticos y han producido nuevas versiones para responder al interés de este público. El objetivo es claro: facilitar el acceso a historias que funcionen como refugio emocional, en un contexto donde la ansiedad y el estrés afectan a un gran número de adultos.

El impacto en la salud mental y la vida cotidiana

Expertos consultados por Vida Extra coinciden en que volver a ver dibujos animados de la infancia representa mucho más que un simple pasatiempo. Esta práctica se consolida como un recurso valioso para quienes buscan serenidad en la rutina adulta.

Según los testimonios recogidos por el medio, basta con un episodio de una serie clásica para percibir una mejora inmediata del ánimo.

Señor en pijama configurando el televisor con el control remoto desde el sillón (Imágen ilustrativa Infobae)
Las plataformas de streaming ampliaron sus catálogos con clásicos animados porque la demanda de entretenimiento retro se vincula con el bienestar emocional y la salud mental adulta (Imágen ilustrativa Infobae)

Los estudios citados subrayan que la reminiscencia reconfortante no solo reduce la ansiedad, sino que también fortalece la identidad y los vínculos emocionales forjados durante la infancia.

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