Ciencia

Las alteraciones en la piel pueden anticipar enfermedades ocultas

Especialistas destacan que manchas, erupciones y cambios inesperados en la textura cutánea suelen ser la primera señal de trastornos internos, lo que refuerza la necesidad de un control médico ante síntomas persistentes

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Médico revisando la piel del brazo de una paciente en un consultorio con otro médico trabajando al fondo
Uno de cada tres problemas de salud se manifiesta primero en la piel, según la dermatóloga Eva Ruiz del Hospital Clínico San Carlos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la atención médica sobre la piel ha crecido debido a su función como indicador temprano de distintos trastornos internos. Uno de cada tres problemas de salud se manifiesta primero en la piel, señala la dermatóloga Eva Ruiz, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Según la especialista, alteraciones cutáneas como manchas, descamación, erupciones o cambios en la textura pueden ser el primer síntoma visible de enfermedades sistémicas, alergias, desórdenes autoinmunes e incluso trastornos metabólicos.

Estudios publicados por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) confirman que la piel refleja un amplio espectro de patologías internas, desde deficiencias nutricionales hasta problemas hepáticos o renales. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos el 35% de las enfermedades crónicas presentan manifestaciones cutáneas en algún momento de su evolución. La American Academy of Dermatology precisa que infecciones virales, reacciones a medicamentos, diabetes y enfermedades cardiovasculares pueden presentar síntomas visibles en la piel antes de que se detecten por otros métodos diagnósticos.

Cómo la piel revela señales de alerta sobre la salud interna

Un codo y un antebrazo con piel roja e irritada, y una mano sobre una mesa de madera que muestra erupciones cutáneas, reflejando una condición dermatológica
Lesiones como eccema, urticaria o enrojecimiento pueden indicar alteraciones inmunológicas, intolerancia alimentaria o infecciones sistémicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Eva Ruiz explica que lesiones como eccemas, urticaria, enrojecimiento persistente o aparición de pústulas pueden alertar sobre alteraciones en el sistema inmunológico, intolerancias alimentarias o infecciones sistémicas. Según la Mayo Clinic, problemas como el lupus, la celiaquía y la diabetes tipo 2 suelen presentar manifestaciones dermatológicas iniciales. El doctor Andrés Pérez, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, sostiene que “enfermedades como la insuficiencia hepática, la artritis reumatoide y ciertos tipos de cáncer pueden detectarse primero por cambios en la piel”.

En un informe publicado por la revista médica The Lancet, investigadores señalan que el 28% de los diagnósticos de cáncer de páncreas en estadio temprano se sospecharon a partir de ictericia o pigmentaciones anómalas en la piel. Además, estudios de la British Association of Dermatologists revelan que las alteraciones cutáneas son motivo de consulta en un 20% de los ingresos hospitalarios por enfermedades sistémicas en Europa. La Sociedad Argentina de Dermatología recomienda consultar al médico ante cualquier cambio inexplicado en la piel, ya que puede ser la clave para un diagnóstico precoz.

Importancia del diagnóstico precoz y recomendaciones internacionales

Un médico con bata blanca y guantes azules examina la muñeca de una paciente con un dermatoscopio; un portátil con imágenes médicas está en la mesa.
Expertos recomiendan vigilar cualquier cambio inexplicado en la piel, ya que puede ser el primer indicio de patologías graves o crónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano de problemas internos a través de la piel es fundamental para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Según la Fundación Internacional de Dermatología, la detección precoz de lesiones cutáneas asociadas a enfermedades sistémicas puede reducir el riesgo de complicaciones graves. La Clínica Cleveland advierte que síntomas como sequedad extrema, aparición repentina de lunares o cambios en el color de las uñas pueden estar vinculados a enfermedades endocrinas o infecciones crónicas.

La Sociedad Española de Medicina Interna subraya que la colaboración entre dermatólogos y médicos de otras especialidades es esencial para identificar rápidamente los signos cutáneos que reflejan alteraciones orgánicas. La doctora Ruiz indica que, en la práctica clínica, la piel actúa como “un espejo de la salud interna”, y recomienda prestar especial atención a las variaciones súbitas en el aspecto cutáneo, ya que pueden ser la primera evidencia de patologías subyacentes.

Por su parte, la Asociación Médica Mundial promueve campañas de concientización sobre la importancia de no subestimar los síntomas dermatológicos, especialmente en pacientes con antecedentes familiares de enfermedades crónicas.

Los expertos coinciden en que el cuidado de la piel y la observación regular de sus cambios no solo tienen un valor estético, sino que constituyen una herramienta diagnóstica clave para la salud general. Consultar a un profesional ante cualquier alteración persistente es fundamental para acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos.

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