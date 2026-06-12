La increíble historia del único futbolista con anteojos que hizo goles en un Mundial: “Tenía una vista muy pobre”

Leopold Kielholz, el histórico jugador de Suiza que se destacó por ser el primer futbolista en usar lentes

Las Copas del Mundo son cuna de múltiples historias dentro y fuera de los terrenos de juego. Uno de los miles de relatos que enaltecieron la cita a lo largo de las ediciones es el de Leopold Kielholz, quien se convirtió en el primer futbolista en jugar un Mundial con anteojos y también en ser el autor del primer gol de Suiza. El delantero posee la marca de ser el primer goleador de la selección helvética en una cita mundialista, registro que consiguió en Italia 1934 pese a una visión muy reducida que lo obligaba a competir con lentes reforzados sobre el campo.

En la selección suiza disputó 17 partidos y anotó 12 goles, una producción que lo instaló entre los atacantes más recordados del país. Su estreno mundialista dejó además dos tantos ante Países Bajos en la victoria por 3-2 de Suiza, antes de otro gol frente a Checoslovaquia en la derrota por el mismo marcador que selló la eliminación. El Mundial de 1934, segunda edición tras la conquista de Uruguay sobre Argentina en 1930, quedó en manos de la local Italia, que venció 2-1 en la final al combinado de Europa central.

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Nacido en Basilea el 9 de junio de 1911, Kielholz comenzó su carrera en 1927 en el Old Boys de su ciudad natal. Después pasó por Black Stars y en 1930 llegó al FC Basel, antes de fichar dos años más tarde por el Servette de Ginebra. En ese club consiguió sus tres primeras ligas suizas. Más adelante jugó un año en Berna, otro en el Stade de Reims de Francia, otro en Saint Gallen y cerró su trayectoria como futbolista con cinco temporadas en la Juventus de Zúrich.

Leopold Kielholz convirtió 12 goles en 17 partidos y es reconocido como una de las grandes figuras de la historia de Suiza

La particularidad que fijó su lugar en la historia fue su necesidad de usar lentes durante los partidos. Según los medios de la época, Leopold Kielholz “tenía una vista muy pobre”, y adaptó sus monturas con cristales de seguridad para poder jugar sin renunciar a la competición de alto nivel. Ese rasgo, que hoy aparece como excepcional en el fútbol profesional, ya lo distinguía en la década de 1930. Según los registros, es el primer jugador en usar gafas en una Copa del Mundo, durante la participación de Suiza en Italia 1934.

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Kielholz fue el delantero titular del seleccionado helvético en ese torneo. En el primer partido de Suiza en un Mundial, jugado en San Siro ante Países Bajos, marcó a los siete minutos el primer gol mundialista de la selección y completó luego un doblete en el triunfo 3-2. Días después volvió a convertir, esta vez en Turín frente a Checoslovaquia. Ese tanto no alcanzó para evitar la derrota 3-2 que dejó fuera a Suiza.

Tras dejar el fútbol como jugador, Kielholz fue director técnico de Suiza en dos etapas durante la década de 1950. Esa continuidad en la estructura nacional prolongó su vínculo con el equipo al que había dado su primer gol en los Mundiales. En el país europeo se lo identifica como uno de los jugadores más importantes en la historia de Suiza y como uno de los futbolistas suizos más destacados del primer tercio del siglo XX. Falleció en Zúrich el 4 de junio de 1980, unos días antes de cumplir 69 años.

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El caso de Kielholz aparece en una tradición muy reducida de futbolistas vinculados al uso de gafas. El caso más icónico en los últimos años fue el de Edgar Davids, que utilizó gafas especiales por glaucoma durante gran parte de su carrera. El mediocampista neerlandés tuvo una destacada trayectoria por clubes como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona y Tottenham. Al volante se suman otros casos como el italiano Annibale Frossi, de la misma época que Kielholz y que fue el ganador del oro olímpico en Berlín 1936.

Leopold Kielholz fue seleccionador suizo en dos etapas durante la década de 1950