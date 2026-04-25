¿Por qué la sal derrite el hielo, pero también sirve para hacer helados? La respuesta está en la química

La sal reduce el punto de congelación del agua, facilitando el derretimiento del hielo en caminos y veredas durante el invierno - Imagen Ilustrativa Infobae

La sal es ampliamente conocida por su capacidad para derretir el hielo en caminos y veredas durante el invierno, pero este mismo principio físico-químico es fundamental en la preparación artesanal de helados. Esta versatilidad proviene de su propiedad de reducir el punto de congelación del agua, fenómeno conocido como “depresión del punto de congelación”.

Esto significa que, al esparcir sal sobre superficies heladas, el agua puede permanecer líquida a temperaturas inferiores a 0 °C, lo que facilita el deshielo incluso en ambientes fríos. La Universidad McGill de Canadá explica que este proceso es esencial tanto para la seguridad vial como para la industria alimentaria, ya que los iones de sodio y cloro presentes en la sal interfieren en la formación de la estructura sólida del hielo.

Este principio es aprovechado sistemáticamente por los servicios municipales de países con climas fríos, en especial para despejar carreteras y reducir el riesgo de accidentes, según destaca la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). La técnica consiste en dispersar sal sobre el hielo, logrando que la superficie se mantenga despejada aún cuando las temperaturas siguen por debajo del punto de congelación del agua.

El uso de sal para manipular el punto de congelación evidencia la conexión entre la química cotidiana y la seguridad vial invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la elaboración casera de helados, la mezcla de sal y hielo rodea el recipiente donde se bate la crema. Al reducir la temperatura del hielo, la sal permite que la mezcla se congele rápidamente, lo que evita la formación de grandes cristales y garantiza una textura homogénea. El Departamento de Química de la Universidad de Illinois indica que este método tradicional se utiliza desde hace siglos, cuando no existían sistemas de refrigeración mecánica.

En ámbitos caseros y educativos, la acción de la sal sobre el hielo también forma parte de experimentos que permiten entender conceptos de termodinámica y reacciones endotérmicas, aprovechando la interacción entre ambos elementos para mostrar cambios de temperatura y estados físicos de la materia.

Ciencia y aplicaciones de la sal en contextos cotidianos

El uso de sal para derretir hielo forma parte del día a día en regiones como Norteamérica y Europa, donde las bajas temperaturas invernales inciden directamente en la seguridad del transporte y la movilidad urbana. Además de su función en la vialidad, la combinación de sal y hielo es habitual en experimentos escolares que ilustran principios físicos clave para estudiantes y docentes.

En la cocina, este recurso técnico se traduce en la preparación de helados artesanales sin necesidad de máquinas eléctricas, mediante métodos tradicionales que permiten obtener resultados profesionales usando materiales sencillos. El portal de divulgación científica Live Science ha documentado que la sal, además de acelerar el derretimiento, puede bajar la temperatura de la mezcla hasta −21 °C (−5,8 °F), dependiendo de la proporción utilizada entre sal y hielo.

Tanto en la cocina como en la educación, la sal muestra su versatilidad al modificar físicamente estados de la materia y mejorar resultados gastronómicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno físico-químico no solo contribuye a la seguridad vial y al desarrollo de experimentos educativos, sino que también explica cómo la interacción de componentes simples modifica procesos clave en la cocina moderna.

La química de la sal y su impacto en la gastronomía y la educación

La relación entre sal y hielo evidencia la influencia de conceptos químicos en múltiples espacios de la vida cotidiana. En la gastronomía, la aplicación de este método permite obtener una textura fina en los helados, evitando la presencia de cristales grandes y mejorando la experiencia final del producto.

En entornos educativos, experimentos con sal y hielo ofrecen demostraciones prácticas de cómo la alteración del punto de congelación influye en los cambios de estado, acercando la ciencia a estudiantes de manera directa y tangible. Así, la versatilidad de la sal trasciende su uso tradicional como condimento, encontrando relevancia tanto en la seguridad diaria como en el ámbito culinario y formativo.