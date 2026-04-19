Ciencia

Un alto consumo de ultraprocesados eleva el riesgo de pérdida de masa muscular

Una investigación resalta que la prevalencia de alimentos industriales en la alimentación cotidiana favorece la acumulación de grasa intramuscular, lo que debilita el tejido y contribuye a condiciones crónicas como la osteoartritis y la sarcopenia

Guardar
Los alimentos ultraprocesados y su relación con prediabetes en jóvenes preocupa a investigadores estadounidenses
El consumo de alimentos ultraprocesados incrementa la infiltración de grasa en los músculos del muslo, comprometiendo la salud muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados empieza a mostrar consecuencias menos visibles, pero igual de preocupantes: su impacto directo en la salud muscular, especialmente en las piernas. Investigaciones recientes advierten que una dieta alta en este tipo de productos podría estar debilitando los músculos incluso en personas que, a simple vista, parecen sanas.

Un estudio presentado por la Radiological Society of North America detectó que quienes consumen más ultraprocesados presentan una mayor infiltración de grasa en los músculos del muslo, un factor que deteriora la masa muscular y aumenta el riesgo de enfermedades como la osteoartritis de rodilla. Lo más llamativo: este efecto no se limita a personas con sobrepeso, sino que también alcanza a individuos activos y con un peso considerado saludable.

La evidencia científica recopilada en los últimos años indica que el consumo de ultraprocesados incrementa de manera significativa el porcentaje de grasa intramuscular, alterando no solo la composición sino también la calidad y la capacidad de regeneración del tejido muscular. Este proceso aumenta la fragilidad del músculo y puede derivar en una menor respuesta ante lesiones o sobrecargas físicas, lo que eleva el riesgo de fracturas en huesos como el fémur o la tibia.

Además, la presencia de grasa infiltrada dificulta la recuperación postquirúrgica, ya que la calidad muscular es un factor determinante para la rehabilitación y el pronóstico, según destacan especialistas en medicina deportiva y rehabilitación.

De acuerdo con la doctora Zehra Akkaya, investigadora de la Universidad de California, este fenómeno no solo se observa en adultos mayores, como se pensaba tradicionalmente, sino que ya comienza a manifestarse en adultos de mediana edad e incluso en personas menores de 55 años.

El aumento global en la ingesta de ultraprocesados, que en algunos casos puede representar hasta el 68% de las calorías diarias, está modificando el perfil epidemiológico de la fragilidad muscular y contribuyendo al crecimiento sostenido de enfermedades crónicas vinculadas al metabolismo y la movilidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación revela que el efecto negativo de los alimentos ultraprocesados impacta a personas activas con peso saludable, no solo a quienes tienen sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias metabólicas no se limitan a la debilidad muscular, sino que también pueden impactar en otros sistemas, incrementando la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina, inflamación crónica y pérdida de densidad ósea, factores que inciden en la calidad de vida y en el gasto sanitario asociado al tratamiento de fracturas y patologías musculoesqueléticas.

Los expertos advierten que la reducción del consumo de ultraprocesados y la promoción de una dieta basada en alimentos frescos y mínimamente procesados son estrategias clave para preservar la salud muscular y prevenir complicaciones a mediano y largo plazo.

La evidencia científica: músculo, grasa y riesgo metabólico

Un análisis transversal realizado en Estados Unidos sobre más de 10.000 adultos de entre 20 y 59 años, publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition, encontró que quienes consumen más ultraprocesados tienen un riesgo 60% superior de presentar baja masa muscular, independientemente de la cantidad total de calorías consumidas y de factores como el índice de masa corporal o el nivel de actividad física.

Dos imágenes médicas monocromáticas de resonancia magnética de muslos. La izquierda muestra músculo uniforme; la derecha, numerosos puntos brillantes de infiltración de grasa.
Un estudio de la Sociedad Radiológica de Norteamérica asocia ultraprocesados con mayor debilidad muscular y riesgo de osteoartritis en las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado, según los autores, demuestra una relación lineal entre la proporción de ultraprocesados en la dieta y la pérdida de masa muscular, lo que convierte al patrón alimentario en un factor de riesgo modificable para la sarcopenia.

La revista médica ScienceDaily difundió otro estudio, presentado en el congreso anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, que utilizó resonancia magnética para identificar el reemplazo de fibras musculares por grasa en los muslos, incluso en personas sin diagnóstico previo de osteoartritis. Los participantes que obtenían hasta un 68% de sus calorías a partir de ultraprocesados tenían mayor grado de infiltración grasa y menor calidad muscular.

Impacto en la salud global

La investigación publicada por el National Institutes of Health y la revista ScienceDaily señala que el reemplazo de alimentos frescos por ultraprocesados se asocia no solo con un aumento del tejido adiposo intramuscular, sino también con un mayor riesgo de fragilidad, fracturas y enfermedades metabólicas en adultos jóvenes y mayores.

Los expertos destacan la necesidad de políticas públicas que promuevan la reducción del consumo de ultraprocesados y el fortalecimiento de una dieta basada en alimentos frescos y mínimamente procesados.

Distintos estudios internacionales, como la revisión publicada por el portal PubMed Central, advierten que la dieta occidental, caracterizada por un elevado consumo de ultraprocesados, incrementa el riesgo de pérdida de fuerza muscular y fragilidad, incluso antes de la vejez.

Las recomendaciones de los organismos de salud pública insisten en limitar la ingesta de estos productos para preservar la función muscular y reducir la incidencia de enfermedades crónicas asociadas al metabolismo y la movilidad.

Temas Relacionados

Alimentos UltraprocesadosSociedad Radiológica de NorteaméricaSarcopeniaEnfermedades MetabólicasNewsroom BUE

Últimas Noticias

La medicina estética reduce el uso de bótox en favor de técnicas naturales

Un cambio en las preferencias de pacientes impulsa el descenso en la aplicación de toxina botulínica facial, dando paso a procedimientos que buscan respetar la expresividad y potenciar la individualidad mediante métodos menos invasivos

La medicina estética reduce el uso de bótox en favor de técnicas naturales

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

Cuáles son los cambios en el estilo de vida que pueden marcar la diferencia en el funcionamiento cerebral, según investigaciones recientes

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

El primer mapa genético del hígado humano explica su fragilidad ante el exceso de grasas y carbohidratos

Un nuevo estudio del Instituto Weizmann de Ciencias publicado en la revista Nature mostró que la división del trabajo celular en este órgano es más compleja y distinta a la observada en otros mamíferos. Este avance ayuda a explicar la vulnerabilidad ante la enfermedad del hígado graso y otros trastornos metabólicos

El primer mapa genético del hígado humano explica su fragilidad ante el exceso de grasas y carbohidratos

¿Por qué el estrés engorda? La explicación de los expertos sobre la conexión hormonal

La exposición prolongada a situaciones de tensión eleva el cortisol. Cómo detectar si es hambre real o emocional

¿Por qué el estrés engorda? La explicación de los expertos sobre la conexión hormonal

Hígado graso: se duplicaron las consultas en los últimos cinco años

La acumulación anormal de grasa vinculada al sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2 impulsa un crecimiento inédito en la demanda de atención médica, según expertos del Hospital de Clínicas de la UBA

Hígado graso: se duplicaron las consultas en los últimos cinco años
DEPORTES
River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Leticio”: la historia detrás del llamativo apodo de Darío Herrera, el árbitro del Superclásico entre River y Boca

El análisis de Rojitas: quién fue el más grande de la historia de Boca, la importancia de Aranda y cómo llega el equipo al Superclásico

Lujo, historia y velocidad: así es la exclusiva selección de vehículos que acompañan a Lando Norris fuera de las pistas

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán desplegó un dispositivo de seguridad masivo ante una posible nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Pakistán desplegó un dispositivo de seguridad masivo ante una posible nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

La derrota de Orbán fue contundente, ¿pero con Magyar en Hungría va a predominar la continuidad o el cambio?

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”

¿Por qué el mercado de valores no tiene sentido ahora mismo?