Ciencia

La medicina estética reduce el uso de bótox en favor de técnicas naturales

Un cambio en las preferencias de pacientes impulsa el descenso en la aplicación de toxina botulínica facial, dando paso a procedimientos que buscan respetar la expresividad y potenciar la individualidad mediante métodos menos invasivos

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Primer plano de un cirujano con uniforme, mascarilla y guantes azules inyectando botox en la frente de una paciente.
La medicina estética experimenta un cambio de paradigma guiado por la búsqueda de resultados naturales y técnicas menos invasivas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina estética atraviesa un cambio de paradigma impulsado por una nueva demanda social: resultados naturales y técnicas menos invasivas. Según clínicas especializadas y asociaciones profesionales, se observa un descenso sostenido en el uso de bótox en tratamientos faciales, mientras cobra fuerza la preferencia por procedimientos que respetan la expresión y la identidad facial.

Esta transición responde tanto a un rechazo del efecto “rostro congelado” asociado a la toxina botulínica como a la influencia de nuevas generaciones de pacientes, más informadas y críticas respecto a los estándares de belleza artificial.

Datos recientes de la Sociedad Española de Medicina Estética indican que el uso de bótox ha pasado del 32% al 21% en el total de procedimientos faciales durante la última década, mientras aumentan las consultas por bioestimulación, rellenos de ácido hialurónico de baja densidad y técnicas que mejoran la textura y luminosidad de la piel sin modificar los gestos.

Dicho fenómeno no es exclusivo de España: la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) reporta un crecimiento global de los tratamientos orientados al rejuvenecimiento natural, la prevención del envejecimiento prematuro y la personalización terapéutica, especialmente en ciudades como París, Londres y Nueva York.

El cambio de preferencias responde también a la evolución de los valores estéticos y culturales. Cada vez más, los pacientes priorizan la autenticidad y la conservación de sus rasgos propios, alejándose de los cánones de belleza uniformes. Especialistas coinciden en que el acceso a la información y la visibilidad de resultados reales a través de redes sociales han empoderado a los usuarios, fomentando una mayor exigencia de seguridad, transparencia y naturalidad en los tratamientos.

Dermatólogo mostrando a una paciente mayor un análisis digital de su rostro en una tableta, mientras ella se observa en un espejo durante una consulta en una clínica moderna.
La diversidad generacional influye en la demanda: jóvenes optan por prevención temprana y protocolos graduales, mayores por mejorar la calidad cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la diversidad generacional marca una diferencia significativa en la demanda: los pacientes jóvenes buscan una prevención temprana del envejecimiento, con procedimientos graduales y reversibles, mientras que los mayores prefieren tratamientos que mejoren la calidad cutánea sin recurrir a técnicas agresivas.

Según cifras de la ISAPS, los procedimientos mínimamente invasivos —como la bioestimulación con factores de crecimiento, el uso de láseres fraccionados y los peelings suaves— han experimentado un crecimiento anual superior al 14% a nivel global.

Otro factor clave es la profesionalización del sector y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los avances en materiales, técnicas y diagnóstico facial permiten a los especialistas planificar tratamientos personalizados, ajustados a las características anatómicas y necesidades individuales.

Sociedades científicas y organismos reguladores han reforzado la formación y la actualización de los profesionales, contribuyendo a una reducción de complicaciones y a una mayor satisfacción del paciente.

¿Por qué desciende el bótox y qué buscan los nuevos pacientes?

La caída en la demanda de bótox tiene múltiples explicaciones. Por un lado, existe una mayor conciencia social sobre los riesgos de la sobredosificación y la pérdida de naturalidad facial. Por otro, las redes sociales han visibilizado los resultados poco satisfactorios de los “rostros congelados”, generando rechazo en amplios sectores de la población.

Según la doctora Rosa María Martínez, médica estética y vocal de la Sociedad Española de Medicina Estética, los pacientes actuales buscan armonía facial, prevención y mejora de la calidad cutánea, optando por protocolos que potencien la belleza natural y permitan la recuperación de la expresividad.

Un informe de la ISAPS detalla que los procedimientos mínimamente invasivos aumentaron un 14% anual en 2023, y que el uso de toxina botulínica descendió, sobre todo, entre pacientes menores de 35 años. La tendencia se refuerza con la irrupción de nuevas tecnologías —como la bioestimulación con factores de crecimiento y los rellenos reabsorbibles de última generación— que ofrecen resultados graduales, reversibles y ajustados a las necesidades individuales.

Tendencias internacionales: menos volumen, más textura

Publicaciones especializadas como Allure y el portal Healthline señalan que la demanda de rellenos ligeros y métodos de estimulación de colágeno supera al uso tradicional de bótox en los principales mercados estéticos del mundo.

En clínicas de París, Londres y Nueva York, los profesionales apuestan por combinar microinyecciones, láseres fraccionados, peelings químicos y tratamientos de hidratación profunda para rejuvenecer el rostro sin sacrificar la movilidad ni la autenticidad de las expresiones.

Primer plano de mujer joven recibiendo un tratamiento facial con microneedling. Un profesional con guantes aplica plasma dorado en su rostro.
El uso de bótox en tratamientos faciales descendió del 32% al 21% en la última década, según la Sociedad Española de Medicina Estética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos destacan que la tendencia global se orienta a resultados progresivos, menos voluminosos y más enfocados en la calidad de la piel y el bienestar general.

Además, la formación profesional y la regulación sanitaria han avanzado en la promoción de protocolos personalizados y en la capacitación de los especialistas para evitar excesos y complicaciones. Las sociedades científicas advierten que la clave del éxito radica en la evaluación integral del paciente, el diagnóstico preciso y la selección de técnicas adaptadas a cada biotipo facial.

La medicina estética se aleja de los modelos estandarizados y apuesta por la prevención y la personalización. Los tratamientos buscan potenciar la belleza individual y respetar la morfología de cada paciente, privilegiando la salud cutánea y la preservación de los rasgos propios. Los especialistas prevén que las próximas generaciones demandarán procedimientos cada vez menos invasivos, con resultados sutiles, reversibles y orientados al bienestar integral.

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