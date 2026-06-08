Cómo una mezcla de ocho sustancias generó el olor más repugnante creado por el ser humano

El US Government Standard Bathroom Malodor surgió de una combinación de ocho sustancias químicas creada por Pamela Dalton a fines de los años noventa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación de ocho sustancias químicas seleccionadas ha dado lugar al que se considera el olor más repugnante creado por el ser humano. Este compuesto, denominado US Government Standard Bathroom Malodor, fue desarrollado a finales de los años noventa por la investigadora Pamela Dalton, quien recibió el encargo de identificar aromas capaces de provocar rechazo en cualquier persona.

El proyecto tuvo respaldo de organismos gubernamentales de Estados Unidos y su objetivo era establecer un referente para probar desodorantes, ambientadores y sistemas de eliminación de olores.

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La mezcla, reconocida como el olor más fétido del mundo por el Guinness World Records, se diseñó de forma deliberada, no como resultado de un accidente químico ni de residuos industriales. Dalton y su equipo analizaron compuestos asociados a basura en descomposición, carne podrida y residuos humanos, hasta lograr una fórmula tan potente que provocaba náuseas y lágrimas en apenas segundos de exposición.

Según detalla la revista Muy Interesante, el desarrollo de este estándar del mal olor fue documentado en medios y citado en investigaciones sobre tecnología olfativa.

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El Guinness World Records reconoció al US Government Standard Bathroom Malodor como el olor más fétido del mundo (Foto: Agencia Andina)

Reacciones humanas y pruebas de exposición al compuesto

Durante las pruebas con el US Government Standard Bathroom Malodor, varios voluntarios expuestos a la mezcla manifestaron náuseas, lágrimas, fuertes arcadas y dificultad para respirar apenas segundos después de la exposición; algunos intentaron abandonar la sala, maldijeron o lloraron.

La intensidad de esas reacciones validó la potencia del compuesto como estándar de referencia para medir la capacidad de neutralización de olores de productos desodorantes y sistemas de ventilación en entornos controlados. Pamela Dalton describió el hedor como mucho más intenso que cualquier experiencia cotidiana relacionada con residuos humanos, según relata Muy Interesante.

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Fundamentos biológicos y evolutivos del rechazo a los malos olores

El rechazo humano hacia ciertos olores tiene raíces biológicas y evolutivas. Según Muy Interesante, los compuestos más desagradables suelen estar vinculados con la descomposición, como el sulfuro de hidrógeno (asociado a huevos podridos), el ácido butírico (presente en la leche en mal estado) y sustancias como el escatol y el indol, que se encuentran en los excrementos. El cerebro humano interpreta estos compuestos como amenazas biológicas, y activa mecanismos automáticos de rechazo y asco.

Las pruebas de exposición al compuesto registraron náuseas, lágrimas, arcadas y dificultad para respirar en varios voluntarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante millones de años, la capacidad de detectar alimentos contaminados, cadáveres o aguas insalubres aumentó las posibilidades de supervivencia. Por eso, al percibir estos olores, el organismo responde con síntomas como náuseas o dificultad para respirar.

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Estas reacciones son reflejo de un sistema de defensa ancestral, diseñado para evitar riesgos sanitarios. Aunque existen diferencias culturales en la percepción de los olores, los compuestos seleccionados para el estándar del mal olor provocan respuestas negativas en la mayoría de las personas, independientemente de su procedencia.

El rechazo a los olores desagradables constituye una alarma biológica que opera como mecanismo de protección, según explica el artículo de Muy Interesante.

El experimento para crear un hedor universal

Uno de los desafíos principales para Dalton y su equipo fue encontrar una combinación química que generara una reacción extrema en cualquier persona, sin importar su origen cultural. Aunque algunos olores repulsivos resultan tolerables en ciertos entornos, el objetivo era lograr un hedor universal.

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Tras años de experimentación, se llegó al US Government Standard Bathroom Malodor, pero los investigadores decidieron ir más allá.

Muy Interesante señaló que el rechazo a olores como el sulfuro de hidrógeno, el ácido butírico, el escatol y el indol tiene bases biológicas y evolutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una segunda fase, el equipo combinó esta mezcla con otro preparado conocido informalmente como Who Me?, famoso entre expertos en olores por su similitud con comida podrida y cadáveres en descomposición. El resultado fue la denominada Stench Soup, o sopa del hedor, una combinación de compuestos que reunía algunos de los desencadenantes biológicos para el rechazo humano.

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El propósito no era causar sufrimiento, sino comprender cómo reacciona el cerebro ante olores extremos y perfeccionar herramientas para neutralizarlos. Esta línea de investigación permitió mejorar la eficacia de ambientadores industriales y productos de limpieza, así como los sistemas de ventilación en espacios cerrados.

La Stench Soup combinó el US Government Standard Bathroom Malodor con la mezcla Who Me? para estudiar la reacción del cerebro ante olores extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones del estándar de mal olor

Las investigaciones lideradas por Pamela Dalton y documentadas por Muy Interesante se aplican en la industria de los productos de limpieza, la fabricación de ambientadores y el desarrollo de tecnologías para espacios con alta concentración de personas. Los compuestos creados como estándar de mal olor se utilizan para medir la capacidad de neutralización de nuevos productos y sistemas.

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El estudio también reveló que el olfato sigue siendo uno de los sentidos más primitivos del cerebro humano. Una simple combinación de moléculas suspendidas en el aire es capaz de desencadenar recuerdos, emociones y respuestas físicas inmediatas con una intensidad que pocos estímulos sensoriales igualan.