La atención consciente durante paseos en la naturaleza reduce la soledad

El 15% de la población en Noruega sufre soledad, por lo que facilitar el acceso a entornos naturales se considera una prioridad de salud pública (Imagen ilustrativa Infobae)

Reconectar con la naturaleza no es solo una pausa del ritmo cotidiano: puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar el bienestar emocional. Un estudio de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), realizado con más de 2.500 personas en la región del lago Mjøsa, analizó cómo la relación con el entorno influye en el estado de ánimo.

Los resultados muestran que prestar atención consciente al entorno natural durante paseos o actividades al aire libre ayuda a reducir el sentimiento de soledad. Además, fortalecer el sentido de pertenencia al lugar donde se vive genera un impacto positivo y sostenido en el bienestar, posicionándose como una estrategia simple y accesible frente a este problema creciente.

Adoptar el hábito de observar y sentir activamente los detalles de la naturaleza, en vez de concentrarse únicamente en el ejercicio físico, demostró disminuir notablemente la sensación de aislamiento.

En ese sentido, el estudio muestra que acciones simples como prestar atención a sonidos, aromas o paisajes durante paseos o visitas a áreas verdes favorecen el bienestar emocional y refuerzan el vínculo con el entorno, según las publicaciones de la NTNU y el artículo científico en Health & Place.

La atención plena al entorno natural, incluyendo sonidos, luces y texturas, fortalece el bienestar emocional y el sentido de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la atención consciente en la actividad al aire libre

El equipo dirigido por Sindre Johan Cottis Hoff del Departamento de Sociología de la NTNU enfatiza que no basta con estar al aire libre para obtener estos beneficios. “Las actividades en ambientes naturales ofrecen protección frente a la soledad solo cuando se presta atención a los múltiples detalles sensoriales, como los sonidos, la luz o los patrones en las hojas”, explicó la especialista, de acuerdo con Phys.org.

Datos del proyecto Mission Mjøsa, en el que se enmarca la investigación, revelan que más del 75% de los encuestados visitan el lago varias veces al año y casi el 25% lo hace mensualmente. Pasear por la orilla y contemplar el escenario natural son actividades frecuentes que, cuando se realizan con atención consciente, generan efectos positivos en el estado de ánimo.

En cambio, realizar únicamente ejercicio físico de manera rutinaria en estos entornos tiende a centrar la atención en el rendimiento personal y no produce el mismo beneficio emocional.

Dedicar tiempo a percibir detalles como el crujir del suelo o el paso de las estaciones potencia la conexión con el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoff recomienda que durante cada salida se dedique tiempo a percibir el entorno. Incluso notar pequeños cambios, como el crujir del suelo, el paso de las estaciones o la brisa, puede transformar la experiencia y potenciar los efectos saludables.

Conexión, apego y reducción de la soledad

El estudio introduce un giro clave: no todo pasa por la interacción social. El sentido de pertenencia y el apego al lugar emergen como factores determinantes para enfrentar este problema, incluso sin contacto directo con otras personas. “Fortalecer ese vínculo, no únicamente con otras personas, sino también con el entorno natural y el lugar donde se vive, tiene un efecto protector”, explicó Hoff, según recoge Phys.org.

Fortalecer el apego al lugar y la integración con el entorno natural protege frente a la soledad social y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad no se manifiesta de una única manera: puede surgir tanto por la falta de integración en grupos o comunidades como por la ausencia de vínculos profundos. En ese marco, la investigación señala que la conexión con la naturaleza y el apego al entorno también inciden en ambas dimensiones, ofreciendo una vía complementaria para mejorar el bienestar emocional.

Además, interactuar con la naturaleza permite establecer vínculos libres de presiones sociales, contribuyendo a pensamientos más constructivos y mejorando incluso las relaciones interpersonales.

Las actividades al aire libre en solitario tienen un efecto especialmente positivo en este sentido, ya que favorecen la reflexión sobre la relación personal con el entorno. Los autores del estudio destacan que identificarse con un paisaje o ecosistema responde a una necesidad humana básica de pertenencia.

Escribir diariamente tres aspectos positivos de la naturaleza se recomienda como estrategia sencilla y eficaz para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para combatir la soledad desde la naturaleza

Los responsables de la investigación proponen estrategias sencillas para reforzar el vínculo con la naturaleza. Una de ellas consiste en escribir tres aspectos positivos de la naturaleza cada día, una práctica que, según el artículo, demostró tener efectos duraderos sobre el bienestar.

La soledad afecta al 15% de la población en Noruega –uno de cada siete habitantes, según Statistics Norway– y permanece como un desafío para la salud pública en muchas sociedades.

Los autores sugieren que las autoridades locales actúen para preservar y mejorar el acceso a espacios naturales, puesto que la pérdida de estos lugares podría tener consecuencias importantes para la sociedad.

Escribir diariamente tres aspectos positivos de la naturaleza se recomienda como estrategia sencilla y eficaz para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se insiste en que tanto las personas como las administraciones pueden contribuir a mitigar la soledad. Facilitar el acceso a entornos naturales en zonas urbanas y promover campañas educativas sobre la atención consciente en la naturaleza son medidas recomendadas.

Finalmente, aunque muchas personas pueden incorporar por sí mismas estos hábitos para mejorar su bienestar emocional, la investigación señala que algunas necesitarán apoyo adicional para iniciar y mantener estas prácticas que favorecen la prevención.