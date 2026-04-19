Ciencia

La atención consciente durante paseos en la naturaleza reduce la soledad

Un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología indica que fortalecer el vínculo con el entorno natural mejora el bienestar emocional y proporciona herramientas accesibles para afrontar el aislamiento social

Guardar
Una señora mayor se sienta sola en el transporte público, rodeada de asientos vacíos, simbolizando el aislamiento y la soledad en la vida cotidiana. La imagen subraya la necesidad de atención psicológica y terapéutica para aquellos que enfrentan la tristeza y la falta de compañía en su día a día. (Imagen ilustrativa Infobae)
El 15% de la población en Noruega sufre soledad, por lo que facilitar el acceso a entornos naturales se considera una prioridad de salud pública (Imagen ilustrativa Infobae)

Reconectar con la naturaleza no es solo una pausa del ritmo cotidiano: puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar el bienestar emocional. Un estudio de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), realizado con más de 2.500 personas en la región del lago Mjøsa, analizó cómo la relación con el entorno influye en el estado de ánimo.

Los resultados muestran que prestar atención consciente al entorno natural durante paseos o actividades al aire libre ayuda a reducir el sentimiento de soledad. Además, fortalecer el sentido de pertenencia al lugar donde se vive genera un impacto positivo y sostenido en el bienestar, posicionándose como una estrategia simple y accesible frente a este problema creciente.

Adoptar el hábito de observar y sentir activamente los detalles de la naturaleza, en vez de concentrarse únicamente en el ejercicio físico, demostró disminuir notablemente la sensación de aislamiento.

En ese sentido, el estudio muestra que acciones simples como prestar atención a sonidos, aromas o paisajes durante paseos o visitas a áreas verdes favorecen el bienestar emocional y refuerzan el vínculo con el entorno, según las publicaciones de la NTNU y el artículo científico en Health & Place.

Vista trasera de una mujer sentada en una pradera con hierba alta, mirando el atardecer con un cielo naranja y morado sobre colinas distantes.
La atención plena al entorno natural, incluyendo sonidos, luces y texturas, fortalece el bienestar emocional y el sentido de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la atención consciente en la actividad al aire libre

El equipo dirigido por Sindre Johan Cottis Hoff del Departamento de Sociología de la NTNU enfatiza que no basta con estar al aire libre para obtener estos beneficios. “Las actividades en ambientes naturales ofrecen protección frente a la soledad solo cuando se presta atención a los múltiples detalles sensoriales, como los sonidos, la luz o los patrones en las hojas”, explicó la especialista, de acuerdo con Phys.org.

Datos del proyecto Mission Mjøsa, en el que se enmarca la investigación, revelan que más del 75% de los encuestados visitan el lago varias veces al año y casi el 25% lo hace mensualmente. Pasear por la orilla y contemplar el escenario natural son actividades frecuentes que, cuando se realizan con atención consciente, generan efectos positivos en el estado de ánimo.

En cambio, realizar únicamente ejercicio físico de manera rutinaria en estos entornos tiende a centrar la atención en el rendimiento personal y no produce el mismo beneficio emocional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dedicar tiempo a percibir detalles como el crujir del suelo o el paso de las estaciones potencia la conexión con el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoff recomienda que durante cada salida se dedique tiempo a percibir el entorno. Incluso notar pequeños cambios, como el crujir del suelo, el paso de las estaciones o la brisa, puede transformar la experiencia y potenciar los efectos saludables.

Conexión, apego y reducción de la soledad

El estudio introduce un giro clave: no todo pasa por la interacción social. El sentido de pertenencia y el apego al lugar emergen como factores determinantes para enfrentar este problema, incluso sin contacto directo con otras personas. “Fortalecer ese vínculo, no únicamente con otras personas, sino también con el entorno natural y el lugar donde se vive, tiene un efecto protector”, explicó Hoff, según recoge Phys.org.

Persona adulta sentada sola en un banco de parque, con grupos de personas conversando al fondo en un entorno natural
Fortalecer el apego al lugar y la integración con el entorno natural protege frente a la soledad social y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad no se manifiesta de una única manera: puede surgir tanto por la falta de integración en grupos o comunidades como por la ausencia de vínculos profundos. En ese marco, la investigación señala que la conexión con la naturaleza y el apego al entorno también inciden en ambas dimensiones, ofreciendo una vía complementaria para mejorar el bienestar emocional.

Además, interactuar con la naturaleza permite establecer vínculos libres de presiones sociales, contribuyendo a pensamientos más constructivos y mejorando incluso las relaciones interpersonales.

Las actividades al aire libre en solitario tienen un efecto especialmente positivo en este sentido, ya que favorecen la reflexión sobre la relación personal con el entorno. Los autores del estudio destacan que identificarse con un paisaje o ecosistema responde a una necesidad humana básica de pertenencia.

Un hombre con auriculares y una mujer sentados en un bordillo de la calle en una ciudad. Él mira su teléfono, ella mira al frente. Fondo borroso de gente y taxis.
Escribir diariamente tres aspectos positivos de la naturaleza se recomienda como estrategia sencilla y eficaz para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para combatir la soledad desde la naturaleza

Los responsables de la investigación proponen estrategias sencillas para reforzar el vínculo con la naturaleza. Una de ellas consiste en escribir tres aspectos positivos de la naturaleza cada día, una práctica que, según el artículo, demostró tener efectos duraderos sobre el bienestar.

La soledad afecta al 15% de la población en Noruega –uno de cada siete habitantes, según Statistics Norway– y permanece como un desafío para la salud pública en muchas sociedades.

Los autores sugieren que las autoridades locales actúen para preservar y mejorar el acceso a espacios naturales, puesto que la pérdida de estos lugares podría tener consecuencias importantes para la sociedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Escribir diariamente tres aspectos positivos de la naturaleza se recomienda como estrategia sencilla y eficaz para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se insiste en que tanto las personas como las administraciones pueden contribuir a mitigar la soledad. Facilitar el acceso a entornos naturales en zonas urbanas y promover campañas educativas sobre la atención consciente en la naturaleza son medidas recomendadas.

Finalmente, aunque muchas personas pueden incorporar por sí mismas estos hábitos para mejorar su bienestar emocional, la investigación señala que algunas necesitarán apoyo adicional para iniciar y mantener estas prácticas que favorecen la prevención.

Temas Relacionados

SoledadBienestar EmocionalAtención ConscienteNewsroom BUE

Últimas Noticias

La actividad física regular favorece la memoria y la agilidad mental en adultos

Ejercicios sencillos como caminar o practicar yoga, recomendados por expertos y neurocientíficos, promueven la formación de nuevas conexiones neuronales y mejoran la retención de información en personas de distintas edades, según investigaciones recientes

La actividad física regular favorece la memoria y la agilidad mental en adultos

Botellas reutilizables: cómo elegirlas y lavarlas para evitar bacterias peligrosas

Los expertos advierten sobre la importancia de desmontar cada pieza y prestar atención a la calidad del agua que se utiliza

Botellas reutilizables: cómo elegirlas y lavarlas para evitar bacterias peligrosas

Cómo identificar si la respiración es adecuada

Expertos advierten que alteraciones en la forma de respirar pueden presentarse incluso en individuos sanos y proponen ejercicios sencillos para favorecer el bienestar diario y reducir el estrés, aun sin síntomas evidentes

Cómo identificar si la respiración es adecuada

Así logran los científicos redirigir mensajes clave entre células

El uso de diminutos imanes en nanopartículas permitió a los investigadores analizar mensajes completos durante el tránsito celular, favoreciendo el diseño de sistemas terapéuticos capaces de alcanzar lugares antes inaccesibles en el cuerpo humano

Así logran los científicos redirigir mensajes clave entre células

Cómo es la recuperación física de una astronauta de Artemis II tras volver del espacio

El proceso de readaptación de Christina Koch luego de la misión lunar expone las secuelas de la microgravedad en el organismo y los desafíos para restablecer funciones básicas, desde el equilibrio hasta la fuerza muscular, bajo seguimiento y protocolos diseñados por expertos de la NASA

Cómo es la recuperación física de una astronauta de Artemis II tras volver del espacio
DEPORTES
La burla contra Garnacho de un ex compañero del Manchester United tras el triunfo ante el Chelsea

La burla contra Garnacho de un ex compañero del Manchester United tras el triunfo ante el Chelsea

Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura: la agenda de partidos del domingo además del Superclásico entre River y Boca

Crece el escándalo por el caso de infidelidad entre una periodista y un entrenador: la dura crítica que terminó en un explosivo despido

Conmoción por la trágica muerte de una atleta mientras disputaba el Ironman Texas: su cuerpo apareció tras la prueba de natación

La reacción de Julián Álvarez tras la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

TELESHOW
La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

Emoción a pleno en el show de Divididos: un nene subió a cantar al escenario y conmovió a Ricardo Mollo

Coty Romero contó las verdaderas razones de su salida de La cárcel de los gemelos: “Gracias por bancar”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

INFOBAE AMÉRICA

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval

La increíble historia de la joya de Georges Méliès hallada en el baúl de un granero de EE.UU.

Elecciones en Bolivia: cinco regiones del país vuelven a las urnas para elegir a sus gobernadores en segunda vuelta

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

León XIV clamó ante 100.000 fieles en Angola por “una nueva cultura de justicia” y el fin de la corrupción