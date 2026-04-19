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Michael Keane habló sobre la pelea con Idrissa Gueye y la lección tras la tarjeta roja en el Everton

El defensor relató cómo la tensión se convirtió en aprendizaje, el papel clave de los líderes y el valor del compañerismo en los desafíos más duros de la Premier League

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Michael Keane relató su versión del altercado con Idrissa Gueye y reveló detalles inéditos en un podcast de la Premier League (Martin Rickett/PA via AP)
Michael Keane relató su versión del altercado con Idrissa Gueye y reveló detalles inéditos en un podcast de la Premier League (Martin Rickett/PA via AP)

Por primera vez, Michael Keane relató públicamente su versión completa sobre el altercado con Idrissa Gueye durante un partido de la Premier League. El defensor del Everton ofreció detalles sobre cómo ocurrió el incidente, la reacción en el vestuario y su perspectiva sobre las consecuencias personales y profesionales, en diálogo con Fozcast – The Ben Foster Podcast.

En sus declaraciones, Michael Keane explicó que la disputa con Idrissa Gueye se produjo cuando ambos jugadores discutieron tras una jugada, lo que derivó en un empujón y una reacción inesperada por parte de su compañero.

Según el zaguero, nunca había anticipado una respuesta tan impulsiva y afirmó que, aunque se generó tensión en ese momento, la relación entre ambos era buena antes y pudo recomponerse luego del hecho.

Keane describió que la jugada se desarrolló de manera repentina. Tras pedirle a Gueye que retomara su posición, recibió una bofetada que sorprendió tanto a él como a los presentes. “No esperaba para nada que me pegara. Fue una sorpresa total”, señaló durante la charla en Fozcast – The Ben Foster Podcast.

La reacción en el vestuario y el impacto emocional tras la tarjeta roja

El zaguero del Everton explicó cómo la discusión en pleno partido derivó en una reacción inesperada y una tarjeta roja sorpresa (REUTERS/Phil Noble)
El zaguero del Everton explicó cómo la discusión en pleno partido derivó en una reacción inesperada y una tarjeta roja sorpresa (REUTERS/Phil Noble)

El defensor inglés confesó lo difícil que fue asimilar ese episodio con millones de espectadores observando. “En ese instante, solo quería evitar que la situación me afectara durante el partido. Pensaba que podía costarnos el encuentro”, detalló Keane.

Tras la expulsión, el ambiente en el vestuario estuvo cargado de nerviosismo. Keane subrayó que estas situaciones pueden cambiar el rumbo de partidos importantes y reconoció que las emociones estuvieron a flor de piel al regresar con sus compañeros.

La reacción del club fue inmediata y decidió apelar la decisión arbitral. “El club preparó clips míos ganando duelos de cabeza en los que hacía exactamente el mismo movimiento de esa jugada. Su pelo simplemente terminó en mi mano”, explicó el jugador.

En tanto, Keane lamentó que acciones similares hayan sido tratadas de manera diferente cuando han involucrado a otros futbolistas.

El valor del compañerismo y la cultura de vestuario en Everton

El club Everton respondió de inmediato y apeló la decisión arbitral presentando imágenes que apoyaban a Michael Keane (REUTERS/Phil Noble)
El club Everton respondió de inmediato y apeló la decisión arbitral presentando imágenes que apoyaban a Michael Keane (REUTERS/Phil Noble)

Respecto a la relación interna con Gueye, Keane fue claro: “Me llevo bien. Fue solo un momento de calentura en el partido”. Y destacó también la función de líderes como Seamus Coleman dentro del grupo y la importancia del compañerismo en los momentos más tensos del equipo.

“Sin la presencia de Seamus Coleman en el vestuario, no sé si el club habría sobrevivido a esos años difíciles”, manifestó Keane, dejando en claro el papel fundamental del capitán en la unidad y la identidad del equipo.

Además, Keane recordó que, después del altercado, el equipo logró darle un giro positivo a la situación mediante el diálogo. “El vestuario se reía después porque quiso zanjar el tema con humor. Acabamos subiendo al ring con guantes de boxeo por idea del club”, contó en Fozcast – The Ben Foster Podcast.

Reflexión de Michael Keane sobre el fútbol y las segundas oportunidades

Para Keane, la resiliencia y la madurez mental son esenciales en el fútbol profesional, sobre todo ante sanciones que considera injustas (REUTERS/Scott Heppell)
Para Keane, la resiliencia y la madurez mental son esenciales en el fútbol profesional, sobre todo ante sanciones que considera injustas (REUTERS/Scott Heppell)

En retrospectiva, Keane consideró injusta la sanción recibida y opinó que la normativa debería modificarse. “Sigo pensando que la regla debería cambiar, porque fue totalmente accidental”, expresó.

Asimismo, destacó que desarrollar resiliencia y madurez resulta esencial para sobrevivir en el fútbol profesional, sobre todo cuando eventos inesperados ponen a prueba la fortaleza mental.

Según el defensor, la clave está en mantener la calma y evolucionar tras los errores: “Lo más importante es cómo llevas los reveses y logras volver a tu mejor versión mentalmente”.

Para Michael Keane, lo que diferencia a un grupo competitivo en la élite es la capacidad de dar la cara en los momentos más duros. En ese contexto, aseguró que el fútbol profesional exige mucho más que talento y que solo quienes muestran personalidad y unión consiguen sobreponerse a los desafíos más complejos de la competencia.

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