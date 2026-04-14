Ciencia

Un test de orina permite predecir el riesgo de desarrollar dengue grave, según nuevo estudio

El análisis permite detectar señales tempranas asociadas a cuadros más severos de la enfermedad. Los detalles de una herramienta que ayudaría a priorizar la atención en contextos de alta demanda

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La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
El método ofrece un pronóstico de dengue grave entre tres y cuatro veces más preciso que los criterios tradicionales de la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar a tiempo qué pacientes con dengue pueden evolucionar a formas graves es uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud. Un nuevo estudio ofrece una posible solución: un test de orina capaz de anticipar el riesgo de complicaciones antes de que aparezcan los signos más peligrosos.

El avance fue desarrollado por investigadores de la Nanyang Technological University (NTU), en Singapur, quienes lograron demostrar que ciertos marcadores presentes en la orina permiten predecir con mayor precisión la evolución de la enfermedad.

El hallazgo, publicado en la revista, Open Forum Infectious Diseases, podría mejorar la toma de decisiones clínicas y reducir tanto internaciones innecesarias como casos que pasan desapercibidos.

El reto de predecir el dengue grave

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que afecta a millones de personas cada año, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. En la mayoría de los casos, provoca fiebre y malestar general, y los pacientes se recuperan sin complicaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección temprana de casos graves de dengue permite reducir hospitalizaciones innecesarias y optimizar recursos hospitalarios en epidemias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, entre un 2% y un 5% de los casos progresa a formas graves, que pueden incluir hemorragias, fallas orgánicas y riesgo de muerte. Detectar quiénes están en ese grupo es difícil, ya que los síntomas iniciales suelen ser similares en todos los pacientes.

Además, las complicaciones más serias suelen aparecer cuando la fiebre comienza a bajar, lo que reduce la ventana de acción para intervenir de manera preventiva.

Qué detecta el test y cómo mejora el pronóstico

El método propuesto se basa en el análisis de dos proteínas presentes en la orina: NGAL y suPAR.

La NGAL es una proteína que aumenta en situaciones de inflamación, mientras que el suPAR está asociado a la activación del sistema inmune. En términos simples, ambas funcionan como señales de alerta que indican que el organismo está atravesando un proceso más intenso.

Los investigadores observaron que estas proteínas aparecen en concentraciones más elevadas en pacientes con dengue, especialmente en aquellos que desarrollan cuadros graves. A partir de esta información, diseñaron un test que permite medir esos niveles y estimar el riesgo de complicaciones.

Una doctora con bata blanca y guantes sostiene una muestra de orina amarilla en un tarrrito transparente en un laboratorio con un microscopio.
Un test de orina desarrollado en Singapur predice con precisión el riesgo de dengue grave antes de que aparezcan los síntomas más peligrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por el Dr. Andrew Teo y la profesora asociada Yeo Tsin Wen, comparó muestras de personas infectadas con las de individuos sanos. Los resultados mostraron que la medición de estos biomarcadores puede predecir la gravedad del dengue entre tres y cuatro veces mejor que los criterios tradicionales.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza una serie de signos de alerta —como dolor abdominal intenso o sangrados— para definir qué pacientes deben ser hospitalizados. Sin embargo, estos indicadores dependen en parte de la interpretación clínica y pueden variar entre profesionales.

El nuevo enfoque aporta datos objetivos que complementan esos criterios y permiten tomar decisiones más informadas.

Impacto en la gestión hospitalaria y seguimiento del paciente

Uno de los principales beneficios del test es su potencial para optimizar la gestión hospitalaria. En muchos brotes, la incertidumbre lleva a internar a pacientes que podrían recuperarse en sus hogares, lo que genera presión sobre los sistemas de salud.

Al mismo tiempo, algunos casos de alto riesgo pueden no ser detectados a tiempo. La incorporación de este análisis permitiría reducir ambos problemas: evitar hospitalizaciones innecesarias y priorizar la atención de quienes realmente lo necesitan.

Vista de un laboratorio biomédico automatizado con una cinta transportadora moviendo frascos de orina hacia una máquina de análisis y una pantalla con resultados de NGAL y suPAR.
El análisis es no invasivo, facilitando el seguimiento del paciente y la repetición del test a lo largo de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se trata de un método no invasivo, ya que utiliza orina en lugar de sangre, lo que facilita su implementación en distintos entornos, incluso fuera de hospitales.

Otra ventaja es la posibilidad de repetir el test a lo largo de la enfermedad. Esto permite monitorear la evolución del paciente y ajustar el tratamiento según los cambios en su estado.

En escenarios de alta demanda, como epidemias, este tipo de seguimiento puede marcar la diferencia. Los médicos podrían decidir con mayor seguridad qué pacientes requieren vigilancia intensiva y cuáles pueden continuar su recuperación en casa.

Incluso abre la puerta a estrategias de monitoreo domiciliario, una herramienta clave cuando los centros de salud están saturados.

Perspectivas, validación y próximos pasos

Expertos independientes destacaron el potencial del hallazgo para transformar el manejo del dengue a nivel global. La identificación de biomarcadores en orina representa un avance significativo, especialmente en regiones donde los recursos son limitados.

El equipo de la NTU trabaja ahora en un test más completo que permita medir, en una sola muestra, estas proteínas junto con componentes del virus. Esto facilitaría no solo la evaluación del riesgo, sino también el diagnóstico y seguimiento de la infección.

Una horda de mosquitos volando - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La validación del test en estudios más amplios podría integrarlo a protocolos mundiales, transformando el manejo del dengue y la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que estos resultados sean validados en estudios más amplios, podrían incorporarse a los protocolos clínicos y mejorar la respuesta frente a brotes.

El desarrollo de herramientas simples y accesibles para anticipar complicaciones es clave en enfermedades como el dengue. Este test muestra cómo la combinación de investigación básica y aplicación clínica puede traducirse en mejoras concretas en la atención de los pacientes.

Detectar antes, intervenir mejor y utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles: ese es el objetivo que impulsa este tipo de avances, con impacto directo en la salud pública.

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