Economía

El mensaje de una leyenda del deporte argentino en el mayor evento empresario del país

Frente a la cúpula empresaria en el AmCham Summit, Hugo Porta recordó su paso por la diplomacia y llamó a pensar el éxito más allá de los logros individuales

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AmCham 2026
Hugo Porta fue uno de los oradores en el AmCham Summit de este año (Maximiliano Luna)

El ex jugador de rugby Hugo Porta, quien ocupó el cargo de secretario de Deportes de la Nación Argentina y fue embajador en Sudáfrica, compartió frente a la mayor convención empresarial del país una experiencia personal que resumió en una invitación: “no hay que ser el mejor, hay que buscar trascender”.

El deportista realizó su presentación en el AmCham Summit frente a un auditorio de más de 1500 asistentes, entre los que se encontraban empresarios, funcionarios y directivos de las mayores empresas del país. Con un discurso reflexivo, Porta ligó la vida deportiva, la diplomacia y el compromiso social, e instó a que el verdadero impacto de una persona reside en el legado que deja.

Porta relató que, antes de asumir la Embajada de la Argentina en Sudáfrica, consultó su decisión con su padre, quien le preguntó: “¿Y vos qué sabés de ser embajador?”. El ex rugbier admitió ante el auditorio que aquel desafío diplomático, para el que no tenía preparación previa, terminó siendo “el más grande desafío de mi vida”.

La misión diplomática, relató, se vio marcada por las circunstancias históricas: "Nelson Mandela recién había asumido la presidencia", recordó y comentó: “Mucha gente no sabe o no se da cuenta de la escala del cambio que Mandela produjo en el país”. Según comentó, Porta fue testigo directo de la transición política que transformó aquel país en democracia plena, con nueva constitución, símbolos patrios y un sistema electoral amplio que permitió votar a todos los ciudadanos.

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“Lo que va a quedar de nosotros en este mundo es las experiencias que podamos contar y las acciones que podamos hacer para cambiar las cosas”, dijo Porta (Maximiliano Luna)

A lo largo de su relato, Porta insistió ante los asistentes en que no debía representar a la Argentina como un acto solitario, sino que necesitaba formar un equipo profesional junto a funcionarios de la Cancillería que lo complementaran y suplieran sus desconocimientos. Bajo su gestión, detalló, se abrieron mercados para empresas argentinas y se firmaron nuevos acuerdos bilaterales. Recordó además que Carlos Menem fue el primer presidente argentino en visitar a Mandela tras su asunción, un evento diplomático de gran escala.

A su vez, Porta destacó el valor de la humildad y el sentido de misión más allá del éxito personal, evocando el mensaje del propio Mandela, quien le transmitió la idea de que "el verdadero compromiso es con las próximas generaciones". El ex deportista reveló que esa inspiración fue el germen de la Fundación Laureus en la Argentina, que él preside desde hace dos décadas: “No buscamos a los cracks del futuro, sino a quienes puedan ser los buenos ciudadanos del futuro”, expresó a los empresarios.

En un cierre a tono con el pedido colectivo, Hugo Porta convocó a los líderes presentes a involucrarse activamente en el desarrollo juvenil, explicando que el impacto más duradero no reside en los logros individuales sino en los cambios concretos que cada persona pueda impulsar: “Lo que va a quedar de nosotros en este mundo es las experiencias que podamos contar y las acciones que podamos hacer para cambiar las cosas”, sostuvo ante la audiencia, recogiendo el legado de Mandela y el sentido de trascendencia sobre el que basó su mensaje.

Hugo Porta es una de las máximas leyendas del rugby argentino. Se desempeñó como apertura y desarrolló toda su carrera en Banco Nación, donde fue referente durante más de dos décadas. En Los Pumas jugó entre 1971 y 1990, disputó 58 partidos y anotó 590 puntos, siendo además capitán por varios años.

Fue figura en hitos históricos del seleccionado, como el empate ante Nueva Zelanda en 1985, partido en el que marcó todos los puntos del equipo. Ese mismo año ganó el Olimpia de Oro y fue considerado el mejor jugador del mundo. Integrante del Salón de la Fama del rugby, es recordado como el gran referente que posicionó a la Argentina en la elite internacional.

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