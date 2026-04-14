Mitos y verdades de “Lamento boliviano”, la canción que Los Enanitos Verdes convirtieron en un hit global

Enanitos Verdes - Lamento boliviano

Hay canciones que nacen con destino incierto y otras que, casi sin proponérselo, terminan escribiendo su propia leyenda. “Lamento boliviano” pertenece a ese segundo grupo: una composición que empezó en la intimidad más absoluta, con una guitarra apoyada sobre una cama, y que con el paso de las décadas se transformó en un fenómeno global. Hoy, convertida en un clásico inoxidable del rock en español, superó las mil millones de reproducciones en Spotify, una cifra que no hace más que confirmar su impacto cultural, generacional y emocional.

Pero para entender ese recorrido hay que retroceder más de 40 años. La historia no comienza con Los Enanitos Verdes, que la popularizaron en su disco Big Bang de 1994 sino con Alcohol Etílico, una banda también mendocina que a principios de los ’80 ya empezaba a delinear un sonido propio. Allí, en 1983, Natalio Faingold y Raúl Federico Gómez, conocido como Dimi Bass le dieron forma a una canción que, en ese entonces, llevaba otro nombre: “Soy como una roca”. El tema vería la luz oficialmente en 1987, dentro del disco Envasado en origen, y rápidamente empezaría a circular en el circuito local, donde músicos, productores y técnicos la identificaban como una pieza distinta, con algo especial.

La conexión entre Alcohol Etílico y Los Enanitos Verdes no era casual ni circunstancial. Había vasos comunicantes concretos: el guitarrista Sergio Embrioni formó parte de ambas bandas, mientras que Horacio Gómez también orbitó en ese universo compartido. Esa cercanía fue clave para que la canción empezara a filtrarse en los ensayos, en las pruebas de sonido, en esos espacios donde muchas veces se definen decisiones artísticas que luego terminan marcando una carrera.

Natalio Faingold de Alcohol Etílico explicó la creación de Lamento boliviano

“Siempre nos interesó tocar en formato trío. Cuando arrancamos éramos tres, después a mitad de los ‘80 sumamos a Sergio, cuando tocamos en La Falta (en 1984), y para el segundo disco estuvo el tecladista Tito Ávila. Después de un largo tiempo retomamos la idea de trío”, describiría Marciano Cantero, bajista, cantante y líder de los Enanos, a La Viola en 2021 al reconstruir el ADN de la banda.

En ese recorrido, “Lamento boliviano” aparecía como una presencia constante, casi inevitable. “Sergio y Horacio formaron parte de las dos bandas. ”Lamento...“ era un tema que siempre nos gustaba hacer en las pruebas de sonido. Los técnicos nos decían que la teníamos que grabar”, contó el músico fallecido en 2022.

La insistencia externa terminó funcionando como confirmación de una intuición interna. El punto de inflexión llegó en 1994, cuando la banda decidió incluirla en Big Bang, un disco fundamental en su discografía que no solo consolidó su popularidad en la Argentina, sino que potenció su llegada a distintos países de América Latina ratificando aquel desembarco de mediados de los 80. En ese contexto, el tema encontró el escenario perfecto para desplegar todo su potencial: un estribillo inmediato, una letra cargada de imágenes y una interpretación que combinaba melancolía con potencia.

Alcohol Etilico - Lamento Boliviano

El proceso de grabación también dejó anécdotas que alimentan el mito. “Cuando probamos la primera toma quedó increíble. A Felipe no le gustó como quedó el solo. Cuando viajamos a terminarlo a Los Ángeles, alquilamos unos equipos para regrabarlo y nos enteramos que lo fueron a buscar a la casa de Jeff Beck. Estaba como loco”, recordó Cantero, al aportar una postal inesperada que conecta a la canción con una de las leyendas de la guitarra mundial.

Sin embargo, más allá de su recorrido discográfico y su explosión internacional, el verdadero corazón de “Lamento boliviano” sigue estando en su origen. Natalio Faingold lo reconstruyó con precisión casi cinematográfica en una charla con Bebe Contepomi: “Estaba sentado en una cama con una guitarra Fender y de repente empecé a tocar los acordes. ¿Viste que dicen que los músicos somos a veces como una antena? Me bajó el estribillo aquel de ‘Estoy aquí, borracho y loco’. Y después me fui a dar una ducha, seguí cantándola, volví a la guitarra, me quedó la canción y la grabé en un casete en esa época. La llevé al ensayo: ‘Mirá, tengo un tema nuevo, Borracho y loco se llama’. La grabamos, la tocamos. De ahí yo me fui en un viaje a Perú. Cuando vuelvo de Perú me dice Dimi, el bajista de Alcohol Etílico, ‘Mirá, encontré la canción que dejaste acá en un casete. Le agregué unas cosas’, y lo que le habría agregado me encantó y ahí quedó armada".

Esa lógica casi mágica, donde la canción “aparece” más que construirse, también se refleja en su letra. “Vos sabés que la razón en la creatividad te mata. Entonces, cuando en la creatividad tenés la belleza absoluta y tenés el caos absoluto, si vos te jugás ahí en ese mundo, está todo bien. Pero cuando introducís la razón, que mucha gente piensa que uno puede pensar una letra desde el lugar de razonarla, es cuando jugás un poco con la mediocridad. Esta canción salió así como espontánea, no fue pensada, pero al mismo tiempo dice algo", explicó Faingold, al aportar una clave para entender por qué el tema logró conectar con públicos tan diversos.

Los integrantes de la banda Alcohol Etílico posan con sus instrumentos en la icónica tapa de su disco.

El cambio de título también tiene su propia historia, atravesada por una experiencia personal. “El título surgió por una historia que a mí me pasó. Yo venía viajando al lado del río Urubamba, en Perú, y de repente, en un vagón escuché a alguien cantar algo muy, muy triste. Y yo me acerqué a esa persona y le digo: ‘¿Qué le pasa? ¿Por qué está así?’, y me dijo: ‘Perdí toda la cosecha, he perdido todo’. Estaba cantando la canción y no sé, eso medio como que influyó en el título”.

Desde otra perspectiva, Dimi Bass también aportó su mirada sobre el proceso creativo y el contexto cultural en el que surgió la canción. En una entrevista con el ciclo Bumerang en 2010, recordó: “Uno de los integrantes regresó de un viaje a Bolivia y Perú y nos dijo las cosas que había pasado. Uniendo esas ideas con las cosas que leíamos de Gabriel García Márquez o Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Salimos del rock pop y nos metimos con el rock latino. Nosotros lo creamos en Mendoza y Los Enanitos Verdes lo dieron a conocer en todo el mundo”.

Ese recorrido explica, en parte, por qué la canción logró trascender su contexto original. No solo fue adoptada por Los Enanitos Verdes como uno de los pilares de su repertorio, sino que luego se convirtió en un himno colectivo, de esos que se cantan en estadios, bares, reuniones y viajes. Las lecturas en modo realismo mágico en un contexto de fuertes movimientos en la región hicieron el resto. Casi de un momento para otro, “Lamento boliviano” dejó de ser una canción para convertirse en una experiencia compartida.

Hoy, mientras sigue sonando en radios y encabezando playlists en plataformas digitales, el dato de las mil millones de reproducciones en Spotify aparece como una síntesis numérica de un fenómeno mucho más profundo. Porque más allá de los rankings, lo que sostiene su vigencia es esa combinación de espontaneidad, historia y emoción que nació, casi sin testigos, en una habitación cualquiera. Y que, sin pedir permiso, terminó conquistando al mundo. Como una ironía del destino, la reciente muerte de Felipe Staiti deja a la banda huérfana de sus principales integrantes. Pero “Lamento boliviano” sonará por siempre, como ese amor no correspondido que encontró revancha en los corazones de un continente.