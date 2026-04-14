Los ejércitos de Estados Unidos y Filipinas inician maniobras militares conjuntas en el mar Meridional

Un oficial del Cuerpo de Marines de EE. UU. habla en un podio, flanqueado por oficiales de Filipinas y Canadá, durante una sesión informativa del Ejercicio Balikatan en Filipinas. (AP News)

Más de 17.000 militares estadounidenses y filipinos participarán en uno de sus mayores ejercicios de combate anuales en Filipinas, lo que subraya el firme compromiso de Estados Unidos con Asia a pesar de su preocupación por Oriente Medio, según declaró el martes un funcionario militar estadounidense.

Durante las maniobras denominadas Balikatan, que tendrán lugar del 20 de abril al 8 de mayo, las fuerzas japonesas dispararán un misil en un ejercicio de hundimiento de buques en aguas del noroeste de Filipinas, frente al disputado Mar de China Meridional. El jefe de defensa de Japón ha sido invitado a presenciar el ejercicio con fuego real, según informaron fuentes militares filipinas.

Según informó el ejército filipino, las maniobras de combate a gran escala entre Estados Unidos y Filipinas, aliados desde hace mucho tiempo por tratado, se ampliarán este año para incluir a otras fuerzas amigas, como las de Japón, Francia y Canadá, que han firmado acuerdos de fuerzas visitantes con Manila.

“Nuestro mensaje es nuestra dedicación y compromiso con nuestra alianza y la seguridad regional”, dijo el coronel Robert Bunn, portavoz de las fuerzas estadounidenses, en una rueda de prensa cuando se le preguntó qué mensaje quería transmitir el ejército estadounidense con su gran despliegue en Balikatan a pesar de la guerra en Oriente Medio.

Oficiales militares, incluido un miembro de los Marines de EE. UU. y otro de la Armada filipina, asisten a una conferencia durante el ejercicio Balikatan, promoviendo la cooperación en defensa. (AP News)

Bunn no especificó de inmediato el número de efectivos estadounidenses que participarán en los ejercicios de combate. El año pasado, alrededor de 9.000 militares estadounidenses participaron en los ejercicios Balikatan, que en tagalo significa “hombro con hombro”.

“El aspecto defensivo de contrarrestar los drones es una parte fundamental del ejercicio”, dijo Bunn en respuesta a una pregunta sobre los tipos de simulacros de combate que se pueden esperar.

China se ha opuesto a los ejercicios militares, especialmente a aquellos en los que participan fuerzas estadounidenses, en la región, incluyendo el disputado Mar de China Meridional o sus inmediaciones, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad.

Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también reclaman la soberanía sobre esas aguas, una ruta comercial global clave, pero los enfrentamientos territoriales entre las fuerzas chinas y filipinas se han intensificado particularmente en los últimos años.

Oficiales militares de Estados Unidos y Filipinas anuncian ejercicios de combate conjuntos en Filipinas, buscando reforzar la seguridad regional y el compromiso estadounidense en Asia frente a Irán. (AP News)

El ejército filipino afirma que los ejercicios de combate no están dirigidos contra ningún país, pero reconoce que los ejercicios de combate con Estados Unidos y sus aliados en materia de seguridad ayudarían a Filipinas a defender los intereses del país en las aguas en disputa.

El año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a los funcionarios filipinos durante su visita a Manila que la administración Trump trabajaría con sus aliados para reforzar la disuasión contra las amenazas en todo el mundo, incluida la agresión de China en el Mar de China Meridional.

“Los amigos deben permanecer unidos para disuadir el conflicto y garantizar la libre navegación, ya sea que se le llame Mar de China Meridional o Mar de Filipinas Occidental”, dijo Hegseth al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

(con información de AP)