La historia detrás de la “profecía viral” que ilusiona al Real Madrid en la Champions League

La profecía viral que ilusiona al Real Madrid en la Champions League destaca sorprendentes similitudes con campañas históricas del club (REUTERS/Lee Smith/File Photo)

En el marco de la vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid visitará al Bayern Múnich buscando revertir el 2-1 sufrido en el Santiago Bernabéu la semana pasada. El equipo merengue llega con el objetivo de dar vuelta a lo sucedido en el primer encuentro y escribir otra de sus tantas noches épicas que le permita meterse en las semifinales del certamen y mantener viva la ilusión de conquistar su decimosexta Copa de Europa.

En ese contexto, una teoría viral, llamada “la profecía”, ha inundado las redes sociales en las horas previas al encuentro contra los bávaros, desatando una nueva ilusión entre los seguidores del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

La profecía viral que ilusiona al Real Madrid en la Champions League ha inundado redes sociales y grupos de hinchas en la previa del duelo contra el Bayern Múnich. El equipo merengue, dirigido por Álvaro Arbeloa, buscará revertir el 2-1 sufrido en el Santiago Bernabéu la semana pasada cuando visite el Allianz Arena este miércoles, con el objetivo de avanzar a las semifinales y mantener la expectativa de conseguir su decimosexta Copa de Europa.

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League (AP Foto/José Bretón)

Qué es “la profecía” y por qué ilusiona al Real Madrid

De acuerdo con la revista Sports Illustrated, la teoría conocida como la profecía de los diez años sostiene que existen coincidencias casi exactas entre la campaña europea actual del Real Madrid y la temporada 2015-2016, año en que el club conquistó la Champions League por undécima vez. Este patrón generó una ola de esperanza entre los aficionados, quienes consideran que la historia podría repetirse.

Entre la presente edición de la Champions League y la campaña de hace una década, el Real Madrid está repitiendo un patrón, siguiendo los paralelismos de dicha teoría.

En ambas temporadas, comenzaron la temporada con un nuevo entrenador tras la salida de Carlo Ancelotti: en 2015 fue nombrado Rafa Benítez, quien fue reemplazado en enero de 2016 por Zinedine Zidane. Mientras que al inicio de la 2025/26, el nuevo técnico fue Xabi Alonso, que terminó siendo destituido en enero y sustituido por Álvaro Arbeloa.

Tanto Zidane en su momento como Arbeloa ahora, provinieron del Real Madrid Castilla, la filial del equipo merengue, y ambos asumieron con 43 años. Otro elemento relevante es la eliminación en Copa del Rey frente a equipos de categorías inferiores: Cádiz en 2015 y Albacete en 2024.

Siguiendo con las coincidencias que aporta “la profecía”, está el recorrido en ambas campañas de la Champions League. En 2016, debió medirse en cuartos de final de la Champions League ante un equipo alemán, el Wolfsburgo. Y también debió hacerlo desde una situación desfavorable luego de haber perdido 2-0 en la ida. Sin embargo, en aquella ocasión logró remontar con un contundente 3-0 en la vuelta.

Ahora, el reto es similar. En cuartos de final, se encuentra en desventaja ante otro equipo alemán tras el primer partido. Lo cual ha hecho que las coincidencias se difundan rápidamente entre los hinchas merengues y también especialistas, quienes observan en estos patrones una potencial repetición de acontecimientos.

Rafa Benítez asumió como entrenador en 2015, pero fue reemplazado por Zinedine Zidane en enero de 2016; Xabi Alonso fue designado al inicio de la temporada 2025/26 y reemplazado por Álvaro Arbeloa (Composición/REUTERS)

Otras coincidencias que alimentan “la profecía”

Más allá de los cambios de entrenador y las eliminaciones en Copa del Rey, surge otro paralelismo en la figura del capitán: en 2016, Sergio Ramos levantó el trofeo tras haber marcado de cabeza en la final de 2014; este año, Dani Carvajal lleva el brazalete y también anotó un gol de cabeza en la final de la Champions League 2024.

La teoría abarca también a otros equipos: en 2016, el Barcelona fue eliminado en cuartos de final por el Atlético de Madrid, un hecho que podría repetirse esta temporada tras la derrota blaugrana en la ida ante el mismo rival. A esto se suma una secuencia estadística relacionada con la selección de Italia: los italianos solo han quedado fuera del Mundial en 1958, 2018, 2022 y 2026. En cada uno de esos años previos, el Real Madrid alzó la Champions League, una coincidencia que alienta a los más supersticiosos.

Todas estas coincidencias, sumadas a la mística que suele caracterizar al Real Madrid dentro de una competición como lo es la Champions, quedaron sintetizadas a través de Álvaro Arbeloa. “Quien no crea, que se quede en Madrid”, sentenció el DT en una de las ruedas de prensa previas al duelo de este miércoles.

La cultura de la remontada en el Real Madrid forma parte de su prestigio europeo y alimenta el espíritu madridista en Champions (Reuters/C. Recine)

El peso de la historia y la cultura de la remontada

El Real Madrid ha cimentado su prestigio europeo a partir de remontadas y victorias en situaciones límite. La profecía funciona como un estímulo para el madridismo, reforzado por una cultura deportiva donde superar cualquier reto resulta posible, especialmente en la Champions League.

Ejemplos recientes, como los de la edición del 2022, donde el equipo revirtió eliminatorias adversas, y sobre la hora, contra el París Saint-Germain, Manchester City y Chelsea, refuerzan la noción de una “mística” especial cuando la Orejona está en juego.