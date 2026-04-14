Teleshow

El cambio de vida de Nicolás Magaldi: “No fue fácil tomar la decisión”

Luego de un largo recorrido al frente de la cámara, el conductor asume un nuevo desafío para su carrera. Un camino marcado por decisiones personales con el foco en reinventarse lejos de la zona de confort

Guardar
Nicolás Magaldi
Nicolás Magaldi deja la televisión para volcarse al crecimiento de su productora audiovisual y desarrollar un nuevo estudio creativo

El comunicador Nicolás Magaldi dejó atrás la pantalla chica para volcarse de lleno a un proyecto propio. Desde hace algunos años, su presencia en la televisión cedió lugar al crecimiento de la agencia creativa y productora audiovisual fundada por él mismo.

El vínculo del locutor y presentador con los medios tradicionales se transformó en un camino personal y empresarial. Según compartió en su cuenta de Instagram, la decisión de expandir su empresa marcó un punto de inflexión que lo llevó a repensar su presente y futuro laboral.

En palabras del propio Nicolás Magaldi, el proceso estuvo cargado de dudas y conversaciones profundas. “Tomar esta decisión no fue fácil. Hubo muchas charlas. Con amigos. Con familia. Con gente que me conoce de verdad”, publicó el conductor en su perfil oficial, dejando entrever el peso emocional detrás de su elección.

Nicolás Magaldi sonriente, con gorra y camiseta negra, sentado en una mesa oscura preparando mate en un gran galpón con paredes de ladrillo y chapa metálica
La apertura del nuevo estudio marca un punto de inflexión en la carrera de Nicolás Magaldi y su rol como emprendedor creativo

Además el comunicador reflexionó sobre la características de esas charlas que hicieron tambalear su zona de confort: “De esas conversaciones donde no hablás solo de números o de trabajo, hablás de miedo, de responsabilidad, de si es el momento o no”. La incertidumbre y el temor a lo desconocido estuvieron presentes, pero también surgió otro sentimiento clave en este proceso.

“Escuché de todo. Pero sobre todo, sentí algo muy fuerte: apoyo. Mensajes. Audios. Abrazos. Gente que sin dudarlo me dijo: ‘dale’. Y eso... pesa. Pero para bien”, resumió Magaldi, resaltando el acompañamiento de su entorno, tanto de colegas como amigos y familia.

El salto profesional se concretó con la firma de un nuevo contrato que habilita la próxima etapa de su emprendimiento. “Porque cuando estás por dar un salto grande, no lo das solo. Hoy firmé para entrar a esta nueva etapa. Y si estoy acá, es también por ustedes. Mi familia. Mis amigos. Los que estuvieron del otro lado cuando más lo necesitaba. Gracias de verdad”, expresó en su publicación.

Nicolás Magaldi
Nicolás Magaldi en la época al frente de El Show del Problema

El anuncio incluyó un mensaje de gratitud y un reconocimiento a quienes lo alentaron en los momentos de mayor incertidumbre. Magaldi eligió compartir la noticia junto a imágenes del espacio aún vacío donde se instalará el nuevo estudio creativo de su empresa, acompañado por su pareja y sus hijos.

El conductor, alejado de los sets televisivos, volcó toda su energía y expectativas en el desarrollo de esta proyecta. La apuesta implica la apertura de un nuevo estudio, señalando que el crecimiento de la marca se convierte en su principal motor.

El camino elegido por Magaldi transforma su rutina y redefine su rol en el mundo de los medios. Decidió dejar la zona de confort para emprender una etapa donde creatividad, liderazgo y riesgo se entrelazan en su día a día.

Un tríptico muestra a Nicolás Magaldi sonriendo: preparando mate, posando con brazos abiertos en un espacio vacío y en un selfie con su familia
El conductor Nicolás Magaldi compartió la intimidad de su nuevo proyecto junto a su familia

Al cerrar su anuncio, el conductor se despidió con un mensaje optimista: “Ahora sí... vamos con todo. Nuevo estudio creativo”, invitando a todos sus seguidores a acompañarlo en esta nueva travesía, en un nuevo desafío.

Hace un tiempo que el presentador recordado por ciclos como Este es el show y El show del problema tomó la decisión de apostar por su propio desarrollo empresarial, dejando atrás la rutina mediática para abocarse a una iniciativa que requiere tanto de convicción como de apoyo afectivo. El anuncio de la apertura del nuevo estudio marca el inicio de una etapa cargada de desafíos y expectativas para Magaldi y su entorno más cercano.

La decisión de Nicolás Magaldi de expandirse con su productora audiovisual responde a un proceso personal y profesional en el que pesaron tanto los proyectos como las emociones. Tras años de dedicación a los medios tradicionales, el comunicador apostó por un futuro diferente, independiente, guiado por el acompañamiento de su círculo íntimo y la convicción de que los grandes cambios suelen requerir coraje, compañía y riesgo de cara al futuro.

Temas Relacionados

Nicolás MagaldiNuevos Proyectosconductorlocutoragencia de publicidad

Últimas Noticias

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

La joven correntina tuvo que ser atendida en La cárcel de los gemelos 2 luego de atravesar un episodio que preocupó a todos adentro del certamen

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

Mitos y verdades de “Lamento boliviano”, la canción que Los Enanitos Verdes convirtieron en un hit global

Original de la banda Alcohol Etílico, tuvo un moderado éxito en Mendoza a mediados de los 80. Una década después, el grupo de Marciano Cantero le puso su sello y la transformó en un fenómeno que sigue batiendo récords

Mitos y verdades de “Lamento boliviano”, la canción que Los Enanitos Verdes convirtieron en un hit global

Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

Ícono absoluto de las ficciones románticas de los 80 y 90, la actriz desembarcó en el certamen con experiencia en realities. El desafío de conquistar a las nuevas generaciones

Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

La angustia de Verónica Ojeda por el bullying que sufre Dieguito Fernando: “Ya no lo tolero más”

La ex de Diego Maradona denunció las burlas y el hostigamiento que recibe su hijo desde el viral pedido de justicia por la muerte su padre

La angustia de Verónica Ojeda por el bullying que sufre Dieguito Fernando: “Ya no lo tolero más”

La ira de Sofía Pachano con una seguidora que criticó su look: “No se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”

La actriz respondió sin filtro en sus redes a los comentarios sobre su apariencia física. “Nadie te preguntó”, le contestó a la usuaria

La ira de Sofía Pachano con una seguidora que criticó su look: “No se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”
DEPORTES
Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Impacto en la Fórmula 1: la FIA prohibió " el truco de los motores" de Mercedes y Red Bull que les daba ventaja en la clasificación

La historia detrás de la “profecía viral” que ilusiona al Real Madrid en la Champions League

Deportivo Riestra visitará a Gremio por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

Mitos y verdades de “Lamento boliviano”, la canción que Los Enanitos Verdes convirtieron en un hit global

Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

La angustia de Verónica Ojeda por el bullying que sufre Dieguito Fernando: “Ya no lo tolero más”

La ira de Sofía Pachano con una seguidora que criticó su look: “No se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

Trump rompió con Meloni y entierra la apuesta italiana de ser puente con Washington: “Ya no es la misma persona”

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Un hombre muere tras caer de una embarcación mientras el mal clima eleva riesgos en las costas de Florida

Los ejércitos de Estados Unidos y Filipinas inician maniobras militares conjuntas en el mar Meridional