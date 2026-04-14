Un hombre muere tras caer de una embarcación mientras el mal clima eleva riesgos en las costas de Florida

La muerte de Tony Le, de 63 años, en St. Petersburg reaviva las advertencias sobre el riesgo de accidentes acuáticos en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 63 años falleció tras caer de una embarcación cuando navegaba con su familia en aguas cercanas a St. Petersburg, Florida. La víctima, identificada como Tony Le, fue reportada como desaparecida la mañana del sábado, lo que generó un amplio operativo de búsqueda por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, según información oficial. El hecho ocurrió mientras autoridades estatales y federales mantenían advertencias sobre el aumento del riesgo de accidentes acuáticos debido al clima adverso y al incremento de turistas, lo que ha provocado una mayor saturación de zonas recreativas y, por tanto, dificultad para responder a emergencias.

De acuerdo con datos de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, el incidente tuvo lugar cerca del canal marcador 18. Familiares y testigos intentaron localizar a Le sin éxito tras el accidente. La búsqueda se extendió hasta la mañana siguiente, cuando el equipo de buzos de la dependencia localizó el cuerpo del hombre a 5,8 metros de profundidad. Según la versión oficial recogida por el canal meteorológico estadounidense Fox Weather y confirmada por la propia policía, la víctima había utilizado un chaleco salvavidas al iniciar el paseo pero lo retiró antes de caer al agua, un elemento clave en la investigación, que permanece abierta.

El episodio forma parte de una serie de incidentes fatales recientes en la costa de Florida, donde las autoridades han incrementado las advertencias sobre corrientes de resaca y oleaje elevado. El Servicio Meteorológico Nacional y organismos estatales han informado sobre un aumento de rescates y fallecimientos en los últimos días, atribuyendo estos hechos a las condiciones meteorológicas y al efecto directo de la alta presencia de visitantes, que genera sobrecarga en los servicios de emergencia y dificultad en las tareas de rescate. Estas circunstancias han llevado a reforzar campañas de prevención y controles en zonas consideradas de riesgo.

¿Qué ocurrió en el accidente de St. Petersburg?

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas informó que el accidente ocurrió el sábado 11 de abril, cuando Tony Le cayó al agua mientras se encontraba en la parte trasera de una embarcación recreativa. El informe policial indica que la embarcación navegaba a unos 16 kilómetros por hora (10 millas por hora) cerca del canal marcador 18, en un área frecuentada por navegantes y turistas. Tras la caída, los familiares giraron la embarcación e intentaron ubicar a Le, sumándose otros testigos a la búsqueda en el agua.

La denuncia de desaparición fue recibida por la dependencia policial poco después del accidente, activando un protocolo inmediato con equipos de rescate, buzos y embarcaciones. El operativo se prolongó durante toda la noche, hasta que en la mañana siguiente el equipo de buceo localizó el cuerpo de Le a una profundidad de 5,8 metros (19 pies), de acuerdo con el comunicado oficial de la Pinellas County Sheriff’s Office.

El operativo de búsqueda incluyó familiares, testigos y buzos, localizando el cuerpo a 5,8 metros de profundidad en el canal marcador 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades sobre la causa del accidente?

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, Tony Le había utilizado un chaleco salvavidas al inicio del paseo en bote, pero optó por quitárselo antes de caer al agua. El reporte policial indica que la víctima presentaba condiciones médicas preexistentes, aunque no se ha determinado si estas influyeron directamente en el accidente. El cuerpo fue hallado luego de varios intentos de rescate por familiares, testigos y equipos de la dependencia.

Las autoridades afirman que la investigación sigue abierta, pero los primeros indicios apuntan a un accidente sin intervención de terceros. “Se están revisando todas las circunstancias del hecho, incluidas las condiciones de salud de la víctima y el uso del equipo de seguridad”, informó la dependencia en su comunicado oficial.

¿Qué riesgos enfrentan navegantes y bañistas en Florida durante la primavera?

El accidente se produjo en un periodo de condiciones climáticas peligrosas en la costa de Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional y la asociación nacional de salvavidas American Lifeguard Association han emitido alertas por oleaje elevado y corrientes de resaca. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas corrientes pueden arrastrar a los bañistas mar adentro, dificultando el regreso a la orilla y aumentando el riesgo de ahogamiento.

En las últimas semanas, la Guardia Costera de Estados Unidos y dependencias locales reportaron cuatro muertes vinculadas a estas condiciones, además de decenas de rescates en distintas playas y canales del estado. Fox Weather recogió declaraciones de Wyatt Werneth, portavoz de la American Lifeguard Association, quien explicó: “las corrientes de resaca y las olas pueden sorprender incluso a nadadores experimentados y navegantes, especialmente cuando el clima cambia de forma repentina”.

La llegada masiva de turistas por las vacaciones de primavera incrementa el riesgo de accidentes, ya que aumenta la presión sobre los servicios de emergencia y satura las zonas recreativas, lo que complica la capacidad de respuesta ante incidentes.

¿Cuántos accidentes acuáticos se registran en Florida y cómo se comparan con otros estados?

Florida es uno de los territorios con mayor incidencia de accidentes acuáticos en Estados Unidos. Según el informe anual más reciente de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), durante 2025 se reportaron más de 700 incidentes relacionados exclusivamente con embarcaciones de recreo, con un saldo de 65 fallecimientos. Las principales causas que señala el FWC incluyen caídas por desestabilización de la nave, omisión en el uso de dispositivos de flotación y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

En comparación con otros estados costeros, Florida lidera las estadísticas de muertes asociadas a accidentes de navegación y ahogamientos en playas, lo que ha motivado un refuerzo en la presencia de equipos de rescate y la instalación de carteles de advertencia en puntos críticos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas confirmó que la víctima cayó de una embarcación tras quitarse el chaleco salvavidas durante el paseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan las autoridades para prevenir accidentes en el agua?

Ante la persistencia de condiciones peligrosas, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas y la Guardia Costera de Estados Unidos han intensificado las campañas de prevención, emitiendo recomendaciones para quienes planean realizar actividades acuáticas:

Utilizar siempre chaleco salvavidas en embarcaciones, sin importar la experiencia del usuario o la aparente calma del agua.

Consultar los boletines meteorológicos antes de ingresar al mar o navegar en canales y ríos.

Respetar la señalización y advertencias de las autoridades locales, especialmente en áreas donde se han emitido alertas por corrientes de resaca u oleaje.

Evitar nadar o navegar en zonas con reportes de condiciones adversas o rescates recientes.

Notificar de inmediato a las autoridades ante cualquier desaparición o accidente acuático.

La Oficina del Sheriff subrayó: “el cumplimiento de las normas de seguridad es esencial para reducir el número de incidentes fatales”, mientras que el FWC recordó que el uso del chaleco salvavidas es obligatorio para menores y altamente recomendado para adultos.

¿Cómo han respondido los organismos oficiales tras el accidente?

Tras el incidente, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas emitió un comunicado reiterando la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas en todas las actividades náuticas. La dependencia anunció que continuará con la investigación para esclarecer todos los aspectos del accidente y determinar si hay factores adicionales que deban ser considerados en futuras campañas de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes las alertas para varias zonas costeras del estado, mientras que la Guardia Costera de Estados Unidos informó que incrementará la vigilancia en las rutas más utilizadas por turistas durante los próximos fines de semana.

¿Qué deben saber residentes y turistas sobre la seguridad en aguas de Florida?

La combinación de clima imprevisible, aglomeraciones y la presencia de corrientes de resaca obliga a residentes y visitantes a extremar precauciones en las actividades acuáticas en las costas de Florida. Las autoridades insisten en la necesidad de informarse sobre la situación del mar, portar el equipo adecuado y actuar con prudencia ante cualquier señal de peligro.

El caso de Tony Le pone de relieve los riesgos asociados a la navegación recreativa e incrementa el énfasis de los organismos de seguridad en el cumplimiento de las indicaciones oficiales. Se prevé que las campañas informativas y los operativos de control continúen durante la temporada alta con el objetivo de reducir la incidencia de estos incidentes en la población local y visitante.