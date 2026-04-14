Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

La actriz de telenovelas como Más allá del horizonte, Manuela y Topacio ingresó a la casa en el lugar que dejó Andrea del Boca en la competencia. El video

La puerta de Gran Hermano volvió a abrirse con una decisión que parece pensada más allá del rating inmediato: la entrada de Grecia Colmenares no solo suma una figura reconocida, sino que reactiva una memoria televisiva que marcó a toda una generación. En reemplazo de Andrea del Boca, su desembarco en la casa funciona como un puente entre dos mundos: el de las telenovelas clásicas y el de los realities que hoy dominan la conversación. Las nuevas generaciones no conocen su trayectoria ni la identifican como “la reina de las telenovelas” y ese quizás sea uno de los desafíos de la artista: conquistar a la audiencia que creció con el auge de la casa más famosa del país.

Grecia nació el 7 de diciembre de 1962 en Valencia, Venezuela, y empezó a construir su carrera cuando todavía era una niña. Su debut en Angélica fue apenas el punto de partida de una trayectoria que, con el tiempo, la convertiría en una de las caras más reconocibles del melodrama latinoamericano. En aquellos primeros años, su imagen ya condensaba los rasgos que luego serían marca registrada: fragilidad, dulzura y una intensidad emocional que encontraba en los primeros planos su mejor aliado.

Introducción de la novela Topacio, con Grecia Colmenares

El crecimiento fue rápido. A fines de los 70 y comienzos de los 80, su nombre empezó a consolidarse en títulos como Estefanía, Días de infamia y Azucena, ficciones que la posicionaron dentro de la televisión venezolana. Pero el salto decisivo llegaría en 1984 con Topacio, el fenómeno internacional que protagonizó junto a Víctor Cámara. La historia de la joven ciega que enfrentaba un destino adverso no solo fue un éxito en América Latina, sino que también conquistó mercados como Estados Unidos, Italia y España. A partir de ese momento, dejó de ser una promesa para convertirse en un ícono del género.

Su desembarco en la Argentina, a mediados de los 80, terminó de consolidar ese estatus. Con María de nadie, junto a Jorge Martínez, logró algo que pocas figuras extranjeras habían conseguido hasta entonces: una identificación total con el público local. La novela fue un éxito rotundo y la instaló como una de las protagonistas indiscutidas de la televisión argentina, en una época donde el prime time estaba dominado por historias de amor, traición y redención.

Grecia Colmenares y Jorge Martínez, una dupla amada por el público

A partir de allí, su carrera se expandió con una seguidilla de títulos que hoy forman parte del archivo sentimental del género. En Manuela, uno de sus mayores hitos, asumió el desafío de interpretar dos personajes —protagonista y antagonista—, desplegando una versatilidad que le valió reconocimiento internacional, especialmente en Italia, donde su popularidad alcanzó niveles masivos. También encabezó Pasiones, Rebelde, donde compartió pantalla con Ricardo Darín, Romanzo, Primer amor y Más allá del horizonte, esta última recordada por su ambiciosa reconstrucción de época y su fuerte impronta dramática.

En 1996 volvió a apostar fuerte con Amor sagrado, una coproducción ítalo-argentina que retomaba uno de los recursos más efectivos del melodrama: el doble rol. Allí interpretó a Ángeles, una religiosa, y a su hermana gemela Eva, enfrentadas por el amor de un mismo hombre. La propuesta no solo reafirmó su capacidad actoral, sino que también consolidó su vínculo con el mercado europeo, donde su figura era sinónimo de éxito.

Grecia Colmenares y Matías Alé comparten risas en la mesa durante la celebración de la obra '14 Millones' en 2012.

Pero su recorrido no se limitó a las telenovelas tradicionales. A fines de los 90, sorprendió al sumarse a Chiquititas, el fenómeno juvenil creado por Cris Morena, donde interpretó a una figura casi mágica, cercana al rol de hada madrina. Fue una forma de acercarse a una nueva generación que no había crecido con sus novelas, pero que empezaba a reconocerla desde otro lugar.

Ya para 2011, Colmenares diversificó su presencia: participó en teatro —con temporadas en Villa Carlos Paz como 14 millones—, realizó especiales televisivos y mantuvo su actividad en distintos países. En ese contexto, también se filtró su vida personal en la agenda mediática, como ocurrió con su breve romance con Matías Alé, una historia que, aunque fugaz, tuvo repercusión por el contraste entre la imagen idealizada de la actriz y el vértigo del mundo del espectáculo local.

Grecia Colmenares en la pasada de Disco en el Bailando 2012

En 2012, su paso por ShowMatch y el Bailando por un sueño mostró otra faceta, más expuesta y menos controlada. Fue una participación atravesada por tensiones, exigencias y cierta incomodidad con el formato, que terminó con su eliminación temprana tras un duelo con Charlotte Caniggia. Aun así, su presencia no pasó inadvertida: era, en definitiva, una figura de otra escuela enfrentándose a las reglas del espectáculo contemporáneo.

Grecia Colmenares y Charlotte Caniggia posan juntas en un evento, poco después de que Charlotte eliminara a Grecia de Bailando 2012.

Por caso, Gaby Fernández, productor del ciclo, al recordar ese momento destacó: “No saben la que les espera. Una pésima experiencia. Es bravísima. A mí me pidió pintar la pared de una de las habitaciones del hotel, frutas de estación, chofer 24 horas”. Y en el mismo sentido, Marcelo Polino expresó: “Es una mujer con una personalidad muy aniñada y con un estilo de vida de diva de la década de los noventa”.

En ese sentido, también recordó cómo era el trato hacia Colmenares en sus años de mayor exposición.“Cuando la trajeron a la Argentina, tenía motorhome, peluquero, vestuarista y un séquito de gente”, detalló.

Grecia Colmenares en la casa de gran hermano

Tras esa experiencia, su carrera continuó en el exterior. Trabajó en Estados Unidos, México, España e Italia, alternando entre telenovelas, realities, fotonovelas y participaciones especiales. Y fue justamente en Italia donde volvió a conectar con el formato que hoy la trae de regreso a la escena central: el reality de encierro. Su paso por Grande Fratello (2023-2024) la tuvo durante seis meses dentro de la casa, donde logró destacarse como jugadora estratégica, con una lectura fina de la convivencia y los vínculos.

Ese antecedente resignifica su llegada a Gran Hermano. No es solo una figura histórica que entra a la casa: es alguien que ya atravesó esa experiencia y que entiende las reglas no escritas del juego. Sin embargo, el desafío es otro. Porque si en los 80 y 90 su rostro era sinónimo de ficción romántica, hoy deberá construir una nueva narrativa en tiempo real, sin guion y frente a una audiencia que consume de otra manera.

La experiencia de Colmenares en formatos anteriores, como Bailando por un sueño y Grande Fratello, genera incertidumbre sobre su adaptación al formato de Gran Hermano

Para muchos jóvenes, su nombre será apenas un descubrimiento. Para quienes crecieron con sus novelas, en cambio, su ingreso tiene algo de revival emocional. En ese cruce —entre pasado y presente, entre melodrama y reality— se juega buena parte del atractivo de su participación.

Grecia Colmenares entra a la casa con una biografía que excede cualquier casting. Fue protagonista de una era en la que la televisión marcaba ritmos, instalaba ídolos y definía conversaciones. Ahora, en un ecosistema fragmentado y vertiginoso, vuelve a ponerse en el centro de la escena. Ya no como la heroína de una historia escrita, sino como jugadora de un presente imprevisible.