Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Esqueletos humanos en el Museo Vrolik, un pequeño museo de anatomía ubicado dentro del Centro Médico Universitario de Ámsterdam que data del siglo XIX

Hace algunos años, Menucha Latumaerissa encontró un libro de 1917 en una tienda de segunda mano que despertó su curiosidad. El libro describía estudios realizados sobre cráneos humanos del archipiélago de las Molucas, en Indonesia. Estos cráneos habían sido llevados a los Países Bajos durante el periodo en que Indonesia fue colonizada por los holandeses y examinados por investigadores en el campo de la “ciencia racial”.

Latumaerissa, de 45 años, funcionario de aduanas neerlandés con raíces familiares en el archipiélago de las Molucas, tiene como afición investigar todo lo relacionado con el pueblo moluqueño. Tras la guerra de independencia de Indonesia, una pequeña diáspora de las islas Molucas comenzó a llegar a los Países Bajos en 1951, pero fue obligada a vivir en campos de internamiento y barrios minoritarios.

Latumaerissa se preguntó: ¿podrían esos cráneos seguir en los Países Bajos después de tantos años?

Tras una investigación, Latumaerissa los localizó en el Museo Vrolik, un pequeño museo anatómico ubicado en el Centro Médico Universitario de Amsterdam, que data del siglo XIX. Allí se exhiben frascos con partes del cuerpo, como pies y orejas, así como fetos con malformaciones, junto a vitrinas llenas de cráneos y huesos.

Menucha Latumaerissa, funcionario de aduanas holandés, localizó cráneos en el Museo Vrolik procedentes del archipiélago de las Molucas en Indonesia

Hoy, los cráneos moluqueños han regresado al archipiélago del que procedían. Su presencia anterior en el museo solo se recuerda por los soportes metálicos que los sostenían. Estos soportes permanecen en vitrinas vacías a la entrada del Museo Vrolik como parte de la exposición Imagine: The Future of Human Remains from Colonial Contexts, que estará abierta hasta el 27 de junio de 2027.

La intención, según Laurens de Rooy, director del museo, es llamar la atención sobre estos fondos problemáticos. “Lo que debe subrayar es la idea de que, en una situación ideal, colecciones como estas —colecciones racializadas— deberían llegar a su lugar de descanso final, junto a sus comunidades”, afirmó. “Los soportes vacíos muestran esta ausencia importante para que no olvidemos que estas cosas ocurrieron”.

La muestra plantea un dilema al que se enfrenta el Museo Vrolik y muchos otros museos europeos en la actualidad: ¿qué hacer con los restos humanos de la era colonial que conservan?

“Sentimos vergüenza, pero también responsabilidad”, dijo De Rooy. “¿Qué significa tener estos restos aquí? Debemos encontrar una manera de abordar estas colecciones”.

Una exposición en el Museo Vrolik. Anatomistas como Frederik Ruysch, en Ámsterdam, desarrollaron métodos para conservar especímenes humanos y animales en frascos como herramientas educativas y para espectáculos

En colecciones europeas hay miles de restos humanos de la era colonial, incluidos cráneos, esqueletos, momias, cabellos y dientes. Muchos proceden de fondos anatómicos empleados en la investigación científica y otros pertenecen a museos de historia natural. La mayoría se obtuvo de hospitales locales, fosas comunes o mediante comercio de esqueletos. Una pequeña parte fue reunida a través de saqueos arqueológicos o tomada como trofeo de tierras colonizadas en áfrica, Asia y Oceanía.

Estados Unidos cuenta desde 1990 con la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, que exige a las instituciones culturales reconocer y devolver restos indígenas cuando sea posible. La Unión Europea no cuenta con legislación similar para sus estados miembros. En cambio, las instituciones europeas se rigen por una serie de leyes locales y normativas, además de directrices éticas establecidas por países o consejos museísticos.

Steph Scholten, miembro del consejo del Consejo Internacional de Museos, una asociación global, indicó que su organización pidió a los miembros realizar investigaciones de procedencia sobre todos los restos en sus colecciones y devolver lo que puedan. “‘Rehumanizar’ es una palabra realmente importante en este proceso”, afirmó Scholten.

Los museos europeos han recolectado cráneos y huesos desde sus orígenes como “gabinetes de curiosidades” en el siglo XVII. Anatomistas como Frederik Ruysch en ámsterdam desarrollaron métodos para conservar especímenes humanos y animales en frascos, tanto con fines educativos como de exhibición, lo que llevó a exposiciones museísticas más estructuradas en el siglo XVIII.

El archipiélago de las Molucas estuvo bajo el control de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales durante todo el siglo XVIII y fue gobernado por otros administradores neerlandeses hasta 1945

No fue hasta finales del siglo XIX cuando científicos y antropólogos recopilaron huesos humanos en nombre de la “ciencia racial”. Con frecuencia, recolectaron especímenes de pueblos indígenas y comunidades locales en colonias y los llevaron a Europa, donde se emplearon técnicas como la “craniometría” y la “antropometría” para inventar jerarquías usadas como justificación de la subyugación colonial, la discriminación y la esclavitud. Estas teorías influyeron en la eugenesia y el genocidio.

Actualmente, estas ideas son un tabú y los museos que aún conservan esas colecciones buscan distanciarse de las ideologías que guiaron esas prácticas.

“Lo que tienen en común los museos es que todos lo ven como un problema, y eso ya es un avance”, señaló Jos van Beurden, experto en repatriaciones y principal investigador de la Universidad Libre de ámsterdam. “Cada uno lo aborda de forma diferente, aunque hay muchas similitudes. Algunos son más proactivos que otros”.

El Instituto Karolinska de Estocolmo, fundado en 1810, recolectó y midió cráneos para estudiar características raciales, entre otras cosas. Llegó a poseer miles de restos humanos, pero en la década de 1940, tras cambiar de ubicación, muchos fueron cremados o desechados. Solo queda alrededor del 5% de la colección original.

“Sentimos vergüenza, pero también responsabilidad”, dijo Laurens de Rooy, director del Museo Vrolik

Actualmente, según Eva Ahren, responsable de historia y patrimonio médico del Karolinska, alrededor de la mitad de los 700 cráneos conservados provienen de países no europeos.

“Todas estas prácticas de colección fueron coloniales en cierto modo, porque dependían de las estructuras coloniales de la época y de redes comerciales”, explicó. Los exploradores científicos “recibían listas de deseos de los museos para conseguir hierbas o plantas, productos animales, pieles, aves, pero también cráneos”.

Desde 2015, el Karolinska ha repatriado 122 cráneos a Australia, Finlandia, Norteamérica y la Polinesia Francesa, añadió Ahren. Explicó que le gustaría devolver más, pero que a menudo el instituto carece de documentación suficiente para saber de dónde provienen los restos.

Los museos alemanes se han enfrentado a problemas algo diferentes al intentar repatriar sus colecciones de restos. Aunque en muchos casos desean devolverlos, las leyes locales exigen que la solicitud sea realizada por un gobierno.

Se desconoce la procedencia de muchos otros restos humanos de la colección

El Museo de Prehistoria de Berlín ha llevado a cabo dos grandes proyectos de investigación, con un coste de unos 4 millones de dólares, para determinar el origen de más de 1.500 cráneos de su colección, según Bernhard Heeb, responsable de sus fondos antropológicos. Algunos han sido repatriados a Hawái, Chile y Japón, pero varios países africanos contactados no quisieron recibirlos.

“Políticamente, no existe voluntad por parte de los países africanos”, dijo Heeb. “Nosotros manifestamos nuestra disposición a repatriar, pero nadie los ha reclamado. Las familias han dicho que quieren recuperar los restos de sus antepasados, pero los gobiernos lo han impedido”.

Otro museo alemán, vinculado al hospital Charité de Berlín, ha tenido una experiencia diferente, según su exdirector, Thomas Schnalke. Desde 2011, el museo de historia médica ha participado en diez eventos de repatriación con Australia, Namibia, Nueva Zelanda, Paraguay y Tanzania, entregando hasta ahora 216 restos ancestrales.

Schnalke explicó que en 2010 el director ejecutivo de Charité dejó claro que “los especímenes del pasado colonial ya no son objeto de estudio en investigación antropológica ni en exposiciones”, y que la institución estaba “totalmente dispuesta a repatriar”.

“Esto nos ayudó a entablar conversaciones y a organizar ceremonias de repatriación”, señaló Schnalke.

Los museos europeos han coleccionado cráneos y huesos desde sus orígenes como gabinetes de curiosidades en el siglo XVII

En el caso del Vrolik, la repatriación de los restos moluqueños se debió sobre todo a los esfuerzos de Latumaerissa, quien trabajó con De Rooy, el director, para descubrir que los cráneos descritos en el libro de 1917 habían sido tomados cinco años antes, en 1912, de un pueblo llamado Amtufu. Un médico militar neerlandés los extrajo de un sitio de enterramiento y los llevó a Amsterdam.

“Me da tristeza”, declaró Latumaerissa en una entrevista. “Los holandeses destruyeron todo lo nuestro, nuestro idioma, nuestra cultura. Primero lo prohibieron, tuvimos que convertirnos al cristianismo y aprender neerlandés, y después exhibieron y comerciaron con los cráneos de nuestros antepasados”.

También le indignó que los antropólogos de aquella época se interesaran más por clasificar a su pueblo que por comprender su herencia.

“Estudiaron a nuestra gente para la ciencia racial, miraron nuestro cabello y dijeron: ‘Esto es más polinesio que asiático’”, relató. “No entiendo por qué hacían eso. También se nos puede preguntar. Se puede valorar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones. ¿No es suficiente?”

Latumaerissa ahora busca que otro conjunto de restos en otro museo neerlandés sea devuelto: el esqueleto completo de una bebé que fue llevado desde las Islas Aru, también parte del archipiélago de las Molucas, en 1929. “Lo quieren de vuelta”, dijo, “para darle algo de paz”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Ilvy Njiokiktjien / The New York Times]