Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

La exparticipante de Gran Hermano vivió un complicado momento en el reality español (Video: X)

El inicio de la segunda temporada de La Cárcel de los Gemelos en España sumó rápidamente un episodio de tensión inesperada. A solo dos días del comienzo del reality, la argentina Coty Romero sufrió una descompensación dentro de la casa y el clima de encierro se convirtió en escenario de preocupación colectiva.

La convivencia, que ya venía marcada por el desafío constante y la presión del formato, se vio alterada cuando varios participantes advirtieron que Coty no se sentía bien. Las imágenes y los audios registraron el momento en el que sus compañeros lo advirtieron e intentaron ayudarla: algunos trataron de calmarla con palabras de aliento y gestos de contención, otros pidieron llamar a seguridad y asegurarse de que recibiera atención médica. “Respirá hondo, que te lo juro que no te va a pasar nada. Estoy contigo, ¿vale? Nadie te va a hacer nada”, se escucha en el intercambio, mientras otros ofrecían abrigos o preguntaban si necesitaba algo más.

El personal del programa intervino para controlar la situación y, pese a la insistencia de algunos amigos por acompañarla, Coty fue asistida en privado para recuperar la estabilidad. La escena dejó ver el impacto emocional y físico que pueden tener estos formatos de convivencia bajo presión, así como el papel del grupo para brindar apoyo inmediato. El episodio puso en primer plano la vulnerabilidad de los participantes y mostró que, detrás del juego y la competencia, la salud y el cuidado mutuo terminan siendo fundamentales en la dinámica de cualquier reality. Esto también se dio luego del enfrentamiento que tuvo la correntina con La Falete, una de las participantes más polémicas del ciclo.

A poco tiempo de su llegada al reality, Coty Romero se peleó con otra participante ante las cámaras (La Cárcel de los Gemelos)

El año pasado, la joven se abrió públicamente sobre su salud mental y reveló las consecuencias invisibles que dejó su paso por Gran Hermano. En una entrevista en Resu en vivo (Luzu TV), la influencer relató con crudeza y honestidad las dificultades emocionales y personales que atravesó: “En un momento estuve bastante mal. No quería ni siquiera vivir. Me sentía sola. Claro, yo de un pueblo, de repente a la ciudad”.

El ingreso al reality, que la puso ante millones de espectadores, implicó también tener que dejar atrás una parte de sí misma: “Me tuve que despedir también de esa Coty de Corrientes capital para darle la bienvenida a la Coty de Buenos Aires, de los medios, que tocó vivir todo esto y no estaba preparada”. Antes de sumarse al programa, Coty tenía “108.000 seguidores en Instagram, lo cual definía como un alcance modesto y local”. Sin embargo, después de salir de la casa, ese número saltó a un millón casi de inmediato: “No lo podía entender, al principio yo veía las cosas lindas, hasta que me tocó ver cosas tristes y ahí uno se centra, lamentablemente, en esas cosas”.

“Se metían con mi cuerpo, con mi familia, con mi religión, inclusive. La gente no tenía límites y eso a mí me afectó un montón”, reveló acerca de los ataques que recibió. El acoso digital pronto generó consecuencias emocionales graves: “Yo me autoflagelé en un momento y la pasé muy mal porque me sentía sola. Yo no estaba sola, tenía a mi familia y mis amistades”, pero el aislamiento emocional era difícil de erradicar. A pesar del apoyo de su círculo íntimo, sentía la presión de mantener una imagen fuerte: “Para el afuera tengo que mostrar que estoy bien. Era como sentir que me pateaban en el piso, por encima me criticaban, me bardeaban. Me metí en una situación en la que sabía que iba a ser así, pero fue difícil”.

La influencer se abrió acerca de sus problemas de salud mental luego de su paso por Gran Hermano (Video: Resumido-Luzu TV)

La salida del pozo fue posible gracias al apoyo de sus allegados y al inicio de terapia. “Mi familia y mis amistades a mí me sacaron del pozo en el que estaba. Me ayudaron un montón porque me acompañaron y empecé terapia”. El reencuentro con sus raíces fue fundamental: “Lo que vale es lo que uno tiene. O sea, conectar con mis raíces, mi familia y mis amistades de siempre era lo que valía. Cada vez que estoy medio mal, a veces voy a Corrientes, me recargo un poquito y vuelvo con otras energías”.

Además de soportar el acoso social, Coty atravesó decepciones personales en su nuevo entorno: “También me he cruzado con un montón de gente que te mostraba una sonrisa y por atrás te estaba clavando un puñal y era retriste eso. Obviamente, yo entiendo que los medios son un poco así. Y eso me decepcionaba un montón”.