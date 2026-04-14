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Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

La especie, que actualmente se encuentra en peligro de extinción, fue captada por una cámara trampa en una zona inusual

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Imagen de cámara trampa mostrando un jaguar con manchas oscuras y fondo claro, caminando hacia la derecha en un bosque denso con vegetación verde y amarilla en el suelo
Cámaras trampa de la organización Panthera captan imágenes inéditas del jaguar en un hábitat a 2.200 metros de altitud (Panthera-Honduras)

Un nuevo hito quedó marcado en el mundo animal luego de la confirmación del avistamiento de un jaguar de las nubes en Honduras. Se trata del primer registro en más de una década en la zona y las imágenes captadas por cámaras trampa revelan la presencia de este felino en uno de los hábitats más remotos y elevados del país. Este hecho ha despertado entusiasmo en la comunidad científica y ambientalista por la singularidad del caso en una zona boscosa que alcanza los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El descubrimiento fue realizado el 6 de febrero gracias a cámaras de caza operadas por la organización Panthera, especializada en la conservación de felinos salvajes, recogió CNN. Se trata de un joven macho solitario y el apodo corresponde a su inhabitual presencia en el hábitat nuboso de la sierra.

Los expertos y cuidadores aseguran que se trata de una señal positiva para la conservación en la región, ya que este tipo de animales suelen habitar en altitudes inferiores a los 1.000 metros y sus avistamientos en zonas elevadas son escasos. Según los especialistas, solo se han documentado tres registros de jaguares en áreas de gran altitud en Honduras, el último en 2016.

Franklin Castañeda, director de la organización de conservación de los felinos, destacó que la montaña donde fue visto el felino ha sido objeto de vigilancia durante los últimos 15 años, con monitoreo continuo en la última década. “La deforestación y la caza furtiva son las mayores amenazas, y hemos estado trabajando para combatirlas”, agregó en diálogo con CNN.

Amenazas del jaguar de las nubes

El hallazgo trajo alivio a los especialistas, ya que la supervivencia del jaguar en Honduras enfrenta retos graves, entre los que destacan la deforestación, la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Desde 2001 hasta 2024, el país ha perdido aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo que representa el 19% de su superficie total, según datos de Global Forest Watch. Esta reducción se atribuye principalmente a la expansión de la agricultura permanente, que incluye tanto plantaciones como pastizales, y ha fragmentado significativamente el entorno natural de los grandes felinos.

En cuanto a la cacería, también se trata de una amenaza directa para las especies de las que dependen como presas, como lo son los venado brocket, el pecarí y la iguana. Castañeda explicó que el descenso en las poblaciones de estos animales afecta directamente al suministro de alimento del jaguar, complicando su supervivencia. Además, la presión sobre los hábitats se incrementa debido a la explotación agrícola y maderera ilegal, actividades que siguen presentes a pesar de las medidas de protección.

Imagen monocromática de un jaguar con pelaje manchado y ojos brillantes, caminando de izquierda a derecha en la oscuridad de la selva
En Honduras solo existen tres registros de jaguares en zonas de gran altitud, con el más reciente anterior fechado en 2016 (Panthera-Honduras)

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), estos ejemplares han perdido el 49 % de su área de distribución histórica en América. Mientras que la mayor población permanece en la Amazonia, las demás se consideran en peligro de extinción o en peligro crítico.

Los esfuerzos para conservar una especie en peligro de extinción

Tras el avistamiento, diversos actores en Honduras han intensificado acciones de conservación y restauración de hábitats. El gobierno hondureño implementó el Plan de Deforestación Cero 2029, que busca frenar la pérdida de bosques para finales de la década y restaurar 1,3 millones de hectáreas de cobertura forestal. Para apoyar esta meta, se desplegó una fuerza de patrulla militar de 8.000 efectivos dedicada a disuadir y prevenir actividades agrícolas y madereras ilegales, detallaron desde CNN.

En tanto, el bosque Sierra del Merendón y las inmediaciones tiene prioridad desde 1987 en cuanto a la protección. En aquel año se reconoció su papel como cuenca hidrográfica vital para las comunidades vecinas. Actualmente, estas áreas cumplen una función crucial como hábitat de grandes felinos, algo que solo se comprendió plenamente en los últimos años, según explicó el director de Panthera en Honduras, Franklin Castañeda.

Además de las acciones gubernamentales, Panthera reforzó estrategias de conservación. Entre las medidas implementadas se encuentran la intensificación de patrullas de guardaparques, el uso de cámaras trampa y monitores acústicos ocultos, así como programas de reintroducción de especies presa. Estos esfuerzos han contribuido a la disminución de la caza furtiva y a la revitalización de los bosques, creando condiciones más favorables para los jaguares y otras especies de felinos.

La colaboración internacional también juega un papel relevante. El establecimiento de corredores de vida silvestre protegidos, como el de la Sierra del Merendón, ha contado con el apoyo de entidades como Wildlife Without Borders y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Además, colaboran con Rainforest Trust para crear el Refugio de Vida Silvestre Guanales, que conectará parques nacionales de Honduras y Guatemala, fortaleciendo la red de áreas protegidas para los felinos.

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