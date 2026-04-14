Economía

Habló el número uno de JP Morgan en la Argentina: “Lo que buscan los inversores es que haya previsibilidad”

En una entrevista con Infobae, el ejecutivo del banco norteamericano, sostuvo que los capitales quieren estabilidad y previsibilidad en las políticas para venir a la Argentina antes que nombres propios

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Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan en Argentina, remarcó la importancia de la estabilidad de políticas durante el evento de AmCham.

Lo que quieren los inversores es que las cosas no cambien, puede ser Milei o un continuador de Milei”, afirmó Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan en Argentina, durante una entrevista con Infobae en el evento organizado por la AmCham. Con esta declaración, Gómez Minujín sintetizó la principal demanda del capital internacional y local respecto al panorama económico argentino: la necesidad de estabilidad y previsibilidad en las políticas públicas, más allá de los nombres que ocupen el poder.

En la entrevista, Gómez Minujín explicó que los últimos meses en Argentina fueron complejos en materia de inflación, pero aseguró que fue la consecuencia de lo que sucedió en la previa de las elecciones legislativas. “Uno tiene que analizar siempre la economía hacia adelante, el impacto que estamos teniendo ahora, estos últimos meses que han sido bastante difíciles, son consecuencia de lo que pasó en septiembre y octubre, en donde el riesgo país se disparó, las tasas de interés estaban arriba del 100%”, sostuvo el presidente de JP Morgan.

Según el directivo del banco norteamericano, las tasas de interés hoy se encuentran en valores negativos respecto de la inflación, una situación que, en su visión, impulsará la actividad crediticia en el mediano plazo. “Esto va a generar más actividad en el crédito, con lo cual el beneficio de este se va a ver más adelante”, expresó Gómez Minujín frente a empresarios y referentes de la comunidad de negocios.

Captura – Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina – Infobae en Vivo
El interés por Argentina creció debido a la percepción de mayor previsibilidad, sostuvo Gómez Minujín.

Sin embargo, y distanciándose de la proyección del ministro de Economía, Luis Caputo, el ejecutivo aclaró que no puede determinar si se vienen los mejores 18 meses de las últimas dos décadas, aunque destacó la presencia de un cambio de tendencia. “Lo que sí sé es que en este momento hay una suerte de inflexión, en donde en los próximos meses vamos a ver si se resuelve el problema de Irán y el petróleo no se va arriba de los USD 100 de forma permanente, vamos a ver una caída de la inflación en los próximos meses, lo cual va a ser positivo, la gente va a sentir un poco más el beneficio de tener una inflación más baja”, explicó.

La relación con Estados Unidos

En el plano del financiamiento, Gómez Minujín afirmó que existen recursos disponibles para proyectos en Argentina, siempre que la política acompañe. “Hay mucha plata disponible para financiar Argentina, si la política acompaña, estos proyectos van a ocurrir. El tema es el puente hasta ese momento”. La condición para el ingreso de inversiones está ligada a la continuidad de las políticas y a la ausencia de cambios bruscos en la orientación económica, pero no a nombres propios.

Durante el diálogo con este medio, Gómez Minujín remarcó que los actores externos priorizan el rumbo del país por encima de cuestiones coyunturales. “Todas las cosas que están pasando con (Manuel) Adorni afuera no le están prestando atención, lo que están prestando atención es al rumbo del país. Sí tiene un impacto. ¿Qué pasa si Milei cae en las encuestas el año que viene y, como consecuencia de ello, hay un cambio de rumbo? Los inversores lo que buscan siempre es que haya más previsibilidad hacia adelante, que las cosas no cambien continuamente, que el péndulo no vaya de un lado hacia el otro”, sintetizó el titular de JP Morgan.

El escepticismo de los inversores, tanto extranjeros como locales, se vincula a la falta de continuidad en las políticas argentinas por un eventual cambio de rumbo o vuelta al pasado. “Como Argentina ha sido un país donde eso ha ocurrido todo el tiempo, hay incredulidad; la gente no cree que a Argentina le pueda ir bien. Tanto los inversores extranjeros como los locales muchas veces decimos si esta vez va a ser la oportunidad de Argentina o no”, sostuvo Gómez Minujín.

Gómez Minujín ve una oportunidad; yo una oportunidad única por la relación que construyó el presidente Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Gómez Minujín ve una oportunidad; yo una oportunidad única por la relación que construyó el presidente Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente del JP Morgan consideró que la clave para atraer capitales reside en mantener una línea constante, sin importar el liderazgo político. “Lo que quieren es que las cosas no cambien; puede ser Milei o un continuador de Milei, pero lo importante es que las políticas se mantengan. “Si volvemos de vuelta al populismo, a generar más empleos en el Estado, a subir los impuestos como el solidario, que lo único que hizo fue espantar empresarios de la Argentina”, señaló. En esa línea, resaltó la oportunidad que representa la alineación con Estados Unidos para el desarrollo de nuevos negocios y la llegada de inversiones. “Hoy yo veo una oportunidad única porque Estados Unidos tiene una alineación con Argentina como yo nunca vi en mis 30 años de JP Morgan”, afirmó.

El interés por las privatizaciones

El ejecutivo reconoció además que el interés de los inversores está sobre todo en los proyectos de privatización y concesiones. “Empresas enormes de miles de millones de dólares quieren que les cuente qué está pasando en la Argentina, eso antes no pasaba, eso cambió, hay una sensación de que quieren escuchar qué oportunidades hay en las áreas de privatizaciones, por ejemplo, en la privatización de trenes que va a salir a fines de abril, en las concesiones de rutas”, relató el presidente de JP Morgan.

El ejecutivo mencionó que muchos inversores están atentos a los avances legislativos y a la publicación de los pliegos de licitación. “Hay muchos inversores que están viendo esto, si el pliego de licitaciones sale ahora y la licitación sale el mes que viene, no van a esperar que Milei sea reelecto, siempre con el riesgo y la cuota de que la cosa cambie”, explicó Gómez Minujín.

A lo largo de su intervención, Gómez Minujín insistió en que la previsibilidad y la continuidad de las políticas económicas representan las verdaderas garantías para atraer inversiones y promover el desarrollo de proyectos. El mensaje dirigido tanto al ámbito político como al empresarial giró en torno al deseo de los inversores de evitar cambios de rumbo inesperados y mantener un marco estable para la toma de decisiones.

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