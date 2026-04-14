Cáncer de páncreas: una terapia experimental duplicó la supervivencia en un ensayo internacional

El cáncer de páncreas es el tercer más letal a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance en el tratamiento del cáncer de páncreas generó expectativas renovadas sobre la supervivencia a un año de los pacientes gracias a un fármaco experimental.

El medicamento desarrollado en la Universidad Northwestern, Estados Unidos, en combinación con la quimioterapia habitual, duplicó la tasa de supervivencia a doce meses y redujo el riesgo de muerte en un 38% en personas con la enfermedad en fase metastásica.

El hallazgo podría marcar un cambio relevante en el abordaje clínico del tercer cáncer más letal a nivel global.

El estudio internacional publicado hoy en Nature Medicine incluyó a 233 pacientes con cáncer de páncreas metastásico y demostró que el 44% de quienes recibieron elraglusib junto a la terapia estándar alcanzó un año de vida, mientras que en el grupo tratado solo con quimioterapia la cifra fue del 22%.

La mediana de supervivencia aumentó a 10,1 meses en el grupo experimental frente a 7,2 meses en el grupo control. El ensayo fue liderado por Northwestern Medicine bajo la coordinación del profesor Devalingam Mahalingam y se desarrolló en 60 centros de América del Norte y Europa.

El tratamiento experimental permitió que, al cabo de doce meses, el doble de pacientes con cáncer de páncreas metastásico continuara vivo en comparación con la quimioterapia tradicional. Además, el 13% del grupo experimental seguía con vida a los dos años, un dato no observado en quienes recibieron únicamente la terapia estándar, según los resultados del ensayo.

Los efectos secundarios del tratamiento experimental fueron similares a los de la quimioterapia tradicional, permitiendo que los pacientes mantuvieran sus rutinas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensayo clínico y resultados de supervivencia

El ensayo, aleatorizado y de fase II, se realizó en seis países y demostró un beneficio claro en la supervivencia al asociar elraglusib a la quimioterapia. Aunque el incremento promedio de vida fue de algunos meses, el impacto resultó relevante para los pacientes beneficiados.

La mayoría de los participantes estadounidenses falleció por progresión de la enfermedad, pero algunos superaron la media histórica de menos de un año de vida.

Mahalingam indicó que los resultados “proporcionan un optimismo cauteloso para los pacientes. Observar un beneficio de supervivencia en un cáncer tan difícil de tratar es alentador” y señaló la posibilidad de que el tratamiento tenga aplicaciones en otros tipos de tumores.

Mecanismo de acción y perspectivas futuras

La terapia desarrollada en los laboratorios de la Universidad de Northwestern hace casi 15 años y actúa bloqueando la proteína GSK-3 beta, responsable de favorecer el crecimiento tumoral y debilitar la respuesta inmunológica.

Este mecanismo no elimina directamente las células malignas, como la quimioterapia tradicional, sino que reprograma el microambiente tumoral y permite que las defensas naturales del organismo actúen contra el cáncer. El fármaco contribuye a restablecer la respuesta inmune, lo que podría explicar su eficacia.

El cáncer de páncreas casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los pacientes tratados, se detectaron aumentos de células inmunes en los tumores y que ciertos marcadores sanguíneos al inicio del ensayo se asociaron con una mayor supervivencia en el grupo experimental. Estos datos sugieren que elraglusib podría resultar más eficaz en personas cuyo sistema inmune ya está preparado para responder.

El equipo científico prepara un ensayo de fase III para confirmar estos resultados y estudia el posible uso de elraglusib en combinación con otras terapias, así como su aplicación en otros tumores sólidos, en línea con la tendencia hacia tratamientos personalizados.

Los pacientes tratados con el fármaco presentaron efectos secundarios similares a los de la quimioterapia: disminución de glóbulos blancos, fatiga y alteraciones visuales transitorias, todas ellas reversibles según el estudio. Las molestias fueron levemente más frecuentes en el grupo experimental, pero la mayoría de los pacientes pudo continuar el tratamiento.

La tolerancia general permitió mantener una rutina diaria relativamente estable para muchos participantes.

<br>