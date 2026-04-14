La angustia de Verónica Ojeda por el bullying que sufre Dieguito Fernando: “Ya no lo tolero más”

Verónica Ojeda se sinceró ante el mal momento que sufre su hijo Dieguito Fernando en su vida luego de su dicho viral tras la destitución de la jueza Makintach (LAM - América)

La muerte de Diego Maradona sigue generando repercusiones, no solo en la Justicia sino también en la vida cotidiana de su hijo menor, Dieguito Fernando. Luego de la destitución de la jueza Makintach en el juicio por el fallecimiento del astro, y en la víspera de la reanudación del juicio, la atención mediática volvió a posarse sobre Verónica Ojeda y su hijo, quienes fueron captados por la prensa en medio de la conmoción de aquel noviembre de 2025. Dieguito, con solo 13 años, quiso tomar la palabra y, con la autorización de su madre, pidió “Justicia por papá”. El video, lejos de pasar inadvertido, se viralizó rápidamente, pero también fue motivo de burlas y parodias en redes sociales, por lo que Verónica decidió romper el silencio y defender a su hijo en LAM (América).

“Ya no lo tolero más”, lanzó con firmeza frente a las cámaras. Ojeda relató cómo su hijo se enteró de los comentarios y burlas que circulaban sobre él: “Le llegaron esas burlas por redes“. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si Dieguito había llegado a ver esos mensajes, Ojeda no dudó en responder: “Claro que sí. Diego tiene 13 años y me preguntaba: ‘¿Por qué la gente se pone rulos como yo y me dice justicia por el padre?’ y yo le digo: ‘vos hiciste las cosas bien, hijo, esa gente es mala, no está mal lo que vos hiciste’”. La respuesta de la madre fue un intento de contener y proteger a su hijo del hostigamiento virtual y sus consecuencias.

Ojeda también hizo hincapié en el estado emocional de Dieguito y el impacto que estas situaciones tienen en su salud: “Él tiene un trastorno específico del lenguaje y un rasgo de autismo y la ansiedad que la gente le está provocando lo perjudica, por eso yo estoy saliendo a hablar, la tienen que cortar. No está bueno. Lo que la gente le está provocando no está bien, ya tienen que cortarla con esto desde el año pasado”.

Ojeda y su hijo durante el jury a la jueza Makintach, quien luego fue destituida del caso (AG La Plata)

Además, destacó el acompañamiento profesional y el rol fundamental del entorno cercano: “Lo estamos tratando con profesionales, hablándole mucho, conteniendo mucho; y aparte otra cosa, el apellido Maradona pesa un montón y eso magnifica”. Ojeda remarcó que, si bien la familia y los especialistas hacen un trabajo constante para cuidar a Dieguito, la presión social y el peso del apellido dificultan la situación.

En contraposición a lo que ocurre en el ámbito público, Verónica valoró el apoyo que recibe su hijo en la escuela: “En la escuela no es el problema, el problema es la sociedad”.

La gravedad de la situación quedó reflejada en un episodio reciente. “Él me mostró un video de él en TikTok y le tuve que explicar que todo eso era mentira”, contó Ojeda, visiblemente angustiada. “Todos los días es esto, por eso digo basta”, expresó, dejando claro el desgaste emocional y la preocupación diaria por el bienestar de su hijo.

La palabra de Dieguito Fernando Maradona luego de la destitución de la jueza Makintach

En otro tramo de la entrevista, Ojeda se refirió al video que realizó una humorista sobre Dieguito, que también se viralizó y multiplicó las críticas. “Mandame a mí que soy adulta, pero no a un niño de 13 años. ¿Por qué no voy a dejar que hable? ¿Por qué lo voy a esconder?”, se preguntó, reivindicando el derecho de su hijo a expresarse y a ser escuchado sin miedo a las burlas. La madre de Dieguito también fue blanco de críticas por haber permitido que su hijo hablara en ese momento tan delicado.

Sobre la humorista, Ojeda relató: “Le pedí por favor que borrara ese video patético de sus redes sociales, burlándose de mi hijo y riéndose. Lo borró, pidió disculpas, pero el daño ya lo hizo porque lo vio mucha gente”, aseguró, aunque prefirió no revelar la identidad de la persona.

La historia de Dieguito Fernando y el pedido de justicia por su padre siguen generando repercusión, debate y, lamentablemente, también episodios de violencia digital. Verónica Ojeda, con la entereza que la caracteriza, volvió a poner el foco en el daño que puede causar la exposición de los chicos y la importancia de acompañar, contener y proteger a quienes atraviesan situaciones tan complejas y dolorosas en el ojo público.