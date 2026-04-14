Ciencia

El gen APOE4 vinculado al riesgo de Alzheimer podría afectar la salud ósea

Los resultados muestran que estos cambios aparecen antes de los primeros signos en la función cognitiva, según un estudio en ratones

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La osteoporosis en mujeres puede anticipar el deterioro cognitivo, una relación que sugiere una conexión entre huesos y memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajo realizado por el Instituto Buck para la Investigación del Envejecimiento y la Universidad de California en San Francisco, publicado en Advanced Science, analiza cómo el gen APOE4, vinculado al riesgo de Alzheimer, impacta en la salud de los huesos en modelos de ratón.

El estudio muestra que los efectos de este gen aparecen en el tejido óseo mucho antes de que surjan síntomas cerebrales y que no se detectan mediante los estudios habituales de imagen.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en personas mayores y afecta de manera progresiva la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, comienza de manera lenta y las primeras señales pueden confundirse con el envejecimiento normal. Los síntomas incluyen dificultad para recordar eventos recientes, desorientación en lugares conocidos y problemas para comunicarse o cuidar de uno mismo.

La edad es el principal factor de riesgo, aunque también influyen antecedentes familiares y ciertos aspectos de la salud y el estilo de vida. Actualmente, no existe un tratamiento que detenga la enfermedad, pero algunos medicamentos pueden ayudar a retrasar el avance de los síntomas por un tiempo limitado.

Científicos descubren un interruptor que podría detener la osteoporosis y fortalecer los huesos en la vejez
El gen APOE4, vinculado al riesgo de Alzheimer, impacta la calidad del hueso en hembras de ratón mucho antes de que surjan síntomas cerebrales

Las investigaciones actuales buscan entender cómo los procesos biológicos que caracterizan a la afección pueden tener efectos más allá del cerebro. En este contexto, estudiar los cambios en otros tejidos, como el hueso, permite explorar si existen alteraciones tempranas vinculadas a factores genéticos conocidos por aumentar el riesgo de Alzheimer.

El análisis muestra que, a medida que los huesos envejecen, aumentan ciertas proteínas relacionadas con enfermedades como el Alzheimer. Entre ellas se encuentran la apolipoproteína E (APOE) y la proteína precursora amiloide (APP). El estudio encontró que la cantidad de APOE en los osteocitos (las células encargadas de mantener el hueso) es el doble en hembras ancianas que en machos jóvenes. Para llegar a este resultado, el equipo examinó más de 1.900 proteínas diferentes presentes en los huesos de ratones de laboratorio.

La concentración de APOE crece con la edad y afecta especialmente a las hembras, lo que no solo refleja el envejecimiento del hueso, sino que también apunta a una debilidad común entre huesos y cerebro frente a ciertos factores genéticos.

Al utilizar ratones modificados para portar versiones humanas del gen APOE (APOE2, APOE3 y APOE4), los investigadores observaron que APOE4 provoca cambios importantes en las moléculas que forman el hueso de las hembras. Estos cambios resultaron incluso más marcados que los detectados en el hipocampo, una zona del cerebro clave para la memoria. Sin embargo, estas alteraciones no se reflejan en la forma ni en la densidad del hueso cuando se estudia con los métodos habituales.

El proceso experimental para entender cómo un gen afecta la calidad ósea

Ratón de laboratorio en investigación sobre enfermedades neurodegenerativas - VisualesIA ScribNews
Ratones modificados con versiones humanas del gen APOE permitieron analizar cómo los cambios genéticos influyen en la calidad del hueso y el cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

Los experimentos se realizaron con ratones que tenían versiones humanas del gen APOE, criados bajo condiciones controladas en laboratorio. El equipo de investigación extrajo y estudió tanto huesos como tejido cerebral de animales de ambos sexos y distintas edades, poniendo especial atención en comparar los resultados entre machos y hembras.

Para analizar los efectos de cada variante del gen APOE, los científicos emplearon técnicas avanzadas que permiten observar los cambios en las proteínas y el material genético de las células. Los resultados demostraron que el gen APOE4 provoca muchas más alteraciones en las hembras que en los machos. Por ejemplo, se detectaron cambios en 146 genes diferentes en el hueso de hembras mientras que en los machos solo se identificaron 22. Además, la mayoría de los cambios en las proteínas de las hembras están relacionados con procesos metabólicos, el sistema inmune y hormonas.

El estudio explica que las pruebas habituales de imagen y resistencia del hueso, como las radiografías o los análisis de densidad mineral, no muestran diferencias notables entre los grupos. Sin embargo, al evaluar cómo responde el hueso a la fuerza, se vio que las hembras con APOE4 presentan huesos más frágiles y menos elásticos. Esta fragilidad no se debe a tener menos hueso, sino a que las células encargadas de mantener su estructura pierden la capacidad de conservar los pequeños canales internos que le dan resistencia frente a fracturas.

Cómo los resultados abren nuevas posibilidades para la detección temprana y el cuidado de la salud ósea

(Imagen Ilustrativa Infobae)
APOE4 provoca muchas más alteraciones en las hembras que en los machos, con cambios en 146 genes diferentes en el hueso femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostienen que el descubrimiento de la relación entre APOE4 y la disminución de la calidad ósea en hembras podría tener importantes consecuencias para el diagnóstico y tratamiento tanto de la osteoporosis como del Alzheimer. Los hallazgos sugieren que los osteocitos podrían convertirse en centinelas biológicos para detectar de manera precoz el deterioro cognitivo en mujeres portadoras de APOE4. Esta hipótesis se apoya en la observación de que la osteoporosis anticipa la aparición de síntomas de Alzheimer por varios años.

Lisa Ellerby, profesora e investigadora en genética del Alzheimer, explicó: “Creemos que intervenir sobre la función de los osteocitos podría abrir una nueva vía para preservar la calidad ósea en mujeres con este perfil genético”.

El estudio enfatiza la necesidad de que la investigación biomédica contemple el organismo como un sistema integrado, en el que las patologías no se desarrollan de forma aislada. Los autores afirman que la integración de enfoques permitirá diseñar estrategias de intervención más eficaces para combatir enfermedades asociadas al envejecimiento.

Temas Relacionados

AlzheimerCerebroDemenciaSaludCienciaHuesosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo la IA ayuda a detectar el cáncer de mama con mayor precisión: las claves de un nuevo estudio

Un trabajo publicado en The Lancet y liderado por el cardiólogo Eric Topol sostiene que el uso de algoritmos podría redefinir los estándares de prevención

Cómo la IA ayuda a detectar el cáncer de mama con mayor precisión: las claves de un nuevo estudio

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Estudios recientes señalan que ciertas carnes y pescados pueden mejorar el desempeño físico y la recuperación muscular, convirtiéndose en aliados claves para quienes buscan optimizar su rendimiento sin depender exclusivamente de suplementos

Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

Cuáles son los 3 alimentos que impulsan la longevidad, según una revisión internacional

Un análisis internacional a más de 3 millones de personas reveló que ciertos productos fermentados, presentes en muchas dietas cotidianas, se asocian con menor riesgo de muerte y mejor salud cardiovascular a largo plazo

Cuáles son los 3 alimentos que impulsan la longevidad, según una revisión internacional

El cerebro anticipa qué va a pasar: cómo un nuevo modelo del MIT podría cambiar lo conocido en neurociencia

El estudio plantea un cambio de paradigma y deja atrás las teorías basadas en la secuencia estímulo-cognición-respuesta. Los detalles de una investigación que sostiene que la mente construye la percepción a partir de la experiencia previa

El cerebro anticipa qué va a pasar: cómo un nuevo modelo del MIT podría cambiar lo conocido en neurociencia

Más allá del agua: bebidas calientes que también hidratan según la ciencia

Estudios científicos revelan que algunas opciones tradicionales pueden aportar la misma eficacia en la hidratación diaria, desmitificando ideas sobre el consumo de líquidos y ampliando las alternativas saludables para todas las edades

Más allá del agua: bebidas calientes que también hidratan según la ciencia
DEPORTES
El emotivo recuerdo de la Fórmula 1 sobre el último Gran Premio en Argentina antes de la exhibición de Colapinto con su Alpine

El emotivo recuerdo de la Fórmula 1 sobre el último Gran Premio en Argentina antes de la exhibición de Colapinto con su Alpine

Conmoción en el fútbol: mataron a una joven promesa durante un robo al micro de su equipo

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG definirán los primeros dos semifinalistas de la Champions League: todo lo que hay que saber

El legado de Mourinho en el Real Madrid: ambición, exigencia y clásicos inolvidables

TELESHOW
Ricky Sarkany y el legado eterno de su hija Sofía: la escena del último adiós que emocionó a Mario Pergolini

Ricky Sarkany y el legado eterno de su hija Sofía: la escena del último adiós que emocionó a Mario Pergolini

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos

Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La vida oscila, como un péndulo, de atrás hacia adelante, entre el dolor y el aburrimiento”

El hallazgo del “abuelo de los simios” actuales reconfigura el mapa evolutivo