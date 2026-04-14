Los secretos detrás del test del coeficiente intelectual: así se mide tu capacidad

La escala del coeficiente intelectual permite comparar habilidades cognitivas entre personas y grupos de distintas edades, consolidándose como referencia educativa y diagnóstica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coeficiente intelectual (CI) sigue siendo una de las métricas más utilizadas para evaluar la capacidad cognitiva en relación con la población general. Desde su aparición formal en 1912, se empleó como referencia para interpretar diferencias individuales en el razonamiento y la comprensión.

El término fue acuñado por William Stern, quien definía el CI como un puntaje que relaciona la edad mental de una persona con su edad cronológica, multiplicando el resultado por 100. Así, un niño de diez años con una edad mental equivalente obtendría un puntaje de 100, mientras que si su desempeño fuera superior o inferior a su edad, el puntaje reflejaría esa distancia.

Esta fórmula permitió establecer una escala común para comparar habilidades intelectuales entre distintas personas y grupos etarios, consolidándose como herramienta diagnóstica en ámbitos educativos y científicos. Según el sitio de divulgación científica HowStuffWorks, el desarrollo del CI respondió a la necesidad de clasificar el rendimiento académico y adaptar la enseñanza a diferentes capacidades.

El rango promedio del coeficiente intelectual se sitúa entre 90 y 110 puntos, con solo el 2% de la población alcanzando un CI superior a 130 (Imagen ilustrativa Infobae)

Rangos y cifras del CI: interpretación de los puntajes

La escala de coeficiente intelectual se basa en una distribución estandarizada, con 100 como puntaje medio. Un CI de 90 a 110 se considera promedio, mientras que valores entre 80 y 90 se ubican por debajo de la media. Quienes obtienen entre 70 y 80 están en el límite inferior, y puntajes menores a 70 pueden indicar una discapacidad intelectual.

Solo el 2% de la población alcanza un puntaje superior a 130, umbral que utiliza la organización internacional de personas con alto CI, Mensa, para admitir nuevos miembros. Si bien estos valores ofrecen referencias sobre la inteligencia general, han sido reportados como casos excepcionales los de Albert Einstein y Stephen Hawking, quienes tenían CI estimados en 160.

El matemático Terence Tao ha declarado un puntaje de 220 y la escritora Marilyn vos Savant registra el puntaje más alto documentado, con 228. El texto indica que factores como el acceso a la educación o la nutrición pueden influir negativamente en los resultados, y que los puntajes extremadamente bajos suelen asociarse a discapacidades graves.

Casos destacados como Albert Einstein, Stephen Hawking o Marilyn vos Savant sobresalen con puntajes de CI superiores a 160, lo que ilustra la excepcionalidad de estos valores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué miden las pruebas de CI

Las pruebas de CI buscan evaluar la capacidad general para resolver problemas y comprender conceptos, considerando habilidades como el razonamiento, la percepción de relaciones, la memoria y el manejo del lenguaje.

Entre las áreas abordadas se encuentran la visualización espacial, la destreza matemática, la comprensión verbal y la memoria auditiva o visual. Los especialistas afirman que quienes destacan en una de estas categorías tienden a obtener buenos resultados en las demás: de allí surge la hipótesis de un factor general de inteligencia, denominado “g”.

Por ese motivo, los test más reconocidos —como la escala de Wechsler o el test Stanford-Binet— combinan diferentes tipos de preguntas para evitar sesgos hacia una sola destreza. El objetivo es que la evaluación represente de manera fiel la amplitud de las capacidades cognitivas del examinado.

Las pruebas de CI evalúan razonamiento, memoria, percepción de relaciones y manejo del lenguaje para estimar la inteligencia general o factor ‘g’ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibilidad de aumentar el puntaje de CI

Las investigaciones sobre el aumento del puntaje muestran resultados ambiguos. Aprender nuevos contenidos no eleva el CI automáticamente, aunque la estimulación intelectual puede favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas.

Hay pruebas de que una mejor alimentación y mayor estimulación en la primera infancia pueden mejorar el rendimiento, pero estos efectos habitualmente son transitorios en los niños y no producen incrementos permanentes en los adultos.

Según HowStuffWorks, la mayoría de los adultos no experimenta aumentos significativos en su CI a lo largo del tiempo, aunque mantener una vida intelectualmente activa —por ejemplo, resolviendo acertijos o adquiriendo nuevas destrezas— sí favorece cierta agilidad mental.

Algunos estudios mencionados señalan que el ejercicio físico puede elevar los niveles de factores neurotróficos en el cerebro, mientras que la educación continua también tendría un impacto positivo en los puntajes.

Aprender nuevos contenidos educativos no eleva automáticamente el puntaje de CI, aunque estimula las habilidades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas y limitaciones de las pruebas de CI

Las pruebas de CI han recibido cuestionamientos por no contemplar diferencias raciales, culturales y de clase, lo que puede afectar la representación de ciertos grupos en programas para estudiantes avanzados, especialmente en Estados Unidos.

Un estudio de 2010 analizó los CI en 108 países y halló que las naciones africanas presentaban puntajes más bajos, aunque otros expertos criticaron la metodología utilizada por no reflejar adecuadamente variables socioeconómicas y educativas.

Otra crítica frecuente es que el CI no refleja la complejidad de la inteligencia, ya que no mide la creatividad, las habilidades sociales, la sabiduría ni la toma de decisiones racionales. Aunque suele correlacionar positivamente con el éxito académico y profesional, existen numerosos ejemplos en los que el puntaje no predice logros.

En tanto, el texto describe una investigación donde la motivación de los niños para obtener una recompensa económica incidió más en su desempeño que su nivel intelectual de base.

Críticas frecuentes a las pruebas de CI señalan su falta de consideración de diferencias culturales, raciales y socioeconómicas, limitando su validez como medición universal de la inteligencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos notables y curiosidades sobre altos puntajes de CI

Entre los casos más notables se destaca William Sidis, considerado por algunos como la persona con mayor inteligencia registrada, con un CI entre 50 y 100 puntos superior al de Einstein.

A pesar de sus logros académicos y su dominio de varios idiomas desde muy joven, Sidis enfrentó dificultades personales y falleció a los poco más de cuarenta años, lo que alimenta el debate sobre la presión que afrontan los niños superdotados.

El artículo subraya que, más allá de los números, las historias personales de quienes poseen altos puntajes de CI suelen estar marcadas por desafíos sociales y emocionales.