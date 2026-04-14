Estudiantes de La Plata enfrentará a Cusco en busca de su primer triunfo en la Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata enfrenta a Cusco en busca de su primer triunfo en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata enfrentará a Cusco de Perú en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el objetivo de conseguir su primera victoria en el Grupo A de la Copa Libertadores. El encuentro, que dará inicio a las 19, representa la segunda presentación de ambos equipos en el certamen continental. El arbitraje estará a cargo del chileno José Cabero, acompañado en el VAR por Rodrigo Carvajal. Se podrá seguir por Fox Sports y Disney+.

El conjunto dirigido por Alexander Medina llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 como visitante ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia. En ese partido, el Pincha se puso en ventaja en los primeros minutos con gol de Tiago Palacios, aunque el equipo local consiguió igualar en la segunda parte. El empate obtenido en el estadio Atanasio Girardot fue considerado positivo en el cuerpo técnico debido a la dificultad que implica jugar en condición de visitante en territorio colombiano.

En el plano doméstico, Estudiantes atraviesa un presente destacado. Encabeza la zona A del Torneo Apertura argentino con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y tres derrotas. El último fin de semana, el equipo platense superó a Unión de Santa Fe 2-1 con un tanto de Mikel Amondaraín en tiempo de descuento. Además, el club ostenta el título de campeón vigente del fútbol argentino tras imponerse por penales ante Racing Club en la final del Torneo Clausura 2025.

El rival de turno, Cusco FC, afronta su primera experiencia en la máxima competición continental. En su debut, el elenco peruano cayó por 0-2 ante Flamengo de Brasil, que obtuvo la victoria con goles de Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique. La directiva de Cusco manifestó su descontento ante la Conmebol por decisiones arbitrales de Derlis López, quien anuló un gol de Marlon Ruidías mediante el VAR y no expulsó al ecuatoriano Gonzalo Plata de Flamengo tras una infracción.

A nivel local, Cusco se ubica en la sexta posición de la liga peruana, con 13 puntos obtenidos en cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Alejandro Orfila llega a este encuentro tras una semana sin competencia, ya que no disputó partidos por el torneo peruano debido a las elecciones presidenciales.

Probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; y Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Hora: 19:00.

Árbitro: José Cabero (Chile).

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.