Zelensky visitó una exposición militar junto a Merz y recibió el primer dron ucraniano producido en Alemania

Zelenskiy y Merz visitan una exposición de drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se familiarizaron este martes en la Cancillería con una serie de drones de diferente tipo y tamaño que empresas ucranianas y germanas producen conjuntamente.

Nada más llegar a la Cancillería, Zelensky y Merz recibieron explicaciones de al menos seis tipos de drones de parte de los empresarios que trabajan en ellos.

Uno de los drones de la muestra era de Auterion, especializado en sistemas operativos para drones autónomos con representación en EEUU y Alemania, y de Airlogix, una empresa ucraniana de tecnología de defensa.

Ambas compañías anunciaron en febrero pasado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich la creación de una empresa conjunta para fabricar sistemas aéreos no tripulados guiados por inteligencia artificial para Ucrania y países aliados.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy observan una presentación de equipo militar y drones fabricados en cooperación germano-ucraniana en Berlín, Alemania, el martes 14 de abril de 2026. Ebrahim Noroozi/Pool vía REUTERS

También en esa ciudad alemana Zelensky recibió de manos del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, el primero de los drones ucranianos producidos en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics, del tipo Linza, que este martes también estaba expuesto en la Cancillería.

La empresa conjunta, Quantum Frontline Industries (QFI) prevé una producción en serie a gran escala de 10.000 drones al año.

Los drones de producción conjunta sirven tanto para las Fuerzas Armadas ucranianas como para el Ejército alemán.

Los empresarios de las empresas dieron explicaciones sobre cada modelo a Zelensky y Merz, a quienes algunos de ellos incluso dieron tarjetas de visita.

Ucrania tiene una gran experiencia en el desarrollo propio de drones, incluidos algunos muy económicos, tras más de cuatro años de guerra rusa.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy watches a presentation of drones made in German-Ukrainian cooperation in Berlin, Germany, Tuesday, April 14, 2026. Ebrahim Noroozi/Pool via REUTERS

El frente de batalla en el país invadido ha pasado a estar dominado por los vehículos aéreos no tripulados y máquinas robóticas.

De hecho, Zelensky aseguró la víspera que el Ejército ucraniano tomó recientemente una posición rusa en el frente con una operación totalmente robotizada en la que no participó físicamente ningún soldado ucraniano.

“Estos son nuestros sistemas robotizados terrestres. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones”, dijo Zelensky en un vídeo en el que apareció hablando frente a tecnologías militares de distintos tipos.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy observan una presentación de drones fabricados en cooperación germano-ucraniana en Berlín, Alemania, el martes 14 de abril de 2026. Ebrahim Noroozi/Pool vía REUTERS

“Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector, Volia y otros sistemas terrestres robotizados han llevado a cabo ya más de 22.000 misiones en el frente en sólo tres meses”, indicó, y destacó la importancia que la consolidación de estas tecnologías está teniendo para no poner en riesgo a los soldados.

Según la oficina presidencial ucraniana, los sistemas terrestres no tripulados mencionados por Zelensky sirven para transportar munición y evacuar heridos en el frente, colocar minas explosivas, recabar inteligencia y abrir fuego contra el enemigo.

La visita de los drones conjuntamente desarrollados de Zelensky y Merz se produjo antes de la reunión bilateral entre ambos y las posteriores consultas entre sus dos gobiernos.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy observan una presentación de drones fabricados en cooperación germano-ucraniana en Berlín, Alemania, el martes 14 de abril de 2026. Ebrahim Noroozi/Pool vía REUTERS

Se trata de las primeras consultas gubernamentales desde 2004 cuando el entonces jefe de Gobierno germano era Gerhard Schröder y el presidente ucraniano Leonid Kuchma.

(Con información de EFE)