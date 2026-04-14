65 organizaciones serán reconocidas como las mejores para trabajar en Centroamérica: conozca los detalles

La ceremonia de premiación se realizará el 16 de abril en el Hotel Hilton San Salvador, con la presencia de líderes empresariales y especialistas de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde el salario ya no constituye el único factor decisivo, identificar las mejores organizaciones para trabajar se ha convertido en información clave tanto para colaboradores como para líderes de negocio.

En este contexto, el próximo 16 de abril, Great Place To Work® presentará los listados de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2026, un informe que destaca a aquellas organizaciones con culturas sólidas, buen clima laboral y alta capacidad para retener talento.

El listado reflejará la opinión de más de 200.000 colaboradores de 325 organizaciones de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, entre las cuales 65 organizaciones alcanzaron los estándares más altos y serán reconocidas en el evento.

Para participar, las empresas deben obtener la Certificación™ Great Place To Work® y cumplir un promedio del 70% en el Trust Index™. (Jaime Olivos)

Great Place To Work® señaló que alrededor de 62.000 colaboradores participaron directamente en la elaboración del listado, consolidando el estudio como uno de los análisis más completos sobre cultura organizacional en la región.

La entrega de reconocimientos se realizará en el Hotel Hilton San Salvador y reunirá a líderes empresariales y especialistas de diversas industrias. La jornada servirá como termómetro de las tendencias que están redefiniendo el mundo laboral en Centroamérica, al tiempo que distinguirá a las compañías más destacadas en prácticas de gestión de personas.

Factores que impulsan la permanencia laboral

La transformación acelerada en la gestión de personas en Centroamérica se refleja en una creciente demanda de entornos laborales justos, inclusivos y basados en la confianza. De acuerdo con Great Place To Work®, el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar® funciona como guía para comprender las estrategias más eficaces en la construcción de culturas organizacionales robustas.

Unos 62.000 colaboradores participaron activamente en la elaboración del ranking, consolidando el estudio como referencia en el clima laboral centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, algunos indicadores preliminares del estudio permiten anticipar que las dimensiones más valoradas dentro de las culturas laborales evaluadas son la justicia (93%), la imagen corporativa (91%) y el trabajo en equipo (90%).

Durante el evento se presentará más información y se darán a conocer nuevos detalles del análisis completo.

Métodología de evaluación

El informe se diferencia por su enfoque en la experiencia real de los colaboradores. La metodología emplea herramientas como el Trust Index™, junto con evaluaciones culturales que miden la calidad del ambiente laboral. Para participar, las empresas deben contar con la Certificación™ de Great Place To Work®, obtenida al alcanzar un promedio de 70% en el Trust Index™ y completar el Culture Brief™.

El ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® 2026 posiciona a las organizaciones destacadas como referencia en prácticas de gestión de personas y sostenibilidad empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se requiere que las organizaciones tengan al menos 20 empleados y, para aquellas con más de 51 colaboradores, la presentación del Culture Audit™. Este proceso, detalló Great Place To Work®, garantiza un estándar riguroso y posiciona al ranking como uno de los más robustos a nivel global en cultura organizacional.

El regreso de El Salvador como sede

La elección de El Salvador como sede del evento tiene un valor simbólico para la región. La última edición presencial en este país fue en 2018 y, desde entonces, Centroamérica y el Caribe experimentaron cambios profundos en la concepción del trabajo y la gestión del talento.

El evento del 16 de abril funcionará como antesala de la publicación oficial de los listados de Los Mejores Lugares Para Trabajar® 2026. La jornada se propone visibilizar las mejores prácticas empresariales que influyen en la productividad y la sostenibilidad de las compañías en los países participantes.