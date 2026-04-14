América Latina

Cae una aeronave privada en Bolivia y hallan sin vida a sus dos tripulantes en un área remota de Cochabamba

Equipos de rescate localizaron los restos del avión que horas antes había llevado al ministro de Desarrollo Productivo a la ciudad de La Paz. Medios locales reportan que era de propiedad de su empresa familiar

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Restos de una avioneta gris y blanca con la matrícula CP-3243 esparcidos sobre hierba verde y tierra en un área boscosa, con una persona observando
La aeronave Cessna Citation que se accidentó en un área remota de Cochabamba había trasladado horas antes al ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Justiniano, a La Paz.

Una avioneta privada se accidentó este lunes en un área boscosa del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, tras haber perdido comunicación con la torre de control minutos después de despegar del aeropuerto de El Alto. El vuelo tenía como destino la ciudad oriental de Santa Cruz.

La aeronave, una Cessna Citation con matrícula CP-3243, había trasladado horas antes al ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, a la sede de Gobierno. Según reportes de medios locales, el avión pertenecía a la empresa maderera Exomad S.A., de la familia del ministro.

La avioneta partió a las 08.30 hora local (12.30 GMT) del aeropuerto de El Alto y 16 minutos más tarde perdió la comunicación con la torre de control. A partir de entonces, los radares detectaron un patrón de vuelo inusual y cerca de dos horas de navegación en círculos, presuntamente en pilotaje automático, antes de perder altitud de forma abrupta.

Dos hombres, uno de ellos hablando ante un micrófono con camisa azul y chaqueta oscura, y otro con traje gris y corbata roja, en una sala de conferencias
El ministro de Obras Públicas (d) brinda una conferencia de prensa junto a José Fanola, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Un informe técnico difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI) que a las 10:57, un radar secundario de Cochabamba detectó un descenso brusco de la aeronave. Ese hecho activó alertas operativas y se instruyó a otras aeronaves en vuelo a abandonar el sector por razones de seguridad.

Pasadas las 14:00, un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que realizaban el rastrillaje confirmaron el hallazgo de la aeronave, que se encontraba con las alas separadas del fuselaje, cerca de la localidad de San Miguelito, en una zona tropical y de difícil acceso en la región del Trópico de Cochabamba.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que los ocupantes, el piloto Carlos Fernando Moyano y el copiloto Julio César Sardán, fueron encontrados sin vida. Sus cuerpos fueron recuperados en horas de la tarde y trasladados a la ciudad de Santa Cruz.

Registro general del Aeropuerto Internacional de El Alto (Bolivia), de donde partió la avioneta siniestrada tras dejar al ministro de Desarrollo Productivo. EFE/Martín Alipaz/Archivo
Registro general del Aeropuerto Internacional de El Alto (Bolivia), de donde partió la avioneta siniestrada tras dejar al ministro de Desarrollo Productivo. EFE/Martín Alipaz/Archivo

“Por los movimientos que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación, tenemos la teoría de que hubo una despresurización de cabina, no había oxígeno y perdieron el conocimiento. Por eso el avión comenzó a dar vueltas hasta su precipitación”, afirmó Zamora en conferencia de prensa el lunes y anunció que próximamente se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Se trata del segundo accidente aéreo con registros consolidados en lo que va del año. El 27 de enero un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, atravesó el perímetro aeroportuario y terminó impactando contra vehículos en una avenida. El siniestro dejó al menos 24 personas fallecidas y más de 40 heridas, entre ocupantes de la aeronave y civiles que se encontraban en el área.

Según reportes oficiales, el accidente se produjo debido a las condiciones de la pista sobre la que había caído granizo horas antes que dificultaron la maniobra de aterrizaje. El avión procedente de Santa Cruz transportaba dinero en efectivo destinado al Banco Central de Bolivia.

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