Cómo es la iniciativa de IA aplicada a la salud que ganó el primer puesto en el hackathon de Harvard y Swiss Medical

El hackathon reunió a más de 16.000 participantes de 40 países y 50 hubs, consolidándose como uno de los encuentros de innovación en salud más grandes del mundo

Integrity Health ganó el Hackathon de Swiss Medical y la Escuela de Medicina de Harvard con una solución de inteligencia artificial que reduce los tiempos de acceso al tratamiento agudo del ACV, consolidándose como el equipo ganador de la segunda edición del certamen global organizado por Swiss Medical en Buenos Aires.

La iniciativa fue seleccionada entre 12 equipos interdisciplinarios del hub local y participará junto a otros 19 proyectos en el Demo Day internacional, patrocinado por la reconocida Universidad de Harvard, donde se presentarán ante inversores y referentes del sector salud para acelerar la implementación y escalabilidad de sus soluciones.

La 7ª edición del Hackathon global Health Systems Innovation Lab (HSIL) de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, realizada en la sede de Swiss Medical, reunió a más de 16.000 inscriptos en más de 40 países y 50 hubs, con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones innovadoras mediante la colaboración internacional y el uso responsable de datos en el sector sanitario.

La solución de inteligencia artificial desarrollada por Integrity Health busca reducir el tiempo que pasa entre que una persona sufre un accidente cerebrovascular (ACV) y recibe el tratamiento adecuado. Utiliza herramientas de IA para agilizar la detección, el diagnóstico y la derivación del paciente, ayudando a que los médicos tomen decisiones más rápidas y precisas. Esto puede aumentar las probabilidades de recuperación y disminuir las secuelas.

El alcance del hackathon y la apuesta por la inteligencia artificial

La convocatoria estuvo abierta a estudiantes, profesionales y expertos en salud, tecnología y negocios, priorizando la diversidad de perfiles y enfoques

El evento, realizado los días 10 y 11 de abril, fue organizado por el Health Systems Innovation Lab de la Harvard T.H. Chan School of Public Health junto a Swiss Medical, y se enfocó en acelerar la adopción de inteligencia artificial en el ámbito de la salud.

Participaron expertos de 37 países, quienes trabajaron sobre problemáticas reales relacionadas con la gestión hospitalaria, la experiencia del paciente, el análisis predictivo y la optimización de procesos clínicos.

La modalidad del hackathon promovió la resolución de casos prácticos, permitiendo que equipos compuestos por estudiantes, profesionales y especialistas diseñaran y prototiparan soluciones aplicables y escalables, con especial atención al impacto real en la atención médica y la protección de datos.

Los organizadores remarcaron que la inteligencia artificial fue el eje transversal de todas las propuestas, en línea con la tendencia internacional de repensar modelos tradicionales para mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios.

El rol de Swiss Medical y la articulación local

Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical, destacó la importancia de la colaboración interdisciplinaria para generar impacto real en la atención sanitaria

Swiss Medical fue, por segundo año consecutivo, anfitrión del evento en Buenos Aires, consolidando su liderazgo en la incorporación de tecnología y fortaleciendo su compromiso con el desarrollo del talento local.

En esta edición, se sumaron como nuevos espacios el IAE Business School y el Sanatorio Finochietto, ampliando la integración entre el ámbito académico, el sector privado y los prestadores de servicios médicos. Esta articulación busca potenciar la transferencia tecnológica y multiplicar las oportunidades para el ecosistema emprendedor argentino.

Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical, subrayó: “Este Hackathon es un verdadero laboratorio de futuro, donde se transforma conocimiento en acción y colaboración en soluciones con impacto concreto en la salud de las personas”. La convocatoria estuvo abierta a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos con trayectoria en salud, tecnología o negocios, priorizando la diversidad de miradas como pilar fundamental de la innovación.

Proyectos ganadores y antecedentes destacados

El equipo Integrity Health fue seleccionado como ganador del hub de Swiss Medical gracias a su solución de inteligencia artificial orientada a mejorar la sobrevida y reducir secuelas en pacientes con ACV. Los 20 equipos ganadores a nivel global participarán del Demo Day internacional en junio, evento patrocinado por la Universidad de Harvard para acelerar la implementación y escalabilidad de los proyectos.

En la edición anterior, el hub argentino ya había sido protagonista con el caso de Kuvia AI, una startup local reconocida por Harvard entre las iniciativas más relevantes del certamen. Kuvia AI, que utiliza inteligencia artificial para transformar diagnósticos oncológicos, es actualmente una empresa en expansión y su éxito validó la capacidad de los equipos argentinos para competir en escenarios internacionales de innovación en salud.

El valor de la colaboración interdisciplinaria y la proyección internacional

La inteligencia artificial fue el eje transversal de todas las propuestas presentadas, con foco en el uso responsable de datos y el desarrollo de soluciones escalables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria priorizó la diversidad de perfiles, integrando a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos en salud, tecnología y negocios, bajo la premisa de que los desafíos sanitarios requieren enfoques interdisciplinarios y colaborativos.

El carácter global del evento y la articulación entre instituciones como Harvard, Swiss Medical y entidades locales refuerzan la estrategia de generar soluciones que puedan ser aplicadas tanto a nivel nacional como internacional.

La participación argentina en el hackathon y el reconocimiento obtenido por proyectos como Integrity Health y Kuvia AI consolidan la posición del país como referente en innovación tecnológica aplicada a la salud, en línea con las tendencias globales del sector.