Ciencia

Cómo funciona una terapia experimental que podría regenerar neuronas dañadas por el Alzheimer

Un equipo del Instituto Tecnológico de Shibaura logró, en modelos celulares y animales, que análogos de vitamina K alcancen el sistema nervioso central y estimulen la transformación de células madre nerviosas en maduras funcionales

Guardar
Google icon
Ilustración digital de neuronas azules dañadas con filamentos. Moléculas híbridas verdes y doradas atraviesan una barrera reticular azul. Fondo oscuro.
Investigadores japoneses desarrollan análogos de vitamina K capaces de regenerar neuronas dañadas en modelos animales con enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de análogos de vitamina K para la regeneración neuronal supone un avance en la búsqueda de nuevas terapias para el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Shibaura en Japón sintetizó compuestos que podrían restaurar las neuronas dañadas, más allá del enfoque sintomático actual, según indicó la institución en un comunicado de prensa.

Un equipo de investigadores japoneses diseñó derivados de la vitamina K capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y estimular la diferenciación de neuronas. Estos compuestos demostraron actividad regenerativa en experimentos con células y animales, lo que permite revertir la pérdida neuronal característica de las enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo con el comunicado del instituto.

PUBLICIDAD

La vitamina K, conocida principalmente por su función en la coagulación sanguínea, fue objeto de investigaciones recientes que sugieren su participación en el mantenimiento de la salud cerebral. Diversos estudios vincularon niveles adecuados de vitamina K con un menor riesgo de deterioro cognitivo y una mejor función neuronal en adultos mayores.

Infografía con una ilustración de un cerebro humano luminoso y estructuras moleculares, detallando el avance japonés en análogos de vitamina K para regenerar neuronas.
El Instituto Tecnológico de Shibaura en Japón sintetizó compuestos que atraviesan la barrera hematoencefálica y restauran la función neuronal perdida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, hasta el momento, su uso en terapias destinadas a revertir el daño neurológico se encontraba limitado debido a la dificultad de que sus formas naturales alcanzaran el cerebro en concentraciones efectivas.

El desarrollo de estos análogos surge en un contexto en el que las enfermedades neurodegenerativas representan un desafío creciente para los sistemas de salud a nivel mundial. La capacidad del cerebro para regenerar neuronas es limitada, y la mayoría de los tratamientos actuales se centran en retrasar la progresión de los síntomas en lugar de restaurar la función perdida.

PUBLICIDAD

En este escenario, la identificación de compuestos capaces de promover la regeneración neuronal abre nuevas perspectivas para abordar el deterioro cerebral, que hasta ahora se consideraba irreversible en la mayoría de los casos.

Cómo actúan los nuevos análogos de vitamina K en la regeneración neuronal

Un cerebro humano semitransparente muestra redes neuronales luminosas en el interior, con partículas biomoleculares flotando y cruzando una barrera vertical brillante.
Estos análogos de vitamina K muestran actividad regenerativa y podrían transformar el abordaje del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, encabezado por el profesor asociado Yoshihisa Hirota y el profesor Yoshitomo Suhara, ambos del Instituto Tecnológico de Shibaura, se enfocó en sintetizar análogos híbridos que combinan vitamina K con ácido retinoico. Esta estrategia permite que los nuevos compuestos crucen con eficacia la barrera hematoencefálica y alcancen el sistema nervioso central, de acuerdo con la información oficial.

Uno de los retos principales al desarrollar fármacos neurológicos es lograr que atraviesen dicha barrera, algo conseguido con estos análogos, según el comunicado. El instituto recalcó que estos compuestos activan mecanismos regenerativos que no se presentan en las formas naturales de vitamina K.

Según los autores, los nuevos análogos muestran propiedades neuroprotectoras y favorecen la transformación de células madre nerviosas en neuronas maduras. Este mecanismo podría ser clave para recuperar neuronas dañadas en diversas enfermedades neurodegenerativas, puntualizó el Instituto Tecnológico de Shibaura.

Potencial de los nuevos compuestos contra enfermedades neurodegenerativas

Ilustración digital de neuronas: fragmentos dañados a la izquierda, una neurona brillante a la derecha. Moléculas doradas se mueven hacia ella en un fondo azul oscuro.
El estudio, publicado en ACS Chemical Neuroscience, destaca el potencial de estos compuestos como futuras terapias regenerativas para el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington provocan una reducción progresiva de neuronas, con deterioro de funciones como la memoria, la cognición y el control motor. Actualmente, los medicamentos solo alivian síntomas, pero no ofrecen una solución curativa ni detienen el deterioro cerebral, según recoge el instituto.

La inducción de diferenciación neuronal representa una estrategia innovadora: los análogos de vitamina K permiten, en modelos experimentales, reponer células nerviosas perdidas. Los responsables del estudio indican que sus hallazgos resaltan mecanismos únicos tras los efectos neuroprotectores de estos compuestos. El trabajo fue publicado en ACS Chemical Neuroscience el tres de julio de 2025.

Hasta ahora, los resultados se limitaron a trabajos en animales y células, sin aplicación en humanos. Si se confirma su eficacia en futuros ensayos clínicos, estos análogos podrían emplearse contra otras enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Parkinson y la de Huntington.

El estudio dirigido por Hirota y Suhara sienta una base científica para explorar terapias realmente regenerativas en neurología.

Temas Relacionados

Análogos de Vitamina KInstituto Tecnológico de ShibauraRegeneración NeuronalEnfermedades NeurodegenerativasNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la apnea obstructiva del sueño se asocia a un deterioro muscular silencioso, según un estudio

Investigadores israelíes hallaron que la terapia respiratoria mejora la calidad del descanso, pero no detiene la infiltración de grasa en el tejido esquelético. Por eso, los especialistas recomiendan un abordaje que contemple el control del peso y la actividad física

Por qué la apnea obstructiva del sueño se asocia a un deterioro muscular silencioso, según un estudio

Un estudio identifica 2 proteínas en la sangre que podrían anticipar el deterioro cognitivo en el Alzheimer

Investigadores de la Universidad de California, San Francisco observaron que adultos de entre 53 y 69 años sin diagnóstico de demencia, con niveles elevados de beta amiloide y tau fosforilada, presentaban hasta 4 veces más riesgo de desarrollarlo 5 años después

Un estudio identifica 2 proteínas en la sangre que podrían anticipar el deterioro cognitivo en el Alzheimer

Argentina busca ser polo regional en ciencia médica con una inversión record para investigación clínica

Con el respaldo del Ministerio de Salud y la entidad CAEMe, el país destinará USD 8.000 millones en los próximos seis años a centros de investigación, hospitales públicos y capacitación profesional, buscando consolidar la ciencia biomédica nacional

Argentina busca ser polo regional en ciencia médica con una inversión record para investigación clínica

La mente y el entorno: factores ocultos detrás de las lesiones en el deporte

Estudios recientes destacan cómo la presión emocional, la autopercepción y la falta de apoyo profesional influyen en la aparición y prevención de daños físicos, exigiendo un abordaje integral para el bienestar de los atletas

La mente y el entorno: factores ocultos detrás de las lesiones en el deporte

Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

La revisión de más de 20 mil casos revela que quienes alteran sus horarios de alimentación presentan una mayor probabilidad de desarrollar síntomas depresivos, especialmente si además saltan el desayuno

Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

DEPORTES

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

El video de la Embajada Británica en Argentina con los jugadores de la Selección tras confirmarse la lista de Scaloni para el Mundial

Ruggeri apuntó contra Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca de la Libertadores: “Es el primer responsable”

TELESHOW

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Soy Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por las ausencias al programa: “Le pido disculpas”

El músico Javier Malosetti sufrió un duro accidente que le impide tocar y contó cómo es su rehabilitación: “Días tristes”

Daniela Christiansson cada vez más adaptada a la Argentina: mate, facturas y un tierno mensaje en español

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

INFOBAE AMÉRICA

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Honduras: Confirman cierre definitivo de Dipampco tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas