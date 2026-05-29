Cómo funciona una terapia experimental que podría regenerar neuronas dañadas por el Alzheimer

Investigadores japoneses desarrollan análogos de vitamina K capaces de regenerar neuronas dañadas en modelos animales con enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de análogos de vitamina K para la regeneración neuronal supone un avance en la búsqueda de nuevas terapias para el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Shibaura en Japón sintetizó compuestos que podrían restaurar las neuronas dañadas, más allá del enfoque sintomático actual, según indicó la institución en un comunicado de prensa.

Un equipo de investigadores japoneses diseñó derivados de la vitamina K capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y estimular la diferenciación de neuronas. Estos compuestos demostraron actividad regenerativa en experimentos con células y animales, lo que permite revertir la pérdida neuronal característica de las enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo con el comunicado del instituto.

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La vitamina K, conocida principalmente por su función en la coagulación sanguínea, fue objeto de investigaciones recientes que sugieren su participación en el mantenimiento de la salud cerebral. Diversos estudios vincularon niveles adecuados de vitamina K con un menor riesgo de deterioro cognitivo y una mejor función neuronal en adultos mayores.

El Instituto Tecnológico de Shibaura en Japón sintetizó compuestos que atraviesan la barrera hematoencefálica y restauran la función neuronal perdida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, hasta el momento, su uso en terapias destinadas a revertir el daño neurológico se encontraba limitado debido a la dificultad de que sus formas naturales alcanzaran el cerebro en concentraciones efectivas.

El desarrollo de estos análogos surge en un contexto en el que las enfermedades neurodegenerativas representan un desafío creciente para los sistemas de salud a nivel mundial. La capacidad del cerebro para regenerar neuronas es limitada, y la mayoría de los tratamientos actuales se centran en retrasar la progresión de los síntomas en lugar de restaurar la función perdida.

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En este escenario, la identificación de compuestos capaces de promover la regeneración neuronal abre nuevas perspectivas para abordar el deterioro cerebral, que hasta ahora se consideraba irreversible en la mayoría de los casos.

Cómo actúan los nuevos análogos de vitamina K en la regeneración neuronal

Estos análogos de vitamina K muestran actividad regenerativa y podrían transformar el abordaje del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, encabezado por el profesor asociado Yoshihisa Hirota y el profesor Yoshitomo Suhara, ambos del Instituto Tecnológico de Shibaura, se enfocó en sintetizar análogos híbridos que combinan vitamina K con ácido retinoico. Esta estrategia permite que los nuevos compuestos crucen con eficacia la barrera hematoencefálica y alcancen el sistema nervioso central, de acuerdo con la información oficial.

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Uno de los retos principales al desarrollar fármacos neurológicos es lograr que atraviesen dicha barrera, algo conseguido con estos análogos, según el comunicado. El instituto recalcó que estos compuestos activan mecanismos regenerativos que no se presentan en las formas naturales de vitamina K.

Según los autores, los nuevos análogos muestran propiedades neuroprotectoras y favorecen la transformación de células madre nerviosas en neuronas maduras. Este mecanismo podría ser clave para recuperar neuronas dañadas en diversas enfermedades neurodegenerativas, puntualizó el Instituto Tecnológico de Shibaura.

Potencial de los nuevos compuestos contra enfermedades neurodegenerativas

El estudio, publicado en ACS Chemical Neuroscience, destaca el potencial de estos compuestos como futuras terapias regenerativas para el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington provocan una reducción progresiva de neuronas, con deterioro de funciones como la memoria, la cognición y el control motor. Actualmente, los medicamentos solo alivian síntomas, pero no ofrecen una solución curativa ni detienen el deterioro cerebral, según recoge el instituto.

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La inducción de diferenciación neuronal representa una estrategia innovadora: los análogos de vitamina K permiten, en modelos experimentales, reponer células nerviosas perdidas. Los responsables del estudio indican que sus hallazgos resaltan mecanismos únicos tras los efectos neuroprotectores de estos compuestos. El trabajo fue publicado en ACS Chemical Neuroscience el tres de julio de 2025.

Hasta ahora, los resultados se limitaron a trabajos en animales y células, sin aplicación en humanos. Si se confirma su eficacia en futuros ensayos clínicos, estos análogos podrían emplearse contra otras enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Parkinson y la de Huntington.

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El estudio dirigido por Hirota y Suhara sienta una base científica para explorar terapias realmente regenerativas en neurología.