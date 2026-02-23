Harvard y Swiss Medical realizarán un hackathon global para potenciar la inteligencia artificial en la salud

La Universidad de Harvard se unirá a Swiss Medical para impulsar la inteligencia artificial en el sector de la salud (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Harvard y Swiss Medical realizarán un hackathon global tecnológico en Buenos Aires con el objetivo de potenciar la inteligencia artificial en el sector de la salud. El evento contará con la participación de 37 países y reunirá a expertos en múltiples disciplinas.

El evento se realizará el próximo 10 y 11 de abril de este año y contará con la participación de Health Systems Innovation Lab (HSIL) de la Harvard TH Chan School of Public Health y la empresa dedicada a la medicina prepaga.

Este hackathon tecnológico representa una apuesta concreta para acelerar la adopción de inteligencia artificial en el sector sanitario. Esta iniciativa busca impulsar la colaboración internacional para desarrollar soluciones innovadoras que eleven la calidad, el acceso y la eficiencia en los sistemas de atención médica. El carácter global del evento, con presencia simultánea en 37 países, destaca la relevancia estratégica de la propuesta y el peso de las instituciones involucradas en la transformación de la salud.

El evento está diseñado para integrar perfiles diversos: desde profesionales de la salud y especialistas en tecnología hasta investigadores, estudiantes y emprendedores con interés en el desarrollo de soluciones concretas. Esta articulación interdisciplinaria se presenta como un pilar fundamental para abordar desafíos estructurales del sector, permitiendo que cada equipo trabaje sobre problemáticas reales vinculadas a la gestión hospitalaria, la experiencia del paciente, el análisis predictivo y la optimización de procesos clínicos. La inteligencia artificial se posiciona así como una herramienta transversal que permite repensar modelos tradicionales y generar propuestas escalables.

Swiss Medical impulsará el evento tecnológico que se llevará a cabo en Buenos Aires (Gaston Taylor)

En la edición 2026, la sede argentina sumará dos nuevos espacios: IAE Business School y Sanatorio Finochietto. Esta expansión tiene como objetivo integrar al ecosistema empresarial y asistencial, sumando perspectivas estratégicas y experiencia clínica al proceso de innovación. La incorporación de estas entidades busca fortalecer la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y los prestadores de servicios médicos, multiplicando las oportunidades de transferencia tecnológica.

La convocatoria está abierta a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos con trayectoria en salud, tecnología o negocios. Se prioriza la diversidad de miradas, bajo la premisa de que los principales desafíos sanitarios requieren enfoques interdisciplinarios y colaborativos. Los participantes trabajarán durante dos jornadas en equipos que deberán diseñar y prototipar soluciones orientadas a problemas concretos, con especial foco en el uso responsable de datos y la generación de impacto real en la atención.

Los equipos argentinos ganadores del último evento organizado por la Universidad de Harvard y Swiss Medical.

La modalidad del hackathon promueve la resolución de casos prácticos. Los equipos se enfrentarán a situaciones vinculadas con la gestión de recursos hospitalarios, la optimización de circuitos internos, el desarrollo de sistemas predictivos y la mejora de la experiencia del paciente. El propósito es que los proyectos resultantes puedan ser aplicados de manera tangible y contribuyan a fortalecer los sistemas sanitarios de alto valor. Los organizadores destacan que la inteligencia artificial será el eje común en todas las propuestas, permitiendo avanzar en la construcción de modelos más eficientes y accesibles.

La edición anterior del hackathon convocó a tres mil inscriptos en 18 sedes distribuidas en cuatro continentes. En ese contexto, la participación argentina se destacó por el caso de Kuvia AI. Esta startup, ganadora a nivel local, fue posteriormente reconocida por Harvard entre las iniciativas más relevantes del certamen internacional. El logro de Kuvia AI marcó un precedente para el ecosistema local, al validar la capacidad de los equipos argentinos para competir y ser distinguidos en un escenario global de innovación tecnológica aplicada a la salud.

La organización del evento en Buenos Aires afianza el liderazgo de Swiss Medical como actor clave en la incorporación de nuevas tecnologías y refuerza su compromiso con el desarrollo del talento local. La articulación con una universidad de la envergadura de Harvard y la integración con actores destacados del ámbito académico y sanitario consolidan una estrategia orientada a la transformación del sector.