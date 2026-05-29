Un estudio identifica 2 proteínas en la sangre que podrían anticipar el deterioro cognitivo en el Alzheimer

Un análisis de sangre identifica niveles elevados de beta amiloide y tau fosforilada como marcadores tempranos de Alzheimer en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer comienza a desarrollarse mucho antes de que aparezcan los olvidos que suelen asociarse con la enfermedad. Durante años, los cambios biológicos avanzan silenciosamente en el cerebro mientras la persona mantiene una vida aparentemente normal.

Ahora, investigadores de la University of California, San Francisco (UCSF) encontraron que un análisis de sangre podría detectar esos cambios años antes de que se manifiesten. El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, identificó proteínas que funcionan como señales de alarma tempranas en personas de mediana edad sin ningún síntoma visible.

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Las cifras globales ilustran la magnitud del desafío: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 había 57 millones de personas con demencia en el planeta, y el Alzheimer —su forma más frecuente— concentra entre 60% y 70% de esos casos. Para 2050, la cifra proyectada asciende a 139 millones.

Los participantes con altos niveles de proteínas mostraron hasta 4 veces más riesgo de deterioro cognitivo cinco años después (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué miden estas proteínas y por qué importan

Las dos proteínas clave son la beta amiloide y la tau fosforilada. En un cerebro sano, ambas cumplen funciones normales. En el Alzheimer, se acumulan de manera anormal: la primera forma placas entre las neuronas y la segunda genera ovillos dentro de ellas, interrumpiendo la comunicación cerebral como si se obstruyeran los carriles de una autopista.

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El estudio demostró que esas acumulaciones dejan rastros medibles en sangre mucho antes de que el daño sea clínicamente evidente.

Los participantes con altos niveles de proteínas mostraron hasta 4 veces más riesgo de deterioro cognitivo cinco años después (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, detectar estos marcadores requería una punción lumbar —extraer líquido de la columna vertebral— o una tomografía cerebral especializada, procedimientos costosos, invasivos y poco accesibles. El análisis de sangre cambia esa ecuación: es más barato, más sencillo y podría integrarse a controles médicos habituales.

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El estudio: quiénes participaron y qué encontraron

El trabajo se enmarca en el proyecto multicéntrico Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) y analizó a 1.350 adultos de entre 53 y 69 años, sin diagnóstico de demencia.

Los investigadores hallaron niveles elevados de ambas proteínas en aproximadamente 6% de los participantes. Cinco años después de esas mediciones iniciales, ese grupo mostró entre 2,5 y cuatro veces más riesgo de deterioro acelerado en memoria verbal y velocidad de procesamiento, incluso al descontar factores como educación, historia clínica y predisposición genética.

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La beta amiloide forma placas y la tau fosforilada genera ovillos que interrumpen la comunicación cerebral en la enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación resultó especialmente marcada en mujeres, en personas afroamericanas y en quienes portan el alelo APOE e4, una variante genética que ya se conocía como factor de riesgo del Alzheimer. Sin embargo, los investigadores señalan que serán necesarios estudios más amplios para comprender mejor por qué algunos grupos parecen mostrar asociaciones más fuertes que otros.

También observaron que los biomarcadores no mostraron vínculos significativos con el rendimiento cognitivo global ni con la fluidez verbal, lo que indica que su alcance es específico: detectan etapas muy tempranas de la enfermedad, no un deterioro generalizado del pensamiento.

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Kristine Yaffe, profesora al frente de la investigación en UCSF, fue enfática en señalar las limitaciones. La validez diagnóstica de estas pruebas solo está comprobada para el Alzheimer, pero no para otras formas de demencia.

Además, su aprobación regulatoria actual se restringe a pacientes con síntomas, no a personas asintomáticas. El riesgo de un resultado positivo falso —que alguien crea tener la enfermedad sin tenerla— es una preocupación real que Yaffe subrayó con insistencia.

Qué podría cambiar con una detección más temprana

El valor práctico de identificar estos marcadores en personas aún sanas radica en la ventana de tiempo que abre. Según UCSF, actuar sobre factores de riesgo modificables —sedentarismo, tabaquismo, depresión, problemas cardiovasculares— podría retrasar o incluso evitar hasta 40% de los casos de demencia.

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El uso clínico de estos análisis de sangre aún está limitado a pacientes con síntomas y no es válido para otras demencias diferentes al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Detectar la enfermedad temprano significa que los pacientes pueden abordar factores de riesgo modificables y tal vez buscar otros cuidados”, declaró Yaffe.

Tanto UCSF como The Lancet destacan que la integración masiva de esta tecnología requerirá validación en grupos poblacionales más amplios y una estandarización clínica que aún no existe. El camino hacia su uso preventivo generalizado es largo, pero la dirección está trazada.

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