Ciencia

¿Por qué tu cerebro no olvida cómo andar en bicicleta?

Una habilidad arraigada permanece intacta gracias a circuitos neuronales especiales que resisten el paso del tiempo y la inactividad

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Pareja mayor sonríe y ríe en bicicletas por un sendero costero con palmeras. Al fondo, el mar con veleros y un atardecer dorado.
La memoria procedural, clave en habilidades como montar en bicicleta, permite conservar destrezas automáticas durante toda la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria procedural explica por qué algunas habilidades se conservan a lo largo del tiempo sin necesidad de práctica constante. Este mecanismo permite que acciones aprendidas, como andar en bicicleta, permanezcan intactas durante años, incluso cuando otros recuerdos —como nombres, datos o fechas— se desvanecen con mayor facilidad.

Tanto la revista de divulgación científica Popular Science como una investigación académica han intentado desentrañar este fenómeno, explorando los mecanismos cerebrales que lo hacen posible.

Diferentes tipos de memoria en el cerebro humano

El cerebro humano almacena información en diferentes tipos de memoria, lo que explica la permanencia de ciertas habilidades a lo largo del tiempo. Según el medio, existen tres formas principales de memoria a largo plazo: la semántica, que retiene hechos y conocimientos; la episódica, que guarda recuerdos personales; y la procedural, encargada de habilidades automáticas como montar en bicicleta o tocar un instrumento.

La memoria procedural, también conocida como “memoria muscular”, permite ejecutar movimientos complejos sin que sea necesario pensar en cada paso. El estudio de A. M. Hadjiosif y T. M. Mulligan publicado en Scientific Reports en 2024 respalda esta diferenciación, mostrando que los circuitos neuronales implicados en dicha memoria difieren de aquellos que almacenan datos o recuerdos personales, lo que la convierte en una de las formas más resistentes del aprendizaje motor.

Ilustración digital de un cerebro luminoso en el centro, con círculos a sus lados que muestran ejemplos de memoria semántica, episódica y procedural.
El cerebro diferencia la memoria procedural de la semántica y episódica, usando circuitos neuronales específicos para cada tipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montar en bicicleta es un claro ejemplo de la durabilidad de la memoria procedural. Tanto la divulgación científica como las investigaciones recientes coinciden en que, una vez aprendido el patrón motor, el cerebro consolida esta habilidad de forma duradera. Incluso después de años sin practicar, es posible retomar el ciclismo con facilidad, ya que desaprender una destreza consolidada es un proceso lento y difícil.

Diferencias entre la memoria procedural y otros tipos de memoria

En cuanto a los procedimientos cerebrales implicados, el neurólogo Andrew Budson, citado por Popular Science, indica que los ganglios basales y el cerebelo son las regiones responsables de almacenar y ejecutar patrones motores automáticos. Estas áreas se diferencian de las que participan en la memoria episódica, como el hipocampo.

El estudio de Hadjiosif et al. proporciona pruebas de que, durante la adquisición y consolidación de nuevas habilidades motoras, los circuitos de los ganglios basales y el cerebelo se refuerzan y se mantienen resistentes al olvido y la inactividad.

La memoria procedural no solo ofrece estabilidad, sino también capacidad de adaptación: posibilita modificar detalles de una habilidad —por ejemplo, pasar de una bicicleta de montaña a una urbana— sin que se pierda la destreza fundamental.

La consolidación de la memoria procedural requiere repetición y práctica. Tanto el artículo como el estudio científico coinciden en que realizar una tarea solo una vez no genera una huella persistente. La repetición refuerza los circuitos neuronales y permite que la habilidad se vuelva automática.

Primer plano de una persona joven con casco y chaqueta vaquera montando en bicicleta. Una burbuja de pensamiento con "MEMORIA PROCEDURAL" flota cerca de su cabeza. Fondo de parque soleado.
La práctica y la repetición refuerzan la memoria procedural, consolidando patrones motores que perduran incluso sin ejercicio regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso gradual asegura que, una vez consolidada, la destreza permanezca accesible durante años, degradándose muy lentamente aun sin práctica continua. Por esto, tras largos periodos de inactividad, las personas pueden recuperar la capacidad de andar en bicicleta con notable facilidad.

Desafíos y métodos en la investigación de la memoria procedural

Investigar la memoria asociada a andar en bicicleta implica múltiples desafíos científicos. Existen pocos estudios que analicen directamente la razón por la que esta habilidad se conserva, en parte porque medir la actividad cerebral durante el pedaleo es complejo. La autoevaluación de la destreza ciclista puede ser poco fiable y dificulta la obtención de resultados objetivos.

Por este motivo, la mayoría de los experimentos sobre memoria procedural emplean tareas más controladas en laboratorio, como dibujar figuras en un espejo o aprender secuencias de movimientos repetitivos. El estudio de Hadjiosif et al. supera estas limitaciones mediante el uso de bicicletas de dirección invertida, lo que permite observar cómo se adquiere y retiene un patrón motor completamente nuevo.

Así, los investigadores pueden analizar la persistencia de la memoria procedural sin depender de la percepción subjetiva de los participantes, ampliando la comprensión de estos procesos.

Ilustración sagital de una cabeza humana con el cerebro detallado. El giro fusiforme se ilumina y proyecta un paisaje. Fondo azul con patrones neuronales.
La memoria procedural ofrece una ventaja evolutiva al permitir respuestas rápidas y seguras a situaciones cotidianas o de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad de aprendizaje y factores evolutivos

La memoria procedural puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida. Popular Science señala que los adultos mayores mantienen la capacidad de adquirir nuevas destrezas motoras complejas, como aprender a utilizar una silla de ruedas o emplear dispositivos tecnológicos.

La neuroplasticidad asociada a la memoria procedural permite que el cerebro forme nuevos circuitos automáticos mediante la práctica, más allá de la edad, aunque el proceso pueda requerir más tiempo y esfuerzo que en la juventud. Esta aptitud es esencial para afrontar cambios y desafíos a lo largo de la vida.

Desde una mirada evolutiva, la permanencia de las habilidades automáticas representa una adaptación fundamental. La capacidad para ejecutar movimientos complejos sin atención consciente ha resultado clave para la supervivencia: responder con rapidez a situaciones de peligro, desplazarse con seguridad en entornos hostiles o realizar tareas diarias sin distracciones son ejemplos de cómo la memoria procedural ha favorecido la adaptación humana.

El estudio respalda esta idea al demostrar que los sistemas motores consolidados por la práctica permanecen resistentes y listos para ser activados en respuesta a las exigencias del entorno, lo que garantiza eficiencia y seguridad en la vida cotidiana.

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