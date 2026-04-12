Ciencia

Por qué los humanos tienen muelas de juicio: cómo la evolución del cerebro derivó en mandíbulas más pequeñas y problemas dentales

Un análisis basado en las observaciones del biólogo Scott Travers examinó de qué manera transformaciones anatómicas vinculadas al desarrollo del cráneo y a la dieta ancestral explican la presencia de estos dientes asociados a frecuentes intervenciones odontológicas

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Ilustración 3D translúcida de una mandíbula humana con dientes visibles, mostrando una muela del juicio inferior resaltada en rojo.
Las muelas del juicio conservan un rol evolutivo ligado a la reducción del tamaño de la mandíbula y el desarrollo cerebral humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muelas del juicio, conocidas científicamente como terceros molares, están directamente vinculadas con la reducción en el tamaño de la mandíbula y el crecimiento acelerado del cerebro humano.

Detrás de su persistencia en la estructura dental humana existe una historia evolutiva que sigue siendo motivo de investigación por parte de la comunidad científica, interesada en comprender su impacto en la biología actual.

De acuerdo con el análisis del biólogo evolutivo, Scott Travers, para Forbes, la permanencia de estos dientes ilustra la manera en que la evolución priorizó el desarrollo cerebral por encima de cambios adaptativos en la mandíbula.

Esto dio lugar a una estructura que plantea desafíos en la odontología contemporánea y se originó a raíz de una transformación anatómica que comenzó en los primeros homínidos.

El análisis de restos fósiles permitió a la comunidad científica reconstruir la dieta de los primeros representantes del género Homo. Según investigaciones citadas por Travers identificaron que estos ancestros no tenían una dieta especializada, sino que consumían tubérculos, semillas duras y vegetales fibrosos.

Primer plano de la boca abierta de un paciente durante un examen dental, con un dentista utilizando un espejo para revisar las muelas del juicio.
La estructura craneofacial humana se transformó por el aumento del cerebro, generando problemas de espacio para los terceros molares en la arcada dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura de la mandíbula y la presencia de muelas del juicio facilitaban la trituración de estos alimentos exigentes durante periodos de escasez.

Los terceros molares, gracias a su amplia superficie de esmalte, estaban diseñados para maximizar la capacidad de trituración cuando la obtención de alimento requería mayor esfuerzo.

El biólogo evolutivo explicó que la mandíbula del Homo primitivo estaba diseñada, en parte, para enfrentar el peor escenario nutricional posible, y que las cuatro muelas de juicio funcionales representaban una capacidad de trituración esencial en un entorno que no ofrecía garantías de acceso a alimentos preferidos.

El aumento del cerebro y el rediseño craneofacial

La expansión del cerebro humano marcó un punto de inflexión en la evolución de la especie. Según distintos estudios citados en el informe de Forbes, el crecimiento del neurocráneo obligó al cráneo a reorganizarse, acortando la base ósea que sostiene la cara.

La estructura craneofacial humana se transformó por el aumento del cerebro, generando problemas de espacio para los terceros molares en la arcada dental (Imagen Ilustrativa Infobae)
La estructura craneofacial humana se transformó por el aumento del cerebro, generando problemas de espacio para los terceros molares en la arcada dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este rediseño redujo el espacio disponible para la arcada dental, aunque el genoma humano mantuvo la instrucción de formar 32 piezas dentales, incluyendo los 4 terceros molares.

Como consecuencia, se generó una incompatibilidad anatómica: la mandíbula se acortó, pero el número de dientes se mantuvo. Esto provoca problemas frecuentes como la impactación de las muelas del juicio y la necesidad de extracción quirúrgica en una proporción significativa de la población mundial.

Procesamiento externo de alimentos y presión evolutiva

La evolución no solo modificó la estructura craneofacial, sino también la relación de los humanos con su alimentación. Como detalló Travers, experimentos recientes mostraron que el empleo de herramientas de piedra y el consumo de carne permitieron reducir el esfuerzo de la masticación.

Un estudio reveló que cortar la carne y machacar los vegetales disminuyó los ciclos de masticación anuales en 2 millones y redujo los requerimientos de fuerza masticatoria en 15%.

Bruxismo, rechinar de dientes, salud bucal, tensión mandibular, desgaste dental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La reducción del esfuerzo masticatorio disminuyó la presión evolutiva sobre el tamaño de la mandíbula y la función de las muelas del juicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas innovaciones tecnológicas y alimentarias, anteriores a la cocción sistemática, promovieron la selección de mandíbulas más pequeñas y menos robustas. Esto disminuyó la presión evolutiva sobre el tamaño de los molares, por lo que la función de las muelas del juicio perdió relevancia en la dieta cotidiana.

Genética y persistencia de las muelas de juicio

El factor genético también interviene en la persistencia de las muelas del juicio. Travers detalló que los genes que regulan el desarrollo dental, como MSX1, PAX9 y AXIN2, cumplen funciones más amplias en la formación del cráneo y la mandíbula.

Por ello, suprimir solo el desarrollo de los terceros molares podría afectar otros aspectos del desarrollo craneofacial y dental, como la formación y alineación de otros dientes o de la estructura ósea.

Además, las muelas del juicio usualmente aparecen al final de la adolescencia o en la adultez temprana, después de iniciada la vida reproductiva. Esta característica limita la posibilidad de que la selección natural elimine el rasgo, ya que rara vez representa peligro mortal antes de la descendencia.

La prevalencia de la ausencia congénita de muelas del juicio varía entre poblaciones, con tasas cercanas al 9% en Europa y superiores al 30% en ciertas regiones de Asia Oriental.

Según el experto, la persistencia de las muelas del juicio constituye un caso de desfasaje evolutivo: una estructura residual que, aunque esencial en el pasado para la dieta de los primeros humanos, actualmente genera complicaciones que son abordadas por la medicina clínica en ausencia de presión evolutiva suficiente para su eliminación.

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