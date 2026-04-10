La localización del placer sexual masculino cambia tras el hallazgo del frenular delta

El estudio identifica al frenular delta como la principal zona erógena del pene, superando la sensibilidad del glande tradicionalmente reconocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del frenular delta como principal zona erógena del pene ha generado un cambio en la forma en que se comprende la sensibilidad sexual masculina.

Según informaron especialistas citados por New Scientist, un equipo de investigadores liderados por el neurocientífico Roy Levin, investigador de Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, identificó que esta pequeña área triangular, situada en la base del glande, justo donde el frenillo conecta con el prepucio, posee la mayor concentración de terminaciones nerviosas especializadas en la detección de presión y vibración.

Este descubrimiento contradice la visión extendida de que todo el glande es la región más sensible del pene. Los especialistas demostraron que el frenular delta reacciona con mayor intensidad ante estímulos táctiles, convirtiéndose en el punto clave para la percepción de placer. A raíz de estos resultados, los científicos proponen considerar esta zona como el equivalente masculino al tradicionalmente debatido “punto G”.

Esta se caracteriza por una densidad de terminaciones nerviosas, lo que explica que la estimulación directa de esta región produzca sensaciones más intensas respecto a otras partes del pene. Esta nueva comprensión sobre la localización y la función del placer sexual masculino aporta información relevante para la educación sexual y la práctica clínica, invitando a revisar conceptos y procedimientos habituales en torno a la anatomía genital.

La nueva evidencia neuroanatómica propone considerar el frenular delta como el equivalente masculino del polémico punto G femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y hallazgos del estudio neuroanatómico

Para identificar con precisión el área más sensible del pene, los investigadores del equipo de Roy Levin realizaron un examen detallado basado en estudios histológicos y mediciones cuantitativas de las terminaciones nerviosas.

El análisis incluyó la comparación de la densidad y el tipo de fibras nerviosas presentes en distintas regiones, con especial atención al frenular delta, el glande y otras zonas cercanas. El equipo empleó técnicas de tinción y microscopía avanzada, permitiendo visualizar la arquitectura neuroanatómica con alta resolución.

El estudio reveló que el frenular delta concentra la mayor concentración de terminaciones nerviosas mecanoceptivas, responsables de la detección de presión y vibración. Esta evidencia objetiva permitió sostener que dicha región es la más propensa a desencadenar respuestas placenteras durante la estimulación sexual. Además, los profesionales señalaron la importancia de diferenciar los tipos de terminaciones nerviosas, ya que la mayor densidad de mecanorreceptores se traduce en una sensibilidad táctil superior.

Comparaciones histológicas revelan que el glande y otras partes del pene presentan menor sensibilidad táctil que el frenular delta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación con la información tradicional sobre el glande y otras zonas

Hasta ahora, la percepción popular y médica señalaba al glande como la zona más sensible del pene. Sin embargo, los datos recabados por los investigadores demuestran que la sensibilidad máxima se concentra en el frenular delta y no en el glande de forma generalizada. Otras áreas, como el propio cuerpo del pene o la corona del glande, presentan una menor densidad de terminaciones nerviosas específicas para el placer táctil.

La comparación entre zonas permitió aclarar que, aunque el glande en su conjunto es sensible, el frenular delta destaca por su respuesta neurosensorial mucho más intensa. Esta diferencia en la sensibilidad puede explicar las variaciones individuales en las experiencias de placer y refuerza la necesidad de actualizar la información transmitida en la educación sexual y la medicina.

Importancia del frenular delta en la cirugía de circuncisión y la educación médica

El conocimiento de la ubicación y su función tiene implicancias directas en la práctica quirúrgica, especialmente en la circuncisión. Los autores del estudio advierten que la resección o daño de esta área durante procedimientos quirúrgicos podría afectar la sensibilidad y la capacidad de experimentar placer. La identificación clara de esta zona permite a los cirujanos adoptar técnicas más conservadoras y respetuosas de la función sexual.

El hallazgo impulsa la revisión de la educación sexual y la formación médica para mejorar la atención en salud reproductiva masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito educativo, la incorporación de estos hallazgos en los programas de formación médica podría mejorar la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva. La información precisa sobre la anatomía sensorial contribuye a una comprensión más completa del placer y la función genital, beneficiando tanto a profesionales como a pacientes.

Debate sobre la influencia de la circuncisión en la sensibilidad sexual

El estudio reaviva el debate sobre los posibles efectos de la circuncisión en la sensibilidad sexual masculina. Al identificarlo como la principal zona erógena, surge la inquietud sobre las consecuencias de su alteración o eliminación en la cirugía. Los investigadores subrayan que la preservación de esta región podría ser determinante para mantener la capacidad de experimentar placer sexual pleno.

Aunque persisten posturas divergentes sobre el impacto real de la circuncisión, los resultados aportan un argumento anatómico sólido para reconsiderar los criterios y las técnicas empleadas en este procedimiento. La discusión continúa abierta en la comunidad médica y científica.

El debate sobre el impacto de la circuncisión en la sensibilidad sexual masculina cobra nueva relevancia tras el descubrimiento del frenular delta (Imagen ilustrativa Infobae)

Contexto histórico y denominación del frenular delta como “punto G masculino”

La identificación del frenular delta como el “punto G masculino” responde a la búsqueda histórica de una zona equivalente al controvertido “punto G” femenino. Los autores emplean esta denominación para destacar la relevancia funcional y sensorial de esta región, aunque aclaran que el concepto debe entenderse como una simplificación destinada a facilitar la comprensión pública.

El contexto histórico revela que la exploración de zonas erógenas específicas ha sido objeto de debate y escepticismo, tanto en el caso femenino como en el masculino. La denominación propuesta busca abrir el diálogo y promover nuevas investigaciones sobre la anatomía del placer.

Parálisis en la aceptación médica del “punto G” femenino y masculino

Pese a los avances científicos, persiste una resistencia en parte de la comunidad médica a aceptar la existencia de zonas erógenas específicas como el “punto G”, tanto en mujeres como en varones. El estudio señala que la reticencia se debe, en parte, a la falta de consenso sobre la definición y la función de estos puntos, así como a la escasez de investigaciones anatómicas rigurosas.

Los autores sostienen que la difusión de datos objetivos y la actualización de la educación médica pueden contribuir a superar la parálisis actual, permitiendo una visión más dinámica y precisa sobre la anatomía del placer sexual.