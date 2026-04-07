Ciencia

Un estudio mostró que el virus de Epstein-Barr triplica el riesgo de esclerosis múltiple

Especialistas de la Clínica Mayo de Estados Unidos exploran nuevas vías de prevención ante enfermedades neurológicas asociadas a infecciones virales, como la mononucleosis

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus y afecta a la mayoría de la población mundial, a menudo sin causar síntomas visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente ha demostrado que haber cursado la enfermedad de mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr multiplica por tres el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple.

La investigación liderada por un equipo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, fue publicada en Neurology Open Access y analizó datos de miles de estadounidenses a lo largo de más de 20 años.

El análisis precisó que las personas que contrajeron mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr presentan una probabilidad relativa tres veces mayor de desarrollar esclerosis múltiple que quienes nunca sufrieron esa infección.

Según los resultados, el 0,17% de los individuos con antecedentes de mononucleosis desarrolló la enfermedad, frente al 0,07% del grupo sin antecedentes. Ambos porcentajes reflejan que el riesgo absoluto sigue siendo bajo, pese al aumento relativo.

El virus de Epstein-Barr, un herpesvirus presente en la mayoría de la población mundial, suele causar infecciones asintomáticas. Sin embargo, en adolescentes y adultos puede provocar la mononucleosis infecciosa, conocida también como la enfermedad del beso.

Aunque la asociación entre este virus y la esclerosis múltiple se considera robusta, los especialistas insisten en que no existe evidencia de una relación causal directa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación ajustó los resultados por factores como raza, etnia, tabaquismo y comorbilidades como diabetes y depresión para obtener conclusiones más precisas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance del estudio sobre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple

La investigación, coordinada por Jennifer L. St. Sauver de la Clínica Mayo de Estados Unidos, evaluó historiales médicos de más de dos décadas. Se identificaron 4.721 personas con diagnóstico confirmado de mononucleosis, comparadas con 14.163 individuos de edad y sexo similares que nunca habían tenido esa infección. Ambos grupos fueron seguidos durante un promedio de seis y ocho años, respectivamente.

Durante el seguimiento, los investigadores recopilaron nuevos diagnósticos de esclerosis múltiple en ambos grupos. Los resultados fueron ajustados por variables como raza, etnia, tabaquismo y comorbilidades, incluidas diabetes, depresión y consumo de sustancias.

Los análisis incluyeron modelos estadísticos multivariantes y revisión de expertos independientes para validar los datos.

En el grupo con antecedentes de mononucleosis se reportaron ocho casos de esclerosis múltiple (0,17%; 2,25 casos por cada 10.000 personas-año), mientras que en el grupo control se registraron diez casos (0,07%; 0,77 por cada 10.000 personas-año).

Tras el ajuste estadístico, el riesgo relativo fue más de tres veces mayor para quienes habían tenido mononucleosis en la adolescencia o adultez. Los expertos recalcan, no obstante, que la esclerosis múltiple sigue siendo poco frecuente incluso entre los expuestos al virus.

Perspectivas preventivas y desafíos en la esclerosis múltiple

El 0,17% de personas con antecedentes de mononucleosis desarrolló esclerosis múltiple, frente al 0,07% del grupo sin esa infección ( NIAID)
El 0,17% de personas con antecedentes de mononucleosis desarrolló esclerosis múltiple, frente al 0,07% del grupo sin esa infección ( NIAID)

La autora principal, St. Sauver, subrayó que “la mayoría de quienes han tenido mononucleosis nunca tendrá problemas neurológicos”. No obstante, el estudio refuerza la necesidad de investigar nuevas estrategias de prevención para la esclerosis múltiple.

Según la especialista, “estos resultados resaltan la necesidad de seguir investigando formas de prevenir la infección por el virus de Epstein-Barr”.

A nivel fisiopatológico, se investiga la hipótesis de que el sistema inmunológico pueda atacar la mielina cerebral tras el contacto con el virus, en un fenómeno denominado “mimetismo molecular”. Sin embargo, los autores aclaran que esta hipótesis no implica necesariamente una relación causal obligatoria entre la infección y la aparición de la enfermedad.

Entre las limitaciones señaladas, el equipo indicó que un seguimiento de seis a ocho años podría no ser suficiente para identificar todos los casos de esclerosis múltiple, que puede manifestarse en edades más avanzadas.

Por lo eso, los especialistas recomiendan interpretar los resultados considerando la baja incidencia absoluta de la patología.

Aunque la esclerosis múltiple es poco frecuente, suele diagnosticarse durante años productivos de la vida adulta, generando una carga sanitaria y económica significativa debido a la discapacidad potencial y el elevado coste de los tratamientos.

Temas Relacionados

Virus de Epstein-BarrClínica MayoEsclerosis MúltipleEnfermedades Infecciosasúltimas noticias

Últimas Noticias

Día Mundial de la Salud: siete hábitos respaldados por la ciencia para prevenir enfermedades

La Organización Mundial de la Salud, junto a referentes internacionales, impulsa la adopción de rutinas comprobadas que reducen el riesgo de afecciones crónicas y fortalecen el bienestar

Día Mundial de la Salud: siete hábitos respaldados por la ciencia para prevenir enfermedades

Cómo es el método que podría restablecer circuitos cerebrales en pacientes con Parkinson

Un reciente trabajo publicado en la revista Nature Neuroscience aportó evidencia sobre cómo este procedimiento modifica la comunicación en zonas afectadas por la enfermedad. El hallazgo permitiría avanzar en terapias personalizadas

Cómo es el método que podría restablecer circuitos cerebrales en pacientes con Parkinson

Qué beneficios se logran al sobrepasar los 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado para los +60

Estudios revisados muestran incrementos notables en el estado general con volúmenes elevados de movimiento, proporcionando evidencia para ajustar hábitos y rutinas cotidianas

Qué beneficios se logran al sobrepasar los 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado para los +60

Un análisis de sangre simple podría detectar cáncer y daños en órganos con alta precisión: cómo funciona

Investigadores de la Universidad de California desarrollaron una prueba económica que podría identificar múltiples tumores y afecciones antes de los síntomas. Las claves de un avance que podría transformar el diagnóstico médico y reducir la necesidad de biopsias invasivas

Un análisis de sangre simple podría detectar cáncer y daños en órganos con alta precisión: cómo funciona

El misterio de la enfermedad del sueño: cómo un parásito logra volverse invisible durante años

Científicos identificaron el mecanismo que permite al Trypanosoma brucei gambiense evadir el diagnóstico. Por qué este avance podría transformar el tratamiento

El misterio de la enfermedad del sueño: cómo un parásito logra volverse invisible durante años
DEPORTES
Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

TELESHOW
El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

INFOBAE AMÉRICA

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

Primera invasión inglesa y una sociedad dividida: cómo sobrevivir en momentos convulsionados y no morir en el intento

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos