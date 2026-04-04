Ciencia

Narrar para recordar: el impacto profundo de la estructura narrativa en la consolidación de la memoria

Convertir vivencias en relatos coherentes no solo organiza la información, sino que intensifica la retención y clarifica los acontecimientos esenciales, abriendo nuevas perspectivas para la comprensión de los procesos mnésicos humanos

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Adulto y niño sentados en el suelo, con cerebros luminosos flotando sobre sus cabezas, conectados por rutas de luz que muestran escenas ilustradas.
La narrativa estructurada transforma la memoria autobiográfica al modificar y jerarquizar los detalles de los recuerdos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar historias no solo es una práctica cultural milenaria, sino que también influye directamente en la forma en que las personas almacenan y valoran sus recuerdos. Un estudio dirigido por Elizabeth A. Kensinger y colaboradores, disponible en el repositorio biomédico National Library of Medicine, analiza cómo relatar experiencias personales transforma el contenido y la percepción de la memoria, tanto en quien narra como en quien escucha.

Según este trabajo, la narrativa tiene un efecto medible en la consolidación, organización y valoración de las vivencias recordadas, aportando datos precisos sobre la interacción entre lenguaje y memoria.

El estudio explica que compartir recuerdos utilizando una estructura narrativa modifica los detalles almacenados y puede intensificar la importancia subjetiva del evento para el narrador y el oyente. Esta observación refuerza la idea de que la memoria autobiográfica es maleable y responde activamente al modo en que se verbaliza la experiencia, lo que invita a reconsiderar la influencia del lenguaje en los procesos cognitivos fundamentales.

La investigación de Kensinger avanza en el entendimiento de los mecanismos que permiten al lenguaje estructurado influir en la memoria personal, mostrando que convertir vivencias en relatos no solo ayuda a organizar la información, sino que también afecta cómo se interpreta y recuerda el pasado.

Los resultados convergen en la premisa de que la memoria se configura constantemente mediante la selección y el encuadre narrativo.

Dos mujeres sentadas frente a frente en un sofá y una silla, con un efecto visual de cerebros iluminados sobre sus cabezas. Hay libros y tazas en la mesa de centro
Incorporar técnicas de narración en el aprendizaje y la psicología favorece la reconstrucción y el acceso a recuerdos con mayor sentido y claridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología empleada en la investigación

Para explorar estos efectos, Kensinger y su equipo diseñaron un experimento controlado en el que los participantes debían recordar y compartir experiencias personales recientes. Los voluntarios eligieron recuerdos determinados y los relataron como si los estuvieran contando a otra persona, prestando atención al desarrollo narrativo y a los componentes emocionales incluidos en su relato.

A través del examen lingüístico de los relatos, el equipo científico analizó la cantidad y calidad de la información preservada, así como los estilos narrativos empleados. Se comparó la eficacia de la narración estructurada con distintas formas de memorización, evaluando el tipo de detalles elegidos y la coherencia interna de cada historia.

Para este fin, se emplearon herramientas de análisis lingüístico y métodos de categorización de detalles, lo que permitió identificar patrones entre la estructura narrativa y la memoria de los distintos sujetos evaluados.

Los investigadores concluyeron que cuando los recuerdos se presentan como historias, los participantes tienden a centrarse en los elementos centrales del evento y a descartar información marginal, optando por una mayor claridad y coherencia. También observaron que la estructura narrativa facilita la jerarquización de los hechos, apoyando la conservación de información relevante y desestimando datos periféricos.

Hombre mayor sentado en un escritorio, con libros y papeles. Un cerebro luminoso flota sobre su cabeza, conectando con fotografías y textos antiguos flotantes.
El uso del relato estructurado en entornos educativos y clínicos optimiza la memorización y facilita la comprensión de información relevante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del experimento y diferencias entre adultos y niños

Los resultados muestran que quienes utilizan la estructura narrativa para compartir recuerdos logran una mayor retención de información esencial y una mejor organización de los hechos principales. Estos hallazgos no solo refieren al impacto sobre la memoria del narrador, sino también sobre cómo los oyentes evalúan la experiencia relatada.

El uso de la narrativa fortalece el recuerdo de los acontecimientos más importantes, haciendo que tanto los individuos que cuentan la historia como quienes la reciben perciban mayor claridad en los detalles y la secuencia de lo recordado.

El experimento de Kensinger fue realizado principalmente con adultos, sin embargo, los autores señalan que los efectos de la narrativa sobre la memoria pueden observarse en distintos grupos etarios, lo que indica que los mecanismos de selección y organización de la información se activan al relatar historias, más allá de la edad o la experiencia previa.

Entre los hallazgos destaca que incrementa la disposición a recordar esos relatos cuando la experiencia es presentada de manera coherente y estructurada, lo que tiene implicancias relevantes en el aprendizaje y la transferencia de información en contextos sociales y educativos.

Además, el equipo de investigación sostiene que la narrativa constituye un mecanismo eficaz para preservar lo esencial del recuerdo, tanto en entornos formales como en la vida diaria, consolidando su utilidad como recurso para optimizar la memoria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de relatos personales revela que la estructura narrativa intensifica la importancia subjetiva de los eventos para narradores y oyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones prácticas y aplicaciones del hallazgo

El estudio liderado por Kensinger aporta prueba de que transformar experiencias en relatos estructurados puede ser una herramienta eficaz para potenciar la memoria. Esta estrategia es aplicable en ámbitos educativos y clínicos, pues facilita la organización y comprensión de información tanto en niños como en adultos, porque promueve la estructuración y el sentido de la experiencia subjetiva en distintos contextos vitales.

El hallazgo sugiere que incorporar la narración como técnica de aprendizaje o intervención psicológica mejora la retención de conceptos, posibilita la reconstrucción de recuerdos y contribuye a la optimización del proceso de memorización.

La investigación también muestra que la memoria no solo depende de los métodos tradicionales, sino que se ve enriquecida por la capacidad de dar estructura y sentido a lo vivido a través del lenguaje narrativo. Esta perspectiva amplía las estrategias disponibles para el entrenamiento de la memoria y la educación emocional.

El trabajo de Kensinger señala la base factual para el desarrollo de programas educativos y terapéuticos enfocados en fortalecer la memoria mediante la narración. Desde la enseñanza escolar, donde los estudiantes pueden emplear historias para consolidar el aprendizaje, hasta la rehabilitación de personas con alteraciones mnésicas, la narrativa se presenta como una opción para mejorar la calidad de los recuerdos y facilitar el acceso a la información almacenada.

Esta aplicación del relato estructurado, conforme lo documenta la investigación, constituye una vía práctica y basada en la evidencia para aprovechar el potencial del lenguaje en la construcción y el mantenimiento de la memoria a lo largo de la vida.

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