Las especies más competitivas tendrían mayores niveles de cáncer, según una investigación

El estudio argentino revela que los mamíferos con mayor cooperación social presentan tasas de cáncer sensiblemente más bajas

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en animales y humanos. Un grupo argentino de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires publicó en noviembre pasado en la revista Science Advances un artículo que analiza la relación entre la cooperación social entre mamíferos y la incidencia de cáncer, revelando que las especies más cooperativas presentan una menor prevalencia de esta enfermedad.

El artículo aborda una pregunta fundamental: ¿por qué existe el cáncer en las especies animales? Según la explicación tradicional, el cáncer es una falla en la reproducción de las células. Sin embargo, los investigadores observaron que las especies que muestran mayor cooperación social presentan una menor incidencia de cáncer:

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Según el artículo, difundido por el científico Andrés Rieznik en Infobae Al Mediodía, el cáncer aparece con mayor frecuencia en especies competitivas, como los carnívoros, en comparación con aquellas que viven en grupos y colaboran en el cuidado de sus crías.

La investigación de la UBA y el CONICET analiza la relación entre comportamiento social y cáncer en especies de todo el mundo EFE/ Mariano Macz

Datos y resultados del estudio

El estudio empleó bases de datos sobre mortalidad por cáncer y métodos matemáticos para analizar la relación entre cooperación y prevalencia de cáncer en mamíferos. En total, se analizaron datos de especies de todo el mundo, a partir de registros patológicos post mortem y diversas fuentes sobre hábitos de vida y reproducción.

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Los resultados presentados por el equipo argentino confirman que, en especies donde predomina la cooperación y la ayuda entre individuos mayores y jóvenes, la incidencia de cáncer es considerablemente inferior.

El trabajo encontró que los factores como el tamaño de camada, el tipo de crianza (singular o colectiva) y la sociabilidad influyen directamente en la frecuencia de cáncer registrándose una correlación positiva entre competencia intraspecífica y mayor prevalencia de cáncer. Por ejemplo, especies como los carnívoros solitarios presentan tasas más altas que aquellas que viven en comunidades organizadas.

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Se verificó que el aumento de la mortalidad entre los individuos de mayor edad puede, en contextos de alta competencia, favorecer el aumento de la población joven, beneficiando la supervivencia de la especie: “El cáncer puede haber sido benéfico para la especie porque al matar a los más viejos, que suelen competir con los más jóvenes, permite que florezcan los más jóvenes”, explicó Rieznik.

Las especies mamíferas con competencia intraespecífica elevada, como los carnívoros solitarios, sufren mayor prevalencia de cáncer

Antecedentes y contexto evolutivo

El trabajo dialoga con preguntas clásicas de la biología evolutiva. Por ejemplo, aborda el llamado “paradigma de Peto”, que cuestiona por qué animales de gran tamaño (como ballenas o elefantes) no presentan mayor incidencia de cáncer.

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El estudio argentino aporta un nuevo enfoque: “Qué puede estar pasando, dicen ellos, y es lo que defienden en su artículo, que en realidad el cáncer fue seleccionado en algunas especies para que cuando haya mucha competencia pueda producir la muerte de los más viejos que no tienen ya capacidad de sobrevivir tanto y reproducirse, pero que si no hay cooperación, matan a los más jóvenes”, indicó el científico.

Las conclusiones del artículo se sustentan en un enfoque de “aptitud inclusiva” y en el análisis del fenómeno conocido como efecto Hidra, donde un aumento de la mortalidad en miembros seniles eleva la supervivencia de los jóvenes.

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Rieznik ligó esta perspectiva a la hipótesis de la abuela: “Puede ser que si un miembro más antiguo de la especie es más útil haciendo que sobrevivan dos nietos, entonces la evolución seleccionó para que en un momento tu vida te dediques a eso, a la crianza de los nietos”.

La cooperación y la vida en grupo se asocian a mecanismos de resistencia al cáncer en los mamíferos, según los resultados del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias para la biología y nuevas discusiones

La investigación, publicada en Science Advances, abre nuevas líneas de debate sobre la función evolutiva del cáncer y la importancia de los contextos sociales en la supervivencia de las especies. El artículo refuerza la idea de que la cooperación, la vida en grupo y los sistemas de crianza colectiva desempeñan un papel fundamental en la reducción del cáncer en mamíferos, proporcionando fundamentos cuantitativos a hipótesis evolutivas.

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El estudio también sugiere que comprender la evolución y la persistencia del cáncer en diferentes especies puede ayudar a explicar por qué algunos grupos desarrollan mecanismos de resistencia y otros no. Finalmente, aporta evidencia sobre cómo factores ecológicos, comportamientos sociales y cooperación influyen en la biología del cáncer en el reino animal.

El estudio fue llevado adelante por Catalina Sierra, Julian Maxwell, Nicolás Flaibani, Constanza Sánchez de la Vega, Alejandra C. Ventura, Nicolás J. Lavagnino y Matías Blaustein, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; y publicado en Science Advance.

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